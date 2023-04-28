El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después deextensas pruebas. XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR. XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gustaoperar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra losniveles semanales deOro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estrategia basada en Price Action, Cycle Strength, SMA Strength, RSI y otros dos indicadores personalizados (incorporados dentro de la estrategia). También hay un filtro de tiempo (días y horas de negociación definidos), filtro de noticias (EA no abre posiciones 60 minutos antes y después de datos importantes, noticias de alto impacto), filtro de spread (protección adicional de la negociación durante noticias y eventos importantes) y muchos otros parámetros. Todos los parámetros para las operaciones y las funciones son ajustables en los parámetros de la EA. Usted recibirá todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y puede descargar fácilmente nuevos archivos de MT4-MT5. XG Gold Robot está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5, y se puede utilizar con cualquier broker y cuenta. Si hace clic en mi perfil, puede encontrar las otras versiones allí. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Usted puede utilizar el XG Gold con cualquier broker de Forex. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro soporte le ayudará con todo.

El precio con descuento es de $1299 disponible hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de $1999. Después de comprar o alquilar XG Gold Robot, puede recibir una de nuestras herramientas gratis (Crude Oil Robot, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot, Gold Indicator o AX Indicator).

¿Cómo probar correctamente el XG Gold Robot en el probador de MetaTrader 4?



Por favor, seleccione un depósito de 1000, fecha personalizada, seleccione Cada tick, Spread de 5.0, Seleccione el riesgo a Bajo o Medio, Porcentaje de Riesgo 10 y haga clic en el botón de inicio en el probador de MetaTrader 4.

Cómo empiezo:



Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Después de confirmar, le enviaremos el manual y el acceso al grupo privado donde nuestro apoyo y otros usuarios le ayudarán con todos los ajustes y se puede hablar de esta EA.

Por favor, lea el manual que recibió. Está disponible en inglés, árabe, chino, holandés, francés, alemán, italiano, japonés y español. Todas las funciones del robot se describen allí, y sólo tiene que cambiar algunos parámetros para que funcione con su corredor. Si necesita ayuda, por favor publique sus preguntas en el grupo y nuestro apoyo le ayudará con la configuración.

Active AutoTrading en su plataforma, añada un EA al gráfico H1 en los pares recomendados, realice los ajustes de acuerdo con el manual, y eso es todo.

Sugerimos usar el EA con un broker que tenga un spread bajo, un depósito mínimo de $1000, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000, y un filtro de noticias activo. Recomendamos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.

Parámetros:



Pares de negociación - GOLD, XAUUSD, XAUEUR

FIFO - adecuación de las funciones del robot a los brokers FIFO

Filtro volumen - un filtro que comprueba el tamaño del volumen en Gold

Niveles semanales del oro - información sobre los niveles semanales del oro, así como las líneas visibles en el gráfico, función opcional que le ayudará en el trading manual

Porcentaje de riesgo - selección del tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo

Seleccionar modo de riesgo - tres modos para seleccionar el riesgo, bajo, medio y alto

Comentarios - la posibilidad de añadir su propio comentario que será visible para cada orden en MT4-MT5

Horas de operación - elija las horas en las que funcionará el EA

MaxSpread (el filtro de spread es una salvaguarda adicional para operar)

NewsFilter (true/false) - activación del filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones durante noticias de alto impacto

doNotTradeBefore/AfterInMinutes (número) - minutos antes y después de la noticia durante los cuales el EA no puede colocar nuevas operaciones

ReportFor USD/EUR (true/false) - elección de la divisa para la que se incluyen las noticias en el filtro

AllowTradingOnHolidays (true/false) - cuando el filtro de noticias está activo, esta función permite abrir nuevas operaciones desde nuevos ciclos durante los días festivos.

Mostrar panel - hemos utilizado el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con beneficio diario, pips diarios, sesión actual, calendario forex y spread mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente.

Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamos el mismo panel para mostrar noticias y otra información .

Información:



Marco temporal: H1

Lotes mínimos: 0.01

Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4

Depósito mínimo: 1000

Apalancamiento: 1:10 hasta 1:1000

Pares: ORO, XAUUSD, XAUEUR

Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Micro, Cent, Standard, Premium o ECN

Actualizaciones:

La versión actual de este robot es la 9.2. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

Precio:

El robot cuesta $1299, y puede ser utilizado con cualquier Broker .Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, por favor contacte con nuestro equipo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto y le ayudaremos encantados.