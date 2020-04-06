BB Return mt4

BB Return — un Asesor Experto (EA) para el trading de oro (XAUUSD). Esta idea de trading fue utilizada previamente por mí en la operativa manual. La base de la estrategia es el retorno del precio al rango de las Bollinger Bands, pero no de forma mecánica ni en cada contacto. Para el mercado del oro, las bandas por sí solas no son suficientes, por lo que el EA utiliza filtros adicionales que descartan situaciones débiles o no operativas. Las operaciones se abren únicamente cuando la lógica del retorno está realmente justificada.

Principios de trading — la estrategia no utiliza grid, martingala ni promediado. El EA puede operar con lote fijo o en modo AutoRisk. BB Return no es sensible al spread, al deslizamiento ni a las particularidades de las cotizaciones del bróker. Puede funcionar con cualquier bróker y en cualquier tipo de cuenta: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor. El EA no está vinculado a sesiones de trading específicas y puede operar las 24 horas.

Configuración y actividad de trading — no se requiere una configuración compleja para comenzar. La estrategia está diseñada para funcionar con los parámetros por defecto, donde normalmente solo se ajusta el tamaño del lote o el modo AutoRisk. El número medio de operaciones es de aproximadamente 80–100 al año. Para un sistema de este nivel, sin grid, promediado ni métodos agresivos, se trata de una actividad de trading bastante activa. BB Return es una operativa tranquila en el volátil mercado del oro.

REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BB EA

Par de trading: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M5

Depósito mínimo: desde $100 para un lote de 0.01

Bróker: cualquier bróker fiable

Tipo de cuenta: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor y otros

Configuración: se recomienda utilizar los parámetros por defecto

VPS: opcional, para un funcionamiento estable 24/7

Bono personal — el concepto de Bollinger Bands es universal y puede aplicarse a diferentes pares de divisas. Cada comprador recibe una versión adicional del EA — BB Return Opti, diseñada para la optimización y adaptación de la estrategia a otros instrumentos de trading.

BB Return Opti es una versión rápida con parámetros abiertos, que permite encontrar configuraciones operativas para cualquier par de divisas en 5–10 minutos utilizando un período histórico de un año.

BB Return — versión destinada exclusivamente al trading de XAUUSD.

BB Return Opti — versión que puede configurarse para cualquier divisa o instrumento.

Todas las actualizaciones del EA están incluidas.

Después de la compra, por favor contácteme para recibir el bono personal.

Nota para la versión MT4 — si después de instalar el EA el texto del panel aparece demasiado grande o demasiado pequeño, abra la configuración del EA y ajuste el parámetro Panel text size.