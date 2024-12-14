Vortex Gold MT4

5

Vortex - su inversión en el futuro

El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión los puntos ideales de entrada y salida. En el corazón de Vortex Gold EA se encuentra la tecnología avanzada de redes neuronales y aprendizaje automático. Estos algoritmos analizan continuamente datos históricos y en tiempo real, lo que permite al EA adaptarse y responder a las tendencias cambiantes del mercado con mayor precisión. Al aprovechar el aprendizaje profundo, el EA Vortex Gold reconoce patrones, ajusta los parámetros de los indicadores automáticamente y mejora su rendimiento con el tiempo. La potente combinación de indicadores propios, aprendizaje automático y algoritmos de trading adaptables de Vortex Gold EA. Invierta en su futuro con Vortex Gold EA.

Precio $675 (quedan 2/10), próximo precio $795

https://www.mql5.com/en/signals/2345024

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

Especificaciones:

  • Símbolos de trabajo: XAUUSD(ORO)
  • Trabajo Timeframe: H1
  • El depósito mínimo recomendado es de $300
  • El apalancamiento depende de la configuración de riesgo, en conservador y de bajo riesgo un apalancamiento de 1:30 es adecuado
  • Tipo de cuenta: Cualquier
  • Se requiere un buen broker ECN (Pregunte al autor por una recomendación de broker)
  • VPS es muy recomendable

Ventajas:

  • No martingala
  • No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero
  • Stop loss y take profit para cada posición
  • Resultados de pruebas estables con un 99,9% de cotizaciones de calidad
  • No es sensible a las condiciones del broker
  • Fácil de instalar
  • Preparado para FTMO y Prop firm

Vortex Advisor ofrece lo siguiente

Dos estrategias independientes cada una contiene la función de órdenes adicionales. Todas las estrategias están protegidas por Stop Loss duros, lo que minimiza la pérdida del depósito. El Asesor Experto es extremadamente flexible en la configuración y puede ser optimizado para cualquier necesidad de trading con cualquier ratio RR, con cualquier nivel de stop loss y cualquier take profit para adaptarse a las necesidades del usuario. Por defecto, se ofrecen dos estrategias para que el autor elija. El experto también dispone de un sistema inteligente de selección de riesgos. El usuario sólo tiene que seleccionar una estrategia y un nivel de riesgo y adjuntar el asesor al gráfico.

Listo para operar:

  • El EA ha sido diseñado con un amplio enfoque en la gestión del riesgo, desde el control del drawdown en tiempo real y el tamaño de lote adaptativo. Esto hace que sea totalmente compatible con la mayoría de los requisitos de Prop Firms, alineándose con las principales normas de riesgo para un comercio seguro y conforme.

Indicadores:

  • CCI (Commodity Channel Index): Ayuda a identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa, permitiendo entradas y salidas precisas basadas en la dirección y fuerza de la tendencia.
  • SAR Parabólico: Establece niveles de stop dinámicos que se ajustan a las tendencias del mercado, proporcionando una gestión eficaz del riesgo y una maximización de los beneficios en los mercados tendenciales.

Aprendizaje automático y redes neuronales:

  • La tecnología de redes neuronales adaptativas permite una respuesta dinámica a los cambios en las condiciones del mercado.
  • Aprendizaje constante a partir de los datos del mercado para perfeccionar las decisiones de negociación y mejorar la precisión de las operaciones.

Herramientas de gestión del riesgo:

  • Stop-loss y take-profit ajustables para gestionar el riesgo de cada operación.
  • Tope dinámico para bloquear los beneficios cuando las operaciones evolucionan favorablemente.
  • Filtros de diferencial y deslizamiento para evitar entrar en operaciones en condiciones de mercado desfavorables.

Parámetros personalizables:

  • La configuración de fácil uso permite a los operadores ajustar los niveles de riesgo, el tamaño de los lotes y otros parámetros en función de su estilo de negociación y tolerancia al riesgo.

Advertencia de riesgo: Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Por favor, sea consciente de los riesgos que conlleva. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras (el EA también podría incurrir en pérdidas).

