BB Return mt4

BB Return — un Asesor Experto (EA) para el trading de oro (XAUUSD). Esta idea de trading fue utilizada previamente por mí en la operativa manual. La base de la estrategia es el retorno del precio al rango de las Bollinger Bands, pero no de forma mecánica ni en cada contacto. Para el mercado del oro, las bandas por sí solas no son suficientes, por lo que el EA utiliza filtros adicionales que descartan situaciones débiles o no operativas. Las operaciones se abren únicamente cuando la lógica del retorno está realmente justificada.

 

Principios de trading — la estrategia no utiliza grid, martingala ni promediado. El EA puede operar con lote fijo o en modo AutoRisk. BB Return no es sensible al spread, al deslizamiento ni a las particularidades de las cotizaciones del bróker. Puede funcionar con cualquier bróker y en cualquier tipo de cuenta: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor. El EA no está vinculado a sesiones de trading específicas y puede operar las 24 horas.

 

Configuración y actividad de trading — no se requiere una configuración compleja para comenzar. La estrategia está diseñada para funcionar con los parámetros por defecto, donde normalmente solo se ajusta el tamaño del lote o el modo AutoRisk. El número medio de operaciones es de aproximadamente 80–100 al año. Para un sistema de este nivel, sin grid, promediado ni métodos agresivos, se trata de una actividad de trading bastante activa. BB Return es una operativa tranquila en el volátil mercado del oro.

 

REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BB EA

Par de trading: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M5
Depósito mínimo: desde $100 para un lote de 0.01
Bróker: cualquier bróker fiable
Tipo de cuenta: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor y otros
Configuración: se recomienda utilizar los parámetros por defecto
VPS: opcional, para un funcionamiento estable 24/7

 

Bono personal — el concepto de Bollinger Bands es universal y puede aplicarse a diferentes pares de divisas. Cada comprador recibe una versión adicional del EA — BB Return Opti, diseñada para la optimización y adaptación de la estrategia a otros instrumentos de trading.

BB Return Opti es una versión rápida con parámetros abiertos, que permite encontrar configuraciones operativas para cualquier par de divisas en 5–10 minutos utilizando un período histórico de un año.

BB Return — versión destinada exclusivamente al trading de XAUUSD.
BB Return Opti — versión que puede configurarse para cualquier divisa o instrumento.

Todas las actualizaciones del EA están incluidas.
Después de la compra, por favor contácteme para recibir el bono personal.

 

Nota para la versión MT4 — si después de instalar el EA el texto del panel aparece demasiado grande o demasiado pequeño, abra la configuración del EA y ajuste el parámetro Panel text size.

Los compradores de este producto también adquieren
ORIX mt5
Leonid Arkhipov
5 (7)
Asesores Expertos
ORIX System  — es un sistema de trading algorítmico desarrollado y optimizado específicamente para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal M5, basado en un análisis profundo de la estructura del mercado y del comportamiento del precio. El asesor experto no utiliza señales de indicadores estándar ni opera con plantillas simplificadas. La base del sistema es su propia lógica para determinar el contexto del mercado, formada a partir de los principios de impulso, pausa, liquidez y reacción del
Aurum AI mt5
Leonid Arkhipov
4.8 (30)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
AURX mt5
Leonid Arkhipov
5 (2)
Asesores Expertos
AURX System — un sistema de trading algorítmico profesional de nueva generación para XAUUSD (M5). El sistema no tiene análogos directos en el Market y está construido sobre el control estricto de las condiciones del mercado, la disciplina operativa y la selección rigurosa de las fases de mercado permitidas. No es un asesor experto basado en indicadores, ni una estrategia plantilla, ni una adaptación de un enfoque popular, sino un sistema algorítmico independiente con su propia lógica de toma de
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Asesores Expertos
ORIX System  — es un sistema de trading algorítmico desarrollado y optimizado específicamente para el par de divisas GBPUSD en el marco temporal M5, basado en un análisis profundo de la estructura del mercado y del comportamiento del precio. El asesor experto no utiliza señales de indicadores estándar ni opera con plantillas simplificadas. La base del sistema es su propia lógica para determinar el contexto del mercado, formada a partir de los principios de impulso, pausa, liquidez y reacción del
AURX mt4
Leonid Arkhipov
Asesores Expertos
AURX System — un sistema de trading algorítmico profesional de nueva generación para XAUUSD (M5). El sistema no tiene análogos directos en el Market y está construido sobre el control estricto de las condiciones del mercado, la disciplina operativa y la selección rigurosa de las fases de mercado permitidas. No es un asesor experto basado en indicadores, ni una estrategia plantilla, ni una adaptación de un enfoque popular, sino un sistema algorítmico independiente con su propia lógica de toma de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
Asesores Expertos
BB Return — un Asesor Experto (EA) para el trading de oro (XAUUSD). Esta idea de trading fue utilizada previamente por mí en la operativa manual . La base de la estrategia es el retorno del precio al rango de las Bollinger Bands , pero no de forma mecánica ni en cada contacto. Para el mercado del oro, las bandas por sí solas no son suficientes, por lo que el EA utiliza filtros adicionales que descartan situaciones débiles o no operativas. Las operaciones se abren únicamente cuando la lógica del
