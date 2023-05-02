LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810

¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo! Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading:





Este EA negocia la acción del precio en torno a los principales niveles diarios de soporte y resistencia. El precio tiende a ser "succionado" en estos altibajos y, por lo tanto, se pueden obtener ganancias en esas zonas.

Este algoritmo utiliza un SL y un TP en cada operación, y también utiliza un stoploss dinámico para maximizar las operaciones rentables y minimizar las pérdidas.

Negociará alrededor de 10 intercambios por semana.





Cómo ejecutar el EA:

Simplemente abra un gráfico diario de EURUSD, habilite "OneChartSetup" en los parámetros y configure el tamaño de su lote.

Para bajo riesgo, recomiendo usar LotsizeStep = 1000 o superior.

Para riesgo medio, recomiendo usar LotsizeStep=700

Para alto riesgo, recomiendo usar LotsizeStep=500.

Importante: estos valores se basan en cuentas USD/EUR. Para otras cuentas, convierta estos valores a la moneda de su cuenta (pregúnteme por mensaje privado si tiene preguntas al respecto)





Cómo hacer una prueba retrospectiva del EA:

Ejecutar en cada par por separado, marco de tiempo M1 con "OneChartSetup" deshabilitado en los parámetros.

Use "precios de apertura solamente" o "puntos de control" para la calidad del tick. El EA no necesita "cada tick" para obtener resultados confiables de backtest, debido a la naturaleza de cómo el EA administra las operaciones.

Por supuesto, puede comprobar usted mismo que la diferencia con "cada tic" es mínima.







Saldo mínimo recomendado: 400$





Resumen de parámetros:



También tuve que agregar este texto después de ver una extraña tendencia entre los vendedores en MQL5. Aquí hay una idea justa: Este EA no utiliza ChatGPT, redes neuronales que imitan el cerebro humano, IA de Mars Space Shuttle ni ninguna otra de las muchas descripciones falsas que los vendedores están poniendo en la página de productos de su EA. Sea inteligente, no caiga en las trampas del santo grial. No hay tales cosas. Los bots comerciales tampoco obtienen ganancias en línea recta. Por lo que se manipulan al 100% los backtests sin pérdidas. Desarrollo estrategias comerciales reales, que también generarán pérdidas durante algunos períodos. Soy honesto acerca de lo que desarrollo y vendo, y no estoy tratando de engañarte.

ShowInfoPanel: habilite el panel de información en el gráficoAjuste del tamaño del panel de información: para pantallas de alta resolución, puede aumentar el tamaño del panel de información aquíactualizar el panel de información durante la prueba: se recomienda desactivarlo para realizar pruebas retrospectivas más rápidasUseOneChartSetup: habilite la ejecución de todos los pares desde un solo gráficoOneChartSetup - >parespara ejecutar: configure todos los pares que desea ejecutar.Usar vencimiento virtual: habilítelo si su corredor no permitela fecha de vencimiento en las órdenespendientes. tamaño de lote (startlots) o tamaño de lote automático (usando lotsizeStep)Startlots: el tamaño de lote fijo manual que desea ejecutarLotsizeStep: el tamaño de paso para los incrementos de tamaño de lote (por lo que LotsizeStep=500 significa 0,01 lotes por cada 500 $ en la cuenta)Use Equity en lugar de Balance: cuál usar para los cálculos de tamaño de loteOnlyUp: esto evitará que el tamaño de lote disminuya después de pérdidas (para una recuperación más rápida)