Comentarios 16
Ramizian123
19
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

dieterkoelbl
49
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

Productos recomendados
OB Pro Trader EA gp
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
OB PRO TRADER EA: ¡es un sistema de trading intradía de alta calidad basado en la investigación de la acción del precio! ¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡8 Set_files disponibles para 6 pares de divisas! Usa Set_files (v26.17) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. La idea de trading se basa en el famoso y poderoso patrón de Acción del Precio, que se combina con técnicas de tendencia y scalping. OB PRO TRADER EA funciona en el marco
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Asesores Expertos
Aura Superstar es un EA totalmente automatizado diseñado para operar con divisas durante el tiempo de rollover . Se basa en el análisis de clústeres de aprendizaje automático y algoritmos genéticos de scalping . Es el primer scalper multidivisa que utiliza un mecanismo de aprendizaje automático profundo, un perceptrón multinivel y un neurofiltro adaptativo combinado con indicadores clásicos. Experto mostró resultados estables desde el año 2003. No utiliza métodos peligrosos de gestión de dinero,
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Asesores Expertos
TPS DynamicFX Pro EA: Revolucionando el trading en Forex con la precisión de la IA Descubra el futuro del mercado de divisas con el EA TPS DynamicFX Pro, un innovador asesor experto meticulosamente diseñado para navegar por las complejidades de los mercados financieros con una precisión y eficiencia inigualables. Aprovechando el poder de la inteligencia artificial avanzada, este EA es la herramienta definitiva tanto para los operadores principiantes que buscan ganancias consistentes y profesiona
EA EMAGIC
Antonin Skaryd
Asesores Expertos
[ EA] EMAGIC es un Asesor Experto para MetaTrader (MT4) diseñado para su uso con dos pares de divisas básicos EUR/USD y GBP/USD. Con ajustes individuales, puede funcionar muy bien en otros pares de divisas también. El EA implementa una estrategia de negociación mecánica completa, totalmente funcional y exacta, sin lugar para las emociones. Se basa en los indicadores estándar de MT4 "EMA" y "Oscilador Estocástico". La estrategia está trabajando en Timeframe M5 solamente. Es muy fácil de configura
Yetech Pro EA AutoReverse
Omotosho Adekunle Adekoya
Asesores Expertos
YETECH QUEEN PRO v0.2 Creada para los retrocesos. Guiada por la lógica. YETECH QUEEN PRO v0.2 es una versión ligera y optimizada de un Asesor Experto, diseñada para traders que buscan entradas inteligentes, respuestas rápidas y protección robusta, todo dentro de un código limpio y eficiente. Esta versión incluye una potente estrategia de Auto-Reversa , combinada con filtros de EMA y RSI , para asegurar operaciones alineadas con la estructura del mercado. Ideal para detectar cambios de tendenc
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Asesores Expertos
Visión general Alpha Gold Minute es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1. Combina una capa de entrada estructurada (filtros de impulso/confirmación y controles de tiempo) con una lógica de creación de posiciones que puede añadir órdenes a distancias configuradas. El AE incluye comprobaciones de distancia mínima entre órdenes, confirmaciones de indicadores opcionales y filtros de día/hora. Soporta el manejo de sufijos de símbolos y el flujo de órdenes estilo ECN (e
Yogi EA
Pavel Yakovlev
Asesores Expertos
Yogi EA es un Asesor Experto de scalping para EURCHF y GBPCHF. El EA realiza un análisis complejo, que revela una fase tranquila del mercado para el comercio. El Asesor Experto no utiliza estrategias de cobertura, martingala, cuadrícula, arbitraje, etc. La mayoría de los ajustes ya están integrados en el código del EA. Todo lo que necesita hacer es seleccionar el par de divisas, ajustar la zona horaria WET (Hora de Europa Occidental) en los parámetros del EA y comenzar a operar. Marco de tiempo
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
SW Scalper
Mhd Amran Bin Lop
Asesores Expertos
