Daytrade Pro Algo

5

Promoción de lanzamiento:

  • Número limitado de copias disponibles al precio actual
  • Precio final: 990$
  • NUEVO: ¡obtenga 1 EA gratis!  (para 2 cuentas comerciales)
Ultimate Combo Deal -> click here

LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Set Files


¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!  Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading:

  • Es corredor independiente
  • Se propaga independiente
  • Muestra pruebas retrospectivas muy estables que utilizan pruebas de diferenciales variables reales con facilidad, en MT4, MT5, TDS2 y en múltiples corredores.
  • Cientos de configuraciones diferentes dan resultados rentables en las pruebas (¡pero, por supuesto, seleccioné las mejores!)
  • Sistema muy robusto -> las configuraciones son intercambiables, por lo que ejecutar EURUSD con configuraciones de USDJPY seguirá siendo rentable.  
  • Ya se ejecuta en 13 pares: EURUSD;GBPUSD;USDJPY;AUDUSD;XAUUSD;GBPJPY;USDCAD;EURJPY;EURNZD;EURAUD;NZDUSD;AUDJPY;CHFJPY;


Este EA negocia la acción del precio en torno a los principales niveles diarios de soporte y resistencia.  El precio tiende a ser "succionado" en estos altibajos y, por lo tanto, se pueden obtener ganancias en esas zonas.

Este algoritmo utiliza un SL y un TP en cada operación, y también utiliza un stoploss dinámico para maximizar las operaciones rentables y minimizar las pérdidas.  

Negociará alrededor de 10 intercambios por semana.


Cómo ejecutar el EA:

Simplemente abra un gráfico diario de EURUSD, habilite "OneChartSetup" en los parámetros y configure el tamaño de su lote.

Para bajo riesgo, recomiendo usar LotsizeStep = 1000 o superior.

Para riesgo medio, recomiendo usar LotsizeStep=700

Para alto riesgo, recomiendo usar LotsizeStep=500.

Importante:  estos valores se basan en cuentas USD/EUR.  Para otras cuentas, convierta estos valores a la moneda de su cuenta (pregúnteme por mensaje privado si tiene preguntas al respecto)


Cómo hacer una prueba retrospectiva del EA:

Ejecutar en cada par por separado, marco de tiempo M1 con "OneChartSetup" deshabilitado en los parámetros.

Use "precios de apertura solamente" o "puntos de control" para la calidad del tick.  El EA no necesita "cada tick" para obtener resultados confiables de backtest, debido a la naturaleza de cómo el EA administra las operaciones.

Por supuesto, puede comprobar usted mismo que la diferencia con "cada tic" es mínima.


Saldo mínimo recomendado:  400$


Resumen de parámetros:

ShowInfoPanel: habilite el panel de información en el gráfico
Ajuste del tamaño del panel de información: para pantallas de alta resolución, puede aumentar el tamaño del panel de información aquí
actualizar el panel de información durante la prueba: se recomienda desactivarlo para realizar pruebas retrospectivas más rápidas
UseOneChartSetup: habilite la ejecución de todos los pares desde un solo gráfico
OneChartSetup - >  pares  para ejecutar: configure todos los pares que desea ejecutar.
Usar vencimiento virtual: habilítelo si su corredor no permite  la fecha de vencimiento en las órdenes  pendientes. tamaño de lote (startlots) o tamaño de lote automático (usando lotsizeStep)  Startlots: el tamaño de lote fijo manual que desea ejecutar




LotsizeStep: el tamaño de paso para los incrementos de tamaño de lote (por lo que LotsizeStep=500 significa 0,01 lotes por cada 500 $ en la cuenta)
Use Equity en lugar de Balance: cuál usar para los cálculos de tamaño de lote
OnlyUp: esto evitará que el tamaño de lote disminuya después de pérdidas (para una recuperación más rápida)


    También tuve que agregar este texto después de ver una extraña tendencia entre los vendedores en MQL5.  Aquí hay una idea justa:

    Este EA no utiliza ChatGPT, redes neuronales que imitan el cerebro humano, IA de Mars Space Shuttle ni ninguna otra de las muchas descripciones falsas que los vendedores están poniendo en la página de productos de su EA. 

    Sea inteligente, no caiga en las trampas del santo grial.  No hay tales cosas.

    Los bots comerciales tampoco obtienen ganancias en línea recta.  Por lo que se manipulan al 100% los backtests sin pérdidas.

