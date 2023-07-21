Gold Trade Pro

4.61

Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una gran diferencia: esta es una estrategia comercial real.

¿Qué quiero decir con "estrategia comercial real"?  Como probablemente habrá notado, casi todos los Gold EA en el mercado son sistemas simples de cuadrícula/martingala, que agregan operaciones cuando el mercado va en contra de la posición inicial. 

A menudo se disfrazan de "red neuronal/IA/aprendizaje automático", pero si tiene un poco de experiencia en forex y EA, puede identificarlos fácilmente como cuadrículas simples y sistemas de martingala, que son muy riesgosos.

Si bien ese tipo de estrategia puede verse bien en las pruebas retrospectivas (alineación directa, a menudo incluso manipulada en las pruebas para obtener más ventas), siempre, sin excepción, fallan al final con una llamada de margen y eliminando la cuenta comercial completa.

Veo que sucede una y otra vez.  ¿Por qué?  Porque el oro es un instrumento muy volátil, y en el futuro ocurrirá un gran movimiento contra una configuración de cuadrícula/martingala, a pesar de las hermosas pruebas retrospectivas. 

No se deje engañar por el "backtest perfecto" de EA... una línea recta hacia arriba no existe en el comercio real, por lo que si el backtest parece demasiado bueno para ser verdad, siempre lo es.


Aquí es donde Gold Trade Pro difiere.  No utiliza ningún estilo de negociación arriesgado, sino una estrategia de negociación bastante simple basada en rupturas de los niveles diarios de soporte y resistencia.  Esta estrategia es muy efectiva para un par volátil como el oro.

Cada operación tiene un TP y SL desde el principio, y el EA utilizará un SL final para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias si el precio comienza a moverse en la dirección correcta.

Gold trade Pro tiene 7 estrategias diferentes ya integradas, que funcionan juntas a la perfección.  El resultado es una curva de crecimiento muy estable, con algunas pérdidas aquí y allá también (pero al menos no manipuladas para engañarte).

Proporciono EA's honestos, con estrategias probadas.


Configuración del asesor experto:

Par recomendado:    XAUUSD/GOLD

Periodo de tiempo  : Diario

Saldo mínimo  : 200$


La configuración es muy fácil.  Simplemente abra un gráfico de oro en un marco de tiempo diario, arrastre el EA al gráfico y establezca la configuración del tamaño del lote. 

Para cuentas de saldo bajo (200 $ - 400 $), recomiendo ejecutar solo las estrategias 2, 4 y 7, ya que tienen los retiros más bajos.

Configuración de riesgo: recomiendo usar el "Riesgo por operación" y comenzar con un 1% de riesgo por operación.  Si te sientes cómodo, siempre puedes aumentar el riesgo.


Se recomienda encarecidamente que primero haga algunas pruebas retrospectivas y luego comience con una cuenta demo.  De esa manera, tendrá una idea de qué esperar durante el comercio en vivo.


Si tiene alguna pregunta sobre el EA o su configuración, contácteme en un mensaje privado


¡Los resultados en vivo llegarán pronto!



Comentarios
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:37 
 

I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:28 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Ray Georgiou
21
Ray Georgiou 2024.07.08 19:22 
 

I have back tested the free demo. Now using the EA in my Demo account it is set to capture breakouts looks promising but Gold has hit a patch of lower volatility so waiting to see how the EA handles the next leg up or sell off. Have not run on my real money trading account yet.