SW Scalper EA SW Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en scalping cuando se indica que el mercado hace un movimiento rápido. Utiliza algoritmos inteligentes para abrir cualquier trade.also este sistema vienen con el código de gestión de dinero muy inteligente y no como otros Expert Advisor con este ea usted no puede utilizar lote fijo para el comercio. Usted debe utilizar el sistema de gestión de dinero muy inteligente dentro de este ea para abrir cualquier comercio, sólo
Smart Engulf EA
Yong Li
Asesores Expertos
Parámetros de EA sólo son adecuados para el comercio xuusd, xaueur, xauaud, xauchf, xaugbp, xaunzd, xaucad serie de oro, la selección de período de 15 minutos, 30 minutos y 60 minutos, 15 minutos es el tipo agresivo, 30 minutos es la versión ordinaria, 60 minutos es el tipo estable de EA ajustes de 15 minutos período de ajustes -80, 30 minutos ajustes -100, 60 minutos ajustes -120, la selección de propagación ECN cuentas. 60 minutos es el tipo estable, multi-espacio de espaciamiento ajustes de c
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
HSS PRO PRICE ACTION EA : ¡un excelente sistema de trading intradía basado en la investigación de la acción del precio! Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti. ¡8 archivos Set_file disponibles para 8 pares correspondientes! La idea de trading se basa en los famosos y poderosos patrones de Acción del Precio: Martillo y Estrella Fugaz, que se combinan con técnicas de tendencia y scalping. El Asesor Experto trabaja en el marco temporal H1 durante las sesio
Scalper Tick Manager
Lucas Hernan Diedrich
Asesores Expertos
Sirve para gran cantidad de pares, Mientras mas movimiento hay en el par de divisa mejor funciona, pares recomendados. EURUSD, GBPUSD, GBPJPY,USDJPY. Lo probé en otros pares y también funciona bien pero por el momento recomiendo realizar el test en los recomendados. El EA, No es martín gala, No es ningún sistema de riesgo alto innecesario, Puede verlo por usted mismo, los DD son muy bajos, en condiciones habituales no superan el 10%.  Spread Recomendado Pruebe testear en el que tenga el broker,
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentación de AI Neural Nexus EA Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiz
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Asesores Expertos
El EA CrownFVG es un sistema de trading de precisión Breakout + Fair Value Gap (FVG) diseñado para proporcionar beneficios consistentes en el marco temporal M5 . Construido con una arquitectura de scalping multigrupo, este EA combina conceptos de trading institucional con velocidad algorítmica para identificar y operar las ineficiencias del mercado donde el precio es más probable que reaccione - los Fair Value Gaps. Desarrollado para los comerciantes que valoran la precisión, el control y la pr
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Golden Harmony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
La lógica del comercio de oro la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La compraventa de oro, como cualquier otra forma de inversión, requiere un profundo conocimiento del mercado, una planificación estratégica y una gran atención a los numerosos factores que influyen en su precio. La lógica que subyace a las operaciones con oro se basa en los principios fundamentales de la oferta y la demanda, así como en el análisis de indicadores mac
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Asesores Expertos
El MaverickProPlus es un EA totalmente automatizado diseñado para operar el par EURUSD. Está diseñado para el comercio a lo largo de la tendencia y también el comercio durante la inversión. Utiliza la estrategia de rejilla adaptativa. En la estrategia de rejilla adaptativa la distancia entre las operaciones no es fija, la entrada de la siguiente operación se basa en las condiciones de mercado más favorables para cerrar la operación con ganancias. Así que el riesgo asociado con la estrategia de
BVG Algo Trader
Van Thong Vo
Asesores Expertos
BVG Algo Trader BVG Algo Trad er es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para un funcionamiento estable a largo plazo en diferentes condiciones de mercado. El EA utiliza un algoritmo de promediación dinámica con gestión inteligente de posiciones, filtros de volatilidad, detección de tendencias y capas de protección incorporadas. No se utilizan estrategias arriesgadas como tick scalping, arbitraje o trading de alta frecuencia. Características principales Gestión inteligente de p