    Desarrollo estrategias comerciales reales, que también generarán pérdidas durante algunos períodos.  Soy honesto acerca de lo que desarrollo y vendo, y no estoy tratando de engañarte.


    Comentarios 6
    igivaka
    83
    igivaka 2024.04.27 23:41 
     

    Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

    kieran222
    151
    kieran222 2024.03.25 15:52 
     

    This EA is kind of a slow and steady EA, it won't deliver the big quick gains that some EA's will but it also doesn't have the big risk of some EA's. It will provide great diversity and slow steady gains with low DD. This is a great addition to any portfolio

    Trade2222
    1262
    Trade2222 2024.02.03 18:52 
     

    Start Live, , , , , 3 Month come more info,, :)

    Productos recomendados
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Asesores Expertos
    Promoción actual: ¡Ahora solo 349$! Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   STARLIGHT es un revendedor nocturno muy avanzado y de bajo riesgo que utiliza un enfoque único para el algoritmo de entrada en comparación con otros revendedores nocturnos.  Fue desarrollado utilizando años de experiencia en el comercio en vivo con la estrategia media-reversa, y seleccionó solo los mejores pares y técnicas para in
    Apex Pro First Edition
    Benhamza Oussama
    Asesores Expertos
    Apex Pro Primera Edición Crecimiento Seguro, Constante e Inteligente para Cuentas Pequeñas Puntos Clave Diseñado para cuentas pequeñas (desde $30) Crecimiento rápido y seguro – sin cuentas reventadas ️ Configuración paso a paso – ideal para principiantes Optimizado para XAUUSD (Oro) en gráfico de 5 minutos Pruébalo antes de comprar – versión demo disponible Perfecto para traders con cuentas pequeñas que buscan crecimiento constante sin arriesgar todo su capital. Mi His
    Shogun RX
    Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
    Asesores Expertos
    10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . Tras años de minuciosa investigación y desarrollo, le ofrecemos la oportunidad de contar con esta increíble herramienta en su cartera de trading automatizado. SHOGUN RX es una estrategia que cuenta con un algoritmo de trading secreto muy avanzado. Es un EA seguro que opera utilizando órdenes pendientes con un Stop Loss definido, Take Profit y 2 capacidades inteligentes de Trailing. CUENTA REAL ---> CLICK AQUI Par: USDJPY Mar
    The Viper EA
    Profalgo Limited
    3.18 (11)
    Asesores Expertos
    NOTA: sólo se recomienda para estos pares actualmente: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD y AUDUSD NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de revisar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Seguimiento en vivo: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 El EA Viper utiliza entradas de "reversión a la media" agudas y eficaces durante el período de oscilación de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GM
    Sirr Scalper for PipFinite
    Bruno Rosa
    Asesores Expertos
    SIRR Scalper para PipFinite es un robot que ha sido diseñado para trabajar con el indicador PipFinite Trend PRO. Es un EA dinámico que es muy activo con las operaciones y la gestión del capital. El EA puede operar con los símbolos populares EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Consulte nuestros Blogs donde compartimos noticias y archivos de sets Cuando compre mi robot, le invito a enviarme un mensaje para discutir la mejor configuración
    RSI Intelligent MT4
    Sabil Yudifera
    Asesores Expertos
    RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
    Uni Bot MT4
    Andriy Sydoruk
    2.33 (6)
    Asesores Expertos
    Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
    Oblivion
    Maksim Neimerik
    4.67 (3)
    Asesores Expertos
    Requisito para el uso del EA : ¡el EA necesita un spread bajo (el valor de spread recomendado es 2) y un deslizamiento mínimo! Los sistemas que operan sobre la base de las señales de las ondas de Bollinger se consideran entre los sistemas con los mejores resultados y fiabilidad. El Asesor Experto Oblivion también pertenece a este tipo de sistemas. Además de las ondas de Bollinger, el Asesor Experto utiliza los siguientes indicadores: Estocástico y Media Móvil. ¡El EA no utiliza Martingala y sis
    FREE
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Asesores Expertos
    H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
    Trade Capital PRO Grid Bot
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El asesor incluye tres estrategias independientes que funcionan según los métodos de distribución de fases de tendencia para la elaboración de cada una de las estrategias. Se aplica el modo de promediación, que le permite llevar un grupo de órdenes para cerrar sin pérdidas. El EA tiene la opción de cierre de emergencia de todas las órdenes, cuando alcanzan la cantidad y el beneficio total en la moneda de depósito especificado en la configuración. El asesor determina automáticamente el flujo d
    Network EURUSD
    Alexandr Gladkiy
    3 (1)
    Asesores Expertos
    Network EURUSD es un Asesor Experto de cuadrícula configurado para operar con el par de divisas EURUSD. El Asesor Experto utiliza varios indicadores para determinar cuándo abrir operaciones. El período gráfico recomendado para operar con la configuración por defecto es M15. Ajustes: Take profit Tamaño del Take Profit Volumen Tamaño del lote Saldo Saldo para el cálculo del lote. Si es cero, el lote será fijo. Periodo para indicadores Período para los indicadores.
