Bitcoin Robot Grid MT4
- Asesores Expertos
- MQL TOOLS SL
- Versión: 7.0
- Actualizado: 22 septiembre 2025
- Activaciones: 12
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robotsupervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin necesidad de intervención manual. Bitcoin Robot Grid es lasolución perfecta para los operadores que buscan sacar provecho de la volatilidad de Bitcoin mientras automatizan sus operaciones sin intervención manual. Bitcoin Robot Grid también estáprotegido durante noticias importantes, cuando salen noticias de alto impacto, el robot no abre posiciones antes y después de 60 minutos de la noticia. El Robot Bitcoin está disponible en dos versiones paraMetaTrader 4, MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier Broker de Forex. Elmanual detalladoestá disponible en 9 idiomas: Inglés , chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro soporte le ayudará con todo.
El precio con descuento es de 899 $ válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 1499 $.
Después de comprar o alquilar el BRG, puede recibir una de nuestras herramientas de forma gratuita: (DS Gold, Gold Indicator, AX Indicator, Multi Indicator)
Características:
- Filtro ADX
- Filtro de noticias
- Todas las actualizaciones gratis
- Popular par BTCUSD
- Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
- Negociación 7 días a la semana o en días y horas específicos
- Instalación rápida, sólo hay que cambiar 3 parámetros
- Grupo privado con soporte dedicado que le ayudará en cada paso
- Todas las posiciones están protegidas por Take Profit y Stop Loss, MaxDD%.
Parámetros:
- Lotes - el tamaño fijo de los lotes
- Lotes - el tamaño porcentual de los lotes
- Take profit - es un conjunto por defecto, no hay necesidad de cambiar
- Stop Loss - está establecido por defecto, no es necesario cambiarlo
- El número mágico - se puede cambiar a cualquier número
- Filtro de noticias - activación del filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones
- MaxDD %, es posible especificar el máximo drawdown en porcentaje
- Comentario de la operación - se puede cambiar a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial
- Report For USD (true/false) - elección de la divisa para la que se incluyen las noticias en el filtro
- doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 minutos antes y 60 minutos después de la noticia durante los cuales EA no puede colocar nuevas operaciones
- Días y horas de negociación - puede cambiar o excluir cualquier día entre lunes y domingo y cambiar las horas de negociación o seleccionar que el EA trabaje 24/7
- Max positions per day - permite limitar el número de posiciones abiertas en el EA (el robot abre 1 posición al mismo tiempo con TP-SL-TS y usted puede seleccionar que abra por ejemplo máximo 10 por día y se detenga hasta el día siguiente
- Mostrar panel - utilizamos el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con beneficio diario, pips diarios, sesión actual, calendario forex y spread mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente.
- Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamosel mismo panel para mostrar noticias y otra información.
¿Cómo empiezo?
- Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
- Activa AutoTrading en tu plataforma, añade un EA al gráfico H1 del BTCUSD, configúralo todo según el manual y ya está.
- El Bitcoin Robot Grid se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $1000, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.
Información:
- Par: BTCUSD
- Marco de tiempo: H1
- Lotes mínimos: 0.01
- Plataforma: MetaTrader 4
- Depósito mínimo: 1000
- Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN
Actualizaciones:
La versión actual de este robot es la 7.0. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT5.
Precio:
El robot cuesta $899, y puede ser usado con cualquierBroker de Forex. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde podrá recibir soporte y discutir sobre el robot. Este robot será desarrollado en base a las sugerencias de los clientes y las nuestras propias. Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, póngase en contacto con nuestro equipo.
This ea was easy to install with the instructions and the good help from the team. The ea opens/closes trades at the right time. Perfect ea!