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Dangal
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Dangal es el comercio de tendencia utilizando indicadores y niveles. El sistema experto recorre todo el historial y puede trabajar con varios pares de divisas (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) con una única configuración. Si hay comisión en la cuenta, debe recalcularse en el equivalente del spread y rellenar el campo MaxSpread, teniendo en cuenta el miércoles y la comisión. El Asesor Experto puede ser lanzado en cualquier período horario, pero funciona con el período H1. Puede empezar a utiliza
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Asesores Expertos
Shark Surfer es un Asesor Experto de nueva generación que aplica una operativa de seguimiento de tendencia bien establecida. El periodo de negociación recomendado por el desarrollador es H1. El producto es bueno tanto para scalping, así como el comercio a medio y largo plazo. Shark Surfer siempre establece take profit y stop loss a sus operaciones. Proporciona la opción de forzar el cierre de todas las operaciones abiertas a la hora especificada antes del cierre del mercado, lo que ayuda a evita
Peregrine Scalper EA
Cutting Edge Forex LLC
Asesores Expertos
Sofisticados algoritmos de vanguardia son el corazón de este sistema profesional de trading totalmente automatizado. Capacidad única para identificar áreas clave de oferta y demanda utilizando nuestro sofisticado algoritmo interno "Time Strength" que calcula la fuerza de las áreas de oferta y demanda a medida que se mueven hacia el pasado. Las áreas con mayor probabilidad de scalping rentable son identificadas y operadas. Codificado por profesionales con más de 12 años de trading y desarrollo de
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
EulerEdge
Eduard Iutinskiy
Asesores Expertos
EulerEdge - Inteligente Breakout-Hedge EA con Basket TP, Adaptación ATR y Seguridad Multi-Capa Plataforma: MT4 (Asesor Experto) Marco temporal por defecto: H1 Instrumentos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, DE40 (y otros FX/índices/CFDs líquidos) Estilo: Breakout pendiente de dos caras + escalera de cobertura + cesta Take-Profit (cesta TP) + distancias/trailling adaptables al ATR Visión general de la estrategia Inicio de la serie (apertura de una "cesta"). El EA coloca un Stop de Compra y un Stop
InfinX Elite MT4
Stanislav Shtiliyanov
Asesores Expertos
cuando hagas una prueba, escríbeme para darte la configuración de gestión adecuada según la balanza que utilices. Robot de trading automático y semiautomático Perspectiva a largo plazo Nuestra prioridad es mantener el capital con un plan de gestión del dinero a largo plazo. Control semiautomático y automático del trading diario de tendencia con swing trading y price action. InfinX proporciona una relación riesgo / recompensa equilibrada y sobrevive fácilmente en todas las circunstancias del mer
TurtleStrategyMT4
Yan Xiong Xue
Asesores Expertos
Estrategia Tortuga Monosímbolo (Medio-Largo Plazo Versión 1.00) Plazo recomendado: H4 Instrumentos recomendados: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Resumen de la estrategia Entrada: Ruptura del canal de Donchian de periodo largo (por defecto: 55 periodos). Tamaño de la posición: Stop Loss basado en el porcentaje para determinar el tamaño de la posición (por defecto: 1% de riesgo por operación). Salida: Ruptura inversa del cana
Bollinger Band Scalper EA
Gerardo Monita Ruiz
Asesores Expertos
Estrategia basada en el indicador técnico Bandas de Bollinger. El EA abrirá compras o ventas al tocar las bandas superior o inferior. Trailings Stop: se activa y protege las ordenes positivas en Break even y recorre el SL dinámico a la distancia configurada. Sistema Martingala: cubre las ordenes abiertas en caso de que el precio rompa con fuerza la banda en caso de volatilidad para esperar el giro del precio y cerrar todas las coberturas en positivo. Ideal para todo tipo de activos FOREX, de pre
Winged Golden Dragon
Saad Amin-alami
Asesores Expertos
Winged Golden Dragon – EA avanzado de scalping para XAUUSD para cuentas de prop firms y cuentas reales Desbloquea el poder de la precisión asiática en el trading con Winged Golden Dragon, un Asesor Experto diseñado exclusivamente para XAUUSD (oro) en el marco temporal de 15 minutos. Diseñado para traders que buscan resultados consistentes, este EA combina una innovadora detección de falsos rompimientos con una gestión de riesgos sólida para ofrecer un rendimiento óptimo en desafíos de prop fir