    FREE
    Gold Bullion
    Armin Heshmat
    Asesores Expertos
    Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
    SM Gold Scalping
    Igor Pereira Calil
    Asesores Expertos
    El especialista en SM Gold Scalping es un robot para Meta Trader con el objetivo de trabajar con las tendencias y estrategias propias del robot. OBTENGA SM Gold Scalping GRATIS INSTALADO Y FUNCIONANDO EN SU CUENTA, PREGÚNTAME MENSAJE PRIVADO. SM GOLD Scalping es un robot extremo de corto plazo (scalping), remodela el gráfico a través de tendencias rápidas, abre órdenes y cierra con ganancias rápidas en duraciones de 5 a 10 minutos o hasta 30 segundos, repitiendo el proceso varias veces durante
    Ek Trend Trading
    Kaimin Wang
    Asesores Expertos
    Trend Trading - Oro es un programa de trading automatizado desarrollado en MQL4 específicamente para el trading en oro. Genera señales de trading analizando los patrones de las tres velas más recientes con niveles de volatilidad personalizados. Cada señal permite la configuración individual del tamaño del lote y ejecuta operaciones con un tamaño de lote fijo. El programa emplea un modo de orden única, lo que significa que sólo una orden puede estar activa a la vez, reduciendo así el riesgo de n
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Asesores Expertos
    Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
    ALT Income
    Maksim Bogdanov
    Asesores Expertos
    ALT Income - Asesor Experto Automatizado. Escrito para EURUSD. Las operaciones en el marco de tiempo M5. Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:500 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porcentaje del depósito cargado en la venta - MaxRiskSELL de 1 a 15; Beneficio de una transacción - TakeProfitSell de 50 a 100,0; Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:40 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porc
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
    Black Out EA
    Jason Thato Hartley
    Asesores Expertos
    Gracias por visitarnos. Nos gustaría presentar nuestro nuevo BLACK OUT EA que viene junto con un indicador de media móvil para un mejor trading. Este EA abre y cierra las operaciones para usted, no hay necesidad de estresarse. Usted puede operar en cualquier broker usando cualquier marco de tiempo , no hay restricciones. Usted puede aumentar fácilmente su tamaño del lote en la configuración de EA Backtest se hizo durante dos meses. ¡ Manténgase en sintonía para más !
    Hedging Forex EA1
    Samir Arman
    5 (2)
    Asesores Expertos
    ️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Asesores Expertos
    GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Asesores Expertos
    Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
    Market Maestro MM4
    Andriy Sydoruk
    Asesores Expertos
    Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Asesores Expertos
    Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
    Luna AI PRO
    Profalgo Limited
    4.67 (3)
    Asesores Expertos
    Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
    News Scalps
    Tolulope Aanuoluwapo Bello
    Asesores Expertos
    Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Asesores Expertos
    Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
    Genetic algorithm
    Alexander Shcherbina
    Asesores Expertos
    Propiedades de la estrategia que manejan señales de entrada adicionales IA aprendiendo de la historia Comportamiento de la siguiente señal en la misma dirección: se suma a la posición ganadora Comportamiento de la señal en la siguiente dirección opuesta - Disminuye la posición Volumen de comercio predeterminado Porcentaje de operaciones en su cuenta. Los valores porcentuales muestran cuánto del saldo de la cuenta se utiliza para cubrir el margen requerido. Número máximo de lotes abiertos: 20
    Insight AInvestor 4
    Oleksii Ferbei
    Asesores Expertos
    Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Asesores Expertos
    KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Asesores Expertos
    Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    Asesores Expertos
    ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Asesores Expertos
    EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
    Multi Gold Ai Robot
    Nirundorn Promphao
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.81 (42)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Asesores Expertos
    El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
    Fundamental hunter
    Sara Sabaghi
    Asesores Expertos
    Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Asesores Expertos
    $10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Asesores Expertos
    Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
    MM Flip CodePro
    Allistair Kabelo Mandow
    Asesores Expertos
    "MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Asesores Expertos
    ¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Asesores Expertos
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
    Candle Power EA
    Brainbug Investment GmbH
    Asesores Expertos
    Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.63 (65)
    Asesores Expertos
