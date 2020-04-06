Golden Mirage mt4

¡Stock limitado al precio actual!
Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio: $399

Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo, Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 para XAUUSD (ORO).

Presenta una configuración robusta y preoptimizada, que garantiza un rendimiento fiable en el símbolo y el marco temporal recomendados. Los parámetros por defecto están listos tanto para backtesting como para operar en vivo.


Información importante revelada

Información importante revelada


Caracteristicas

- Pre-Optimizado y fácil de usar: No hay necesidad de una compleja configuración u optimización. Los ajustes por defecto están listos para el comercio en vivo y backtesting. Pero aún así puede personalizar el EA como desee.
-Generación avanzada de señales: Aprovecha una sofisticada combinación de análisis RSI, detección dinámica de niveles altos/bajos, filtros de tendencia de media móvil y evaluación de la fuerza del mercado basada en Adx para ofrecer entradas de operaciones precisas y oportunas.
-Gestión profesional del riesgo: Dispone de autogiro, ajuste del nivel de riesgo, filtro de diferencial y número mágico único para una negociación segura y organizada.


    ¿Por qué elegir Golden Mirage?

    - Compatibilidad con empresas de fondos : 100% compatible con los requisitos de las empresas de fondos, opere con confianza en cuentas financiadas. Incluye ajustes específicos para las operaciones con empresas de fondos, como Prop Firm Max DD Percentage y Prop Firm Max Daily DD.
    -Metodología probada : Desarrollado utilizando pruebas rigurosas, optimización robusta, y la experiencia comercial del mundo real, sin publicidad, sólo resultados honestos.
    - Transparente y Honesto: No "AI / ML / Quantum" palabras de moda, sólo un sistema de comercio sólido, profesional construido para un rendimiento real.


      Download here the: Quick Start Guide


      Recomendaciones de inversión

      Símbolo XAUUSD (Oro)
      Marco de tiempo M5
      Prueba Desde 2003
      Configuración Por defecto (pre-optimizado)
      Corredores Spread bajo requerido
      Depósito mínimo 500 USD (1000 USD recomendado)
      Método de entrada en el mercado Orden de mercado
      Método de prueba MT4: Utilice "Spread = 20" en la configuración del probador
      MT5: 1 minuto OHLC o Cada Tick
      Cumplimiento Fifo Sí con archivo de configuración


      Configuración

      - Gestión de Lote y Riesgo: Opciones flexibles de lote automático, ajuste del nivel de riesgo, escala de raíz cuadrada para cuentas grandes y número mágico único para el seguimiento de las operaciones.
      - Filtros de entrada : Filtrado avanzado de señales mediante RSI personalizable, ADX, medias móviles y detección de niveles altos/bajos.
      - Controles de seguridad : Ajustes específicos de la firma de apoyo, límites máximos de reducción, filtro de diferenciales y límite de pérdidas.
      - Programación de operaciones y gestión de órdenes: Ventanas de negociación personalizadas, selección de día, gestión de cuadrícula y permisos de compra/venta.
      - Toma de beneficios y cierre: Toma de beneficios configurable, reglas especiales para primeras órdenes y lógica de cierre al final de la vela.
      - Interfaz : Visualización de gráficos personalizable y panel de control integrado.

        Para obtener una explicación detallada de todos los ajustes, consulte la próxima Guía de inicio rápido. Si necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto conmigo.