¡CUIDADO! NUESTRA SEÑAL EN VIVO ESTA PROBADA EN PARES JPY CON SOLO 65 USD DE DEPOSITO Y CRECE MUCHO EN GANANCIAS. COMPRUEBE COMO PUEDE CRECER SU CUENTA CON DD MAS BAJOS. USTED ES BIENVENIDO A BACKTEST O DEMO DE PRUEBA. Este EA OYEN GOLDEN SCALPING opera basado en el indicador personalizado SDEA (será proporcionado GRATIS). El indicador medirá la dirección de la tendencia y su impulso, más tarde enviará la señal para que el EA abra entradas. Ha ocultado parada dura cuando se confirma la inversió
harmsy50
44
harmsy50 2024.06.22 06:39 
 

Wim has been exceptionally helpful in the setup of these. Really great with the comms and assistance. I've been testing now for a week with positive profit results. I'll add more details once they've been up and running for a month.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.05.01 23:09 
 

This EA combine with Gold Reaper is awesome!

gerryj1968
46
gerryj1968 2024.04.25 13:51 
 

I have purchased many EA's over the last few years and have had good and bad experiences. I initially bought Gold Reaper & Gold Trade Pro to pass and then run on a Prop Firm account. So far I'm 60% towards passing the challenge and they've only been running a month. On the back of this, I upgraded to the '6 EA's for $1199' offer and am in the process of installing these on $3-5k live accounts. I want to de-risk my trading as much as possible by trading multiple strategies on multiple currency pairs. Wim's EA's will help me achieve this. I will post a further review in a few months time. Wim is very helpful and responds quickly to queries.

chin kui chung
74
chin kui chung 2024.04.24 14:46 
 

It's been the few month since I bought this product from Wim Schrynemakers and I'm not commenting until now because I need a detailed observation is it true? Because all my previous forex investments were scammed. I bought a lot of EAs, and almost 99% of them were deceived or scammed. Wim Schrynemakers is one of those "1%" Good People. He is honest and upright. He doesn't hide things. He doesn't deceive people. He answers all questions. This was the first time I saw an opportunity to make money in Forex. I am a person who does charity work because of Wim Schrynemakers' honesty and integrity in selling EA. Therefore, I can continue to make money through his EA, and I can continue to help people in need. On behalf of all those in need, orphans and widows, the elderly and poor in need, I would like to say thank you.

KyleFarman111
84
KyleFarman111 2024.04.05 20:45 
 

I have purchased around 30 Forex bots over the last 4 years and spent multiple 10s of thousands on FX trading algos. I have lost money with many of them and learned a lot. One thing that stood out to me about Wim Schrynemaker's bots like Gold Reaper, Gold Trade Pro, and Luna AI etc. is that he shows live signals of the actual trades. I backtested the bots and decided to purchase them and now I am running them all on a live account. In less than 2 weeks I am up over $2000 with the low risk setting on a live account with real cash on LQDFX and not a "prop firm". I bought the 6 bot promo package for $1100 and have made over double what I paid for the bots in the first 2 weeks of using them, this is the fastest I have ever made more profit than I paid for FX bots in my life. All 3 of the bots have generated profits thus far and more importantly to me the trades match the live signals that Wim posts for each bot. If you are tired of paying for bots that look good on back tests and do not perform when you trade them with real money, then check out Wim's bots because my trades match exactly what was advertised. I think Wim's bots are the best I have ever used, and I am grateful that he is providing live signals that actually show the true results to expect with the bots. Thank you, Wim, for sharing these awesome profitable bots and I look forward to scaling my accounts and profits with your bots! Truly, Kyle

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.04.05 20:46
Reviews like these make my day :-)
MT102
862
MT102 2024.03.29 06:33 
 

This is a good EA until now, at least for me. I don't have anything to complain. Good job wim!

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.03.29 06:38
thx mate!
Wyatt Dean Hampton
711
Wyatt Dean Hampton 2024.03.29 06:15 
 

very nice and simple ea, it has been making me steady profit this month. just set and forget but you have to be patient with it because it trades the daily TF, i use this with Gold Reaper on intense to get trades a little more often and is a nice addition to the Gold Trade Pro! up 44% plus another 10% in running profit!