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes máximos y mínimos recientes y negociará las rupturas. Los cálculos de entrada y los algoritmos de salida no sólo son únicos, sino también muy avanzados. RESULTADOS EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/750475 https://www.mql5.com/en/signa
EurJpy Booster Robot
Wassel Madani
Asesores Expertos
Hola traders, Muchos comerciantes perdieron la confianza en el comercio de pares de divisas tradicionales como EURJPY porque la mayoría de los EAs que han pretendido ser rentables se estrelló recientemente. Pero gracias al EURJPY Booster Robot, usted puede confiar en el comercio de divisas de nuevo. De hecho, el Robot consiste en no-martingale y no-grid sistema de comercio. El Robot EURJPY Booster combina tres estrategias complementarias, basadas en un Modo Principal y 2 estrategias opcionales.
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Extractors MT4
DRT Circle
Asesores Expertos
Extractores para XAUUSD Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado. Basado en una extensa investig
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Asesores Expertos
Ahora puede descargar la versión demo de Aurum Apex desde la pestaña de Comentarios para evaluar el comportamiento en vivo en su propio broker! Aurum Apex EA es una herramienta de trading automatizada robusta al 100%, diseñada para la plataforma MT4. Realiza análisis de mercado en tiempo real, detectando diversas oportunidades de trading. Apto para traders de todos los niveles, Aurum Apex EA ofrece tres modos de riesgo, ajustables a través del parámetro de Riesgo: Riesgo = 0.1 (Bajo Riesgo): I
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
Otros productos de este autor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Asesores Expertos
Oracle: el futuro del trading Oracle Trading Expert para Meta Trader está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en los mercados de GBPUSD y oro, aprovechando las últimas técnicas de programación y herramientas de aprendizaje automático. Con algoritmos patentados y una red neuronal integrada, Oracle analiza los datos de manera efectiva, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones comerciales informadas. El diseño de Oracle también enfatiza la estabilidad: sus estrategias están diseñad
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Asesores Expertos
Aura Bitcoin Hash EA es un Asesor Experto distintivo que continúa la serie de sistemas de trading Aura. Al aprovechar redes neuronales avanzadas y estrategias de trading clásicas de vanguardia, Aura BTC ofrece un enfoque innovador con un excelente potencial de rendimiento. Totalmente automatizado, este Asesor Experto está diseñado para operar con el par de divisas BTCUSD (Bitcoin). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 2017 hasta 2025. El sistema evita técnicas de gestión
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Asesores Expertos
Aura Superstar  es un EA totalmente automatizado diseñado para operar   con divisas durante el tiempo de renovación .  Se basa en el análisis de clústeres de aprendizaje automático y    algoritmos de scalping genético. El primer scalper multidivisa que utiliza un mecanismo de aprendizaje automático profundo, un perceptrón multinivel y un filtro neuronal adaptativo combinado con indicadores clásicos. El experto ha mostrado resultados estables desde el año 2003. No se utilizan métodos peligrosos d
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Asesores Expertos
Aura Superstar es un EA totalmente automatizado diseñado para operar con divisas durante el tiempo de rollover . Se basa en el análisis de clústeres de aprendizaje automático y algoritmos genéticos de scalping . Es el primer scalper multidivisa que utiliza un mecanismo de aprendizaje automático profundo, un perceptrón multinivel y un neurofiltro adaptativo combinado con indicadores clásicos. Experto mostró resultados estables desde el año 2003. No utiliza métodos peligrosos de gestión de dinero,
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Filtro:
Ramizian123
19
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

