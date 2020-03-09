Quantum King MT4

Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Precio especial de lanzamiento

Señal en vivo:   HAGA CLIC AQUÍ

Versión MT5: HAGA CLIC AQUÍ

Canal de Quantum King:   Haga clic aquí

***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles!

Regla   sus operaciones con precisión y disciplina.

Quantum King EA   reúne la fuerza de una cuadrícula estructurada y la inteligencia de Martingala adaptativa en un sistema integrado: diseñado para AUDCAD en M5 y creado tanto para principiantes como para profesionales que desean un crecimiento constante y controlado.

Quantum King EA   es un sistema de negociación totalmente automatizado desarrollado para el par AUDCAD en el marco temporal M5.
Combina la estructura de una estrategia Grid con la lógica de recuperación adaptativa de Martingala, formando un sistema que gestiona las operaciones de forma inteligente en todas las fases del mercado.

Creado para la accesibilidad y la consistencia,   Rey cuántico   Es ideal para operadores que desean aumentar su capital sin intervención manual constante. Su configuración es sencilla, su ejecución rápida y su rendimiento equilibrado lo convierten en una excelente opción tanto para operadores principiantes como experimentados.

El algoritmo se adapta dinámicamente a la volatilidad, expandiendo o contrayendo su red para mantener el equilibrio y la eficiencia. Este comportamiento inteligente permite   Rey cuántico   comerciar activamente minimizando la exposición innecesaria.

Optimizado específicamente para AUDCAD, el EA aprovecha los movimientos de precios estables y repetitivos del par para extraer ganancias con precisión y consistencia.

Características principales

  • Negociación totalmente automatizada para AUDCAD (M5)

  • Híbrido Grid + Martingala con control adaptativo

  • Creado tanto para principiantes como para profesionales.

  • Funciona con depósitos pequeños: mínimo $200

  • Optimizado para la estabilidad a largo plazo y la preservación del capital

  • Fácil de instalar y listo para operar de inmediato.

Recomendaciones

  • Par de divisas: AUDCAD

  • Marco temporal: M5

  • Depósito mínimo: $200; recomendado $500+

  • Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor (spreads muy bajos)

  • Apalancamiento: 1:100

  • Tipo de cuenta: Cobertura

  • Corredores recomendados: I C Markets, IC Trading
Para obtener el mejor rendimiento, utilice siempre cuentas con spreads bajos.
Contácteme en privado para obtener corredores recomendados y el manual de configuración oficial.

Quantum King EA   Combina estructura, inteligencia y accesibilidad en un sistema poderoso.
Está diseñado para operar con confianza: de manera consistente, eficiente y siempre bajo control.

Ya sea que esté comenzando con algo pequeño o administrando una cartera más grande,   Rey cuántico   Le ofrece una herramienta de calidad profesional refinada con la elegancia de la serie Quantum.

Opere con confianza. Opere con equilibrio.   Comercio con el Rey .