    El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
    Crude Oil Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    Asesores Expertos
    El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    "M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Asesores Expertos
    ¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
    Extractors MT4
    DRT Circle
    Asesores Expertos
    Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Asesores Expertos
    COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
    ToTheMoon MT4
    Daniel Moraes Da Silva
    5 (1)
    Asesores Expertos
    UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
    Real Miner MT4
    M Ardiansyah
    Asesores Expertos
    Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    3 (1)
    Asesores Expertos
    Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
    Otros productos de este autor
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Asesores Expertos
    PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Goldbot One MT5
    Profalgo Limited
    5 (14)
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NUEVO: ¡Compra Goldbot One y elige 1 EA gratis! (para 2 cuentas comerciales) ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí LIVE SIGNAL Presentamos     Goldbot One   , un robot comercial altamente sofisticado diseñado para el mercado del oro. Con su enfoque en el trading de ruptura, Goldbot One aprovecha los niveles de soporte y resistencia para identi
    Bitcoin Scalp Pro MT5
    Profalgo Limited
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Promoción actual: Solo queda 1 a 549$ Precio final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.  Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia. El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que
    Gold Trade Pro MT5
    Profalgo Limited
    4.26 (35)
    Asesores Expertos
    Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449 $! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con u
    Daytrade Pro Algo MT5
    Profalgo Limited
    4.25 (12)
    Asesores Expertos
    Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Asesores Expertos
    ¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.7 (33)
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Asesores Expertos
    Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    Asesores Expertos
    Promoción actual: Solo queda 1 a 349$ Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   Bajo riesgo en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utiliza entradas de "reversión a la media" nítidas y efectivas durante el período de rango de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GMT+2, horario de verano de EE. UU.).    Estas operaciones ya tienen una tasa de éxito muy alta, pero si el
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Asesores Expertos
    ¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
    Luna AI Pro MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
    Goldbot One MT4
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NUEVO: ¡Compra Goldbot One y elige 1 EA gratis! (para 2 cuentas comerciales) ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí LIVE SIGNAL Presentamos     Goldbot One   , un robot comercial altamente sofisticado diseñado para el mercado del oro. Con su enfoque en el trading de ruptura, Goldbot One aprovecha los niveles de soporte y resistencia para identi
    Stability Pro MT5
    Profalgo Limited
    5 (3)
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
    Advanced Scalper
    Profalgo Limited
    3.97 (115)
    Asesores Expertos
    MÁS DE 4 AÑOS DE RESULTADOS COMERCIALES EN VIVO YA     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUEVA PROMOCIÓN: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$ Próximo precio: 449$ ¡Obtenga 1 EA gratis! Asegúrese de consultar nuestro "   paquete combinado Ultimate EA   " en nuestro   blog promocional   !!   ¡LEA LA GUÍA DE CONFIGURACIÓN ANTES DE EJECUTAR EL EA!    ->    https://www.mql5.com/es/blogs/post/705899 Otros resultados en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advan
    Starlight MT5
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Asesores Expertos
    Promoción actual: ¡Ahora solo 349$! Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   STARLIGHT es un revendedor nocturno muy avanzado y de bajo riesgo que utiliza un enfoque único para el algoritmo de entrada en comparación con otros revendedores nocturnos.  Fue desarrollado utilizando años de experiencia en el comercio en vivo con la estrategia media-reversa, y seleccionó solo los mejores pares y técnicas para i
    Apex Trader MT5
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: Solo 2 copias disponibles a 199 $ Precio final: 999$ NUEVO: ¡Compre ahora y obtenga 1 EA gratis!   (para 2 cuentas comerciales) Resultados en vivo:   https://www.mql5.com/es/señales/1836525 high risk account Presentamos la última incorporación a nuestra línea de robots de compraventa de divisas:     el Apex Trader   . Desarrollado con años de experiencia en la creación de asesores expertos, Apex Trader es una poderosa herramienta comercial para el mercado de divisas.
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
    Red Hawk MT5
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de trading de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Recomendado sólo para cuentas HEDGING MT5. Dado que este tipo de estrategia funcion
