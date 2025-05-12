Bitcoin Robot Grid MT4

5

Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robotsupervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin necesidad de intervención manual. Bitcoin Robot Grid es lasolución perfecta para los operadores que buscan sacar provecho de la volatilidad de Bitcoin mientras automatizan sus operaciones sin intervención manual. Bitcoin Robot Grid también estáprotegido durante noticias importantes, cuando salen noticias de alto impacto, el robot no abre posiciones antes y después de 60 minutos de la noticia. El Robot Bitcoin está disponible en dos versiones paraMetaTrader 4, MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier Broker de Forex. Elmanual detalladoestá disponible en 9 idiomas: Inglés , chino, japonés, alemán, coreano, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro soporte le ayudará con todo.

El precio con descuento es de 899 $ válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 1499 $.

Después de comprar o alquilar el BRG, puede recibir una de nuestras herramientas de forma gratuita: (DS Gold, Gold Indicator, AX Indicator, Multi Indicator)

Características:

  • Filtro ADX
  • Filtro de noticias
  • Todas las actualizaciones gratis
  • Popular par BTCUSD
  • Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
  • Negociación 7 días a la semana o en días y horas específicos
  • Instalación rápida, sólo hay que cambiar 3 parámetros
  • Grupo privado con soporte dedicado que le ayudará en cada paso
  • Todas las posiciones están protegidas por Take Profit y Stop Loss, MaxDD%.

Parámetros:

  • Lotes - el tamaño fijo de los lotes
  • Lotes - el tamaño porcentual de los lotes
  • Take profit - es un conjunto por defecto, no hay necesidad de cambiar
  • Stop Loss - está establecido por defecto, no es necesario cambiarlo
  • El número mágico - se puede cambiar a cualquier número
  • Filtro de noticias - activación del filtro de noticias para bloquear nuevas operaciones
  • MaxDD %, es posible especificar el máximo drawdown en porcentaje
  • Comentario de la operación - se puede cambiar a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial
  • Report For USD (true/false) - elección de la divisa para la que se incluyen las noticias en el filtro
  • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 minutos antes y 60 minutos después de la noticia durante los cuales EA no puede colocar nuevas operaciones
  • Días y horas de negociación - puede cambiar o excluir cualquier día entre lunes y domingo y cambiar las horas de negociación o seleccionar que el EA trabaje 24/7
  • Max positions per day - permite limitar el número de posiciones abiertas en el EA (el robot abre 1 posición al mismo tiempo con TP-SL-TS y usted puede seleccionar que abra por ejemplo máximo 10 por día y se detenga hasta el día siguiente
  • Mostrar panel - utilizamos el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con beneficio diario, pips diarios, sesión actual, calendario forex y spread mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente.
  • Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamosel mismo panel para mostrar noticias y otra información.
¿Cómo probar correctamente el BRG en el probador de MetaTrader 4?
Por favor, seleccione un depósito de 1000 o cualquier otra cantidad, una fecha personalizada, seleccione Every tick, Fixed lots 0.01, a continuación, haga clic en el botón de inicio en el probador de MetaTrader 4.

¿Cómo empiezo?

  • Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
  • Activa AutoTrading en tu plataforma, añade un EA al gráfico H1 del BTCUSD, configúralo todo según el manual y ya está.
  • El Bitcoin Robot Grid se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $1000, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.

Información:

  • Par: BTCUSD
  • Marco de tiempo: H1
  • Lotes mínimos: 0.01
  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Depósito mínimo: 1000
  • Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Actualizaciones:
 La versión actual de este robot es la 7.0. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT5.

Precio:
El robot cuesta $899, y puede ser usado con cualquierBroker de Forex. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde podrá recibir soporte y discutir sobre el robot. Este robot será desarrollado en base a las sugerencias de los clientes y las nuestras propias. Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, póngase en contacto con nuestro equipo.

Comentarios 17
Brentvd
29
Brentvd 2025.09.01 19:29 
 

This ea was easy to install with the instructions and the good help from the team. The ea opens/closes trades at the right time. Perfect ea!

Fredrik Grönvall
88
Fredrik Grönvall 2025.08.12 20:47 
 

Has been running the EA for about a month now with very good result. The trades has been stable and works according to the seller. Very satisfied.

Lucian85
113
Lucian85 2025.08.07 15:55 
 

Very good EA system, like advise use small lots and setup 10000 grid for safe trades, this set up was working very good for me in the last month. I can tell to everyone that all the products from MQL Blue are very profitable if you follow the instructions. The support is also very prompt on telegram channel. Until now i had good and safe profit and i looking forward to purchase another EA in the future. Thank you and Good Job MQL BLUE.

Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
Trend King EA
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend King (MT4) - v4.4 AO EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas ¿Qué es Trend King? Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO) . La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en tor
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Asesores Expertos
SAR Expert Advisor trabaja automáticamente 24 horas de lunes a viernes y utiliza VPS para que el robot trabaje 24 horas de lunes a viernes y así obtener los máximos resultados de trading. Este ea utiliza estrategias de Scalping , Trend y Trailing Stop. Este sistema utiliza el indicador Parabolic SAR para abrir posiciones. Cuenta Real Saldo mínimo requerido : $100 usar cuenta cent, depositar $500 usar cuenta cent, depositar $1000 usar cuenta micro El Asesor Experto SAR funciona para esto: Pares d
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Rockman
Jia Jie Tian
Asesores Expertos
¡IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y Guía Manual para configurar EA. Pasé mucho tiempo y esfuerzo para hacer de este software sofisticado con posibilidades de altos rendimientos potenciales, manteniendo el drawdown por debajo del 20%. Los algoritmos del robot proporcionan a los inversores de cualquier nivel de formación una oportunidad de inversión que es a la vez segura y agresiva. Golden Coup EA imita el trabajo del cerebro,
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
Respuesta al comentario