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.03.29 06:38
thx for the feedback!
Matthias Bessler
2641
Matthias Bessler 2024.03.27 11:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

kieran222
151
kieran222 2024.03.25 15:48 
 

This isn't the first EA I've bought from Wim and dare say it won't be the last. This paired with reaper is an absolute beast but is also great as a stand alone EA. It doesn't trade every day but when it does it generates fantastic profits

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.03.29 06:38
awesome words buddy!
Dominic
324
Dominic 2024.03.08 17:53 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.03.08 18:12
Awesome review! really appreciated!
christopher thomas
28
christopher thomas 2024.03.08 16:55 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.03.08 18:11
Thx a lot buddy! Happy to hear you like the products!
Moncy Kuriakose
554
Moncy Kuriakose 2024.03.06 10:56 
 

I've been using Gold Trade Pro for almost two months, and I'm 100% satisfied with the results. It's important to note that this EA doesn't trade every day; instead, it focuses on important support/resistance levels and looks for breakouts. Given the nature of gold, when a valid breakout occurs, this EA maximizes profits accordingly. However, occasional stop losses may occur when breakouts are not valid. It's recommended to use this EA consistently for a month or two to fully grasp its potential. Additionally, I've also purchased The Gold Reaper from the same author, which trades more frequently. Currently, I'm utilizing both EAs in the same account to experience more frequent trades, resulting in increasing profitability day by day. I highly recommend these EAs to anyone interested in trading gold using automated systems. Conducting some backtests can provide insights into expected profits and drawdowns. I must give special mention to Wim, the author, who is incredibly friendly, supportive, and always available to address any questions or concerns.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.03.06 11:19
Thank you very much Moncy! Your feedback is much appreciated :-)
kcox
267
kcox 2024.03.04 20:53 
 

Great breakout EA! You can just set and forget it and come back next year! Profitable over the long run!

Edit: Oh and Wim is a very skilled, helpful and highly reactive developer and vendor :)

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.03.06 11:20
thx mate! nice to have you in the club! :-)
Maximilian Warth
277
Maximilian Warth 2024.02.15 11:55 
 

I finally found my EA developer! The Gold Trade Pro is an excellent EA! The live results match the backtesting results. You can select different strategies on or off in the settings. According to his backtesting results. Wim's support is great, he responds very quickly and addresses all needs. I own several of his EA's and can recommend everyone to test the EA's. You won't be disappointed.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.02.15 11:56
thx buddy!
Piterk140
256
Piterk140 2024.01.16 20:58 
 

this Ea only loosing money , tp is to small to sl!

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2024.01.17 07:15
Incorrect statement made based on impatient trading style.
The ea trades exactly like the backtest and despite having some stagnation currently is still up 80% since its launch a few months ago.
This is not an ea that trades a lot or that wins every week, but is very stable longterm.
I can only recommend to keep monitoring it (maybe on demo to keep emotions out of the game) and then re-evaluate.
If you want a system that never has losses, you won’t find it.
ShowMeTheMoney
236
ShowMeTheMoney 2023.12.19 21:22 
 

You will have wins and losses but the backtest are matching live results which is awesome. Ea is working as expected.

Andrey Bakhilin
488
Andrey Bakhilin 2023.12.19 19:56 
 

EA is not worth the money I paid for it. It trades very rare. Out of 3 or 4 trades it did in two weeks, One - was a huge loss.

Profalgo Limited
83396
Respuesta del desarrollador Wim Schrynemakers 2023.12.20 07:03
Hi, while I appreciate your opinion, I must point out that the ea has been trading exactly like in the backtest. So it should be no surprise that the ea does not trade a lot. Also, the actual numbers are very good. 100% in a few weeks with low drawdown and very controlled risk. No grid, no martingale, sl on each trade. Exactly what a real trading strategy should have. I would urge you to continue monitoring the ea’s performance and re-evaluate your opinion after a few months. Because let’s be honest, this is just a “frustration” review because you are not in profit after 2 weeks. I believe a trading system needs more than 4 trades before getting a review. At least 6months of trading in my opinion. Also you mention a huge loss. That is impossible. Just check my live results. The max loss the trade is 2% on the higher risk set. 2% can not be considered a huge loss
12