kanoshy
63
kanoshy 2025.12.17 00:48 
 

Great support from the seller. The EA is good but it need wise configuration because it use grid technique at certain condition.

Stanislav Tomilov
29534
Respuesta del desarrollador Stanislav Tomilov 2025.12.17 00:58
Thank you very much for your review and for your support! I’d like to clarify one important point, the EA can use additional positions depending on the selected strategy. However, calling this a classic grid is not quite accurate, especially for Strategy #2 and Strategy #3 and #4. These are controlled additional entries, not an unlimited grid. This is controlled averaging with a strict limit on the number of positions, not a grid that keeps averaging until the deposit is wiped out. In addition, -all positions are always protected by a hard stop loss-. If reasonable risk settings are used, the stop loss does not pose a critical risk to the deposit. With a conservative risk profile and conservative strategies (#2 or #3 or #4), the risk per trade is approximately 3-5% percents (depend on strategy) So this is not a uncontrolled grid system, but a risk-managed strategy with predefined limits and stop-loss protection.
dieterkoelbl
49
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

richardforex
433
richardforex 2025.12.05 20:36 
 

Based on my two-week experience, the Vortex Gold MT4 Expert Advisor has proven to be a highly reliable and profitable automated trading system. Installation was straightforward, and its real-time performance has consistently matched the promising backtest results. I rigorously tested the EA across two computers—using two demo accounts and, more importantly, two separate live accounts with different brokers—and both the demo and live environments have shown impressive profits. The author's support is exceptionally professional and responsive, further enhancing the value, which includes a bonus EA for clients. I highly recommend Vortex Gold for traders seeking a well-supported and effectively performing automation solution.

flycaozhe
20
flycaozhe 2025.12.05 00:54 
 

稳定，可靠，非常令人欣喜的EA，希望长期稳定

Ahmed Mohamed
1738
Ahmed Mohamed 2025.12.04 18:45 
 

It is a promised EA as it opened 6 trades in the first week and close them all with profit

tu2216
61
tu2216 2025.12.03 13:01 
 

After testing, this is an EA that can generate stable profits. Of course, higher risk comes with higher returns. Only with proper risk control can we achieve steady and consistent profits. Thank you to the developer for creating it and for answering my questions.

Coixo2001
19
Coixo2001 2025.11.28 09:58 
 

Compre esta EA y supero mis expectativas, la atención al cliente es fabulosa, responde rápido y cualquier pregunta trata de resoloverla

smc_trader
529
smc_trader 2025.11.24 09:55 
 

I bought the Vortex EA, and it's been running for a week. It's made two profitable trades using Strategy 2_Moderate and a risk level Normal_BS-1000. I like the simplicity of this EA. Highly recommended for stable profits. Best regards.

ncognito13
59
ncognito13 2025.10.14 19:35 
 

Vortex gold has started trading well for me after the developer has help me through, the system is worth adding to your portfolio like to get more of new logic product in the future thank you

Al J
39
Al J 2025.10.11 16:35 
 

Purchased Vortex Gold and am impressed with the results. Back tests look awesome. Tested for a couple weeks on a demo account and averaged 2 - 3 trader per week, all profitable. Recently moved to live account. Seller is very responsive to inquiries and eager to help. 5 stars!

kenixchiu
49
kenixchiu 2025.08.21 01:02 
 

I bought this Vortex Gold EA on 19/8/25 and already received 4 trades yesterday with a good profit. The seller mentioned that it will only have 2 or 3 trades per week which I really like. I only used a $2000 deposit and yesterday I received $60 for just running a profit for one day. Based on the backtest result, I am so impressed, from $5000 to $29,600 from 1/1/25 to 20/8/25. Looking forward to receiving this result in the next few months. I hope that the seller will regularly maintain this EA and configure it to prevent any clashes from occurring. Stanislav is also very friendly and supportive. He is giving me some tips on how to run this EA as well.

Mohamad najjar
472
Mohamad najjar 2025.08.18 22:11 
 

Yesterday, I decided to purchase the EA Aura Neuron, attracted by its competitive price and impressive performance. I ran a quick BackTest, and the results were extremely positive, performar which led me to take the leap to a REAL account. The

168362029
51
168362029 2025.08.18 15:34 
 

I have used the Vortex EA for one week. It has made me profits consistently. I used the Strategy2_Moderate. Thank you Mr.Stanislav, you have been helpful.

Zsolt Antal
28
Zsolt Antal 2025.07.16 19:23 
 

Working exactly as in the backtests. Excellent customer support. I can only write positive things.

Respuesta al comentario