    Night Owl
    Profalgo Limited
    3.5 (8)
    Asesores Expertos
    NIGHT OWL es un scalper nocturno que opera durante los momentos más tranquilos del mercado. Los mercados tienden a oscilar en ese periodo y el EA operará en esos movimientos. Cada operación tendrá un stop loss y un take profit iniciales, pero el EA utiliza también algoritmos avanzados de gestión de SL que evaluarán la fuerza de las operaciones y las cerrarán antes si es necesario. El EA funciona en todos los pares que tienen un spread estable y movimientos tranquilos durante la noche. Pero tambi
    Grid King
    Profalgo Limited
    4.12 (41)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Grid King es una revolución en el comercio de cuadrícula. El enfoque principal en el desarrollo de la EA era la seguridad, eliminando el riesgo de margen de llamada que se asocia generalmente con la mayoría de los sistemas de cuadrícula en el mercado.También se esfuerza por lograr rendimientos mucho más altos que el sistem
    Gecko
    Profalgo Limited
    4.4 (10)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes máximos y mínimos recientes y negociará las rupturas. Los cálculos de entrada y los algoritmos de salida no sólo son únicos, sino también muy avanzados. RESULTADOS EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/750475 https://www.mql5.com/en/signa
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
    The Viper EA
    Profalgo Limited
    3.18 (11)
    Asesores Expertos
    NOTA: sólo se recomienda para estos pares actualmente: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD y AUDUSD NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de revisar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Seguimiento en vivo: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 El EA Viper utiliza entradas de "reversión a la media" agudas y eficaces durante el período de oscilación de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GM
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Asesores Expertos
    Promoción actual: ¡Ahora solo 349$! Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   STARLIGHT es un revendedor nocturno muy avanzado y de bajo riesgo que utiliza un enfoque único para el algoritmo de entrada en comparación con otros revendedores nocturnos.  Fue desarrollado utilizando años de experiencia en el comercio en vivo con la estrategia media-reversa, y seleccionó solo los mejores pares y técnicas para in
    Little trade helper
    Profalgo Limited
    Indicadores
    Little Trade Helper es una buena herramienta para los operadores manuales. Puede dibujar rápidamente líneas de tendencia y líneas de soporte/resistencia que ayudarán a identificar buenos niveles de precios para colocar entradas, o establecer niveles SL/TP. Este indicador no proporciona señales directas de compra/venta ni notificaciones, sino que está pensado exclusivamente para aquellos operadores que desean obtener una ayuda gráfica rápida para encontrar niveles importantes en el gráfico. Cu
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Asesores Expertos
    Promoción actual: Solo queda 1 a 549$ Precio final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.  Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia. El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que
    Apex Trader MT4
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: Solo 5 copias disponibles a 199$ Precio final: 999$ NUEVO: ¡Compre ahora y obtenga 1 EA gratis!   (para 2 cuentas comerciales) Resultados en vivo:   https://www.mql5.com/es/señales/1836525 high risk account Presentamos la última incorporación a nuestra línea de robots de compraventa de divisas:     el Apex Trader   . Desarrollado con años de experiencia en la creación de asesores expertos, Apex Trader es una poderosa herramienta comercial para el mercado de divisas.  
    Filtro:
    igivaka
    83
    igivaka 2024.04.27 23:41 
     

    Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

    kieran222
    151
    kieran222 2024.03.25 15:52 
     

    This EA is kind of a slow and steady EA, it won't deliver the big quick gains that some EA's will but it also doesn't have the big risk of some EA's. It will provide great diversity and slow steady gains with low DD. This is a great addition to any portfolio

    Trade2222
    1262
    Trade2222 2024.02.03 18:52 
     

    Start Live, , , , , 3 Month come more info,, :)

    gregorv333
    167
    gregorv333 2023.11.14 08:49 
     

    Very exciting EA. Some losses, yes, but in total a well performance since I started on live account 2 months ago. The provider Wim fullfils what he writes and gives clarifying support within a short response time.

    Ck.
    1046
    Ck. 2023.10.04 18:28 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Wolfgang Rockert
    2345
    Wolfgang Rockert 2023.05.05 21:38 
     

    05.05.23 Again an interesting Ea from Wim, first backtests show good results and good recovery. The DD is also not too high. He fits well into my portfolio. For questions Wim answers quickly and also helps to set the correct settings. Will report on live results after a few weeks.

    Profalgo Limited
    83396
    Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2023.05.05 22:22
    Thx Wolfgang, much appreciated!
    Respuesta al comentario