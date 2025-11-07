AI Forex Robot MT4

AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado.AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificialde última generaciónbasado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia entiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión.AI Forex Robot es un sistema moderno, totalmente automatizado y dotadode inteligencia artificial, diseñado para maximizar la eficiencia, adaptarse al mercado yproteger el capital durante periodos volátiles.Es elúnico sistema de este tipo en el mundo, que combina el análisis avanzado de señales de IA, lagestión dinámica de riesgos y la adaptación inteligente de estrategias en una potente herramienta.Creado para Traders que desean el máximo rendimiento y un control total sin necesidad de monitorizar constantemente los gráficos.Todos los ajustes están preconfigurados por defecto, y el usuario sólo tiene que ajustar tres sencillos parámetros.Todo el sistema está gestionado por la IA, lo que significa que puede operar eficientemente sin pasar horas en complejas configuraciones u optimizaciones manuales. AI Forex Robot está disponible en dos versiones para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y se puede utilizar concualquier broker de Forex o Prop Trading Firms. El manual detallado está disponible en10 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, polaco, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot por favor envíeme un mensaje privado y usted recibirá el bono de acceso al grupo privado junto con el manual y nuestro apoyo le ayudará con todo. Hemos trabajado durantemás de 8 meses en la creación de este robot. Durante ese tiempo, hemos aprendido todo lo relacionado con la IA y su aplicación en los robots de Forex. Estamos seguros de que no hay nada en el mercado, y no lo habrá en mucho tiempo, que pueda competir con este robot. El Robot Forex AI representa una verdadera revolución en el mercado Forex, aportando un nuevo nivel de precisión, seguridad y rendimiento, mejorando su trading.Las preguntas más frecuentes están disponibles en la parte inferior .

Mejora tu trading. IA real. Decisiones reales. Innovación real. ¡La revolución de la IA empieza ahora!

La oferta especial de 1599 $ es válida hasta el 31 de diciembre. Después de eso, se incrementará en $ 200 cada 5 ventas hasta alcanzar el precio final de $ 5000.

Lasventas de este Robot Forex AI están limitadas para mantener su estabilidad y garantizar un rendimiento óptimo, a la vez que se mantiene exclusivo para un grupo limitado de usuarios.

Características:

  • Todas las actualizaciones gratuitas
  • Informes semanales AI
  • Par popular XAUUSD
  • Filtro de noticias económicas
  • Protección de Capital Guardián
  • Sistema revolucionario y moderno
  • Robot funciona con cualquier Broker y Prop Trading Firm
  • Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
  • Filtrado inteligente de señales con mayor precisión comercial
  • Reducción del riesgo en condiciones de mercado inestables
  • Ajuste automático a la volatilidad y las tendencias
  • Total transparencia y control sobre el sistema
  • Todos los ajustes preoptimizados, el usuario sólo cambia tres parámetros
  • La IA gestiona todo el proceso 24/5 sin intervención manual

Filtro avanzado de calidad de la señal
El robot evalúa cada señal y abre operaciones sólo en los momentos óptimos, aumentando la precisión y reduciendo las entradas de baja calidad.

Razonamiento comercial inteligente
Cada operación viene acompañada de una breve explicación de por qué se ha abierto, lo que proporciona al usuario total claridad y confianza.

Ajuste automático de TP/SL/TS
El robot ajusta automáticamente los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop para adaptarse a la volatilidad del mercado, todo ello totalmente gestionado por inteligencia artificial.

Gestión dinámica del riesgo
Dependiendo de las condiciones del mercado, el sistema cambia automáticamente entre los modos de riesgo Conservador, Normal y Agresivo sin necesidad de acción manual.

Protección del capital
Durante las rachas perdedoras o las condiciones inestables, el robot reduce la exposición o pausa las operaciones para proteger su capital.

Detección del régimen de mercado
La IA identifica las condiciones actuales del mercado (Tendencia, Rango, Alta Volatilidad, Riesgo de Evento) y evita los entornos de negociación desfavorables.

Filtro de noticias económicas
El sistema bloquea automáticamente las nuevas operaciones antes y después de los principales acontecimientos noticiosos, minimizando la exposición a picos repentinos y deslizamientos.

Informes semanales de IA

El robot genera breves informes de rendimiento en los que se destacan las principales estadísticas y perspectivas.

¿Cómo empiezo?

  • Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
  • Active Algo Trading en su plataforma, agregue un EA al gráfico de marco de tiempo M5 en el XAUUSD, configure todo de acuerdo con el manual y eso es todo.
  • El AI Forex Robot se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $500, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.

Información:

  • Par: XAUUSD
  • Marco de tiempo: M5
  • Lotes mínimos: 0.01
  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Depósito mínimo: 500
  • Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Actualizaciones:
 La versión actual de este robot es la 6.1. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

Precio:
El robot cuesta $1599, y puede ser usado con cualquierBroker de Forex o Prop Trading Firms . Por favor envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde podrá recibir soporte y discutir sobre el robot.

AI Forex Robot - Preguntas Frecuentes

  1. ¿Cuál es la diferencia entre un robot de Forex regular y AI Forex Robot?
    Los robots regulares siguen reglas fijas y no se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado. AI Forex Robot utiliza la inteligencia artificial para analizar el mercado en tiempo real, filtrar las señales, ajustar el riesgo y tomar decisiones comerciales más inteligentes. Esto le da una gran ventaja y lo hace más flexible y eficiente.

  2. ¿Tengo que configurar un montón de ajustes antes de usarlo?
    No. Todos los ajustes ya están preconfigurados por defecto. Sólo tiene que cambiar tres parámetros simples, y la IA se encargará de todo lo demás de forma automática.

  3. ¿Es AI Forex Robot adecuado para principiantes?
    Sí. El sistema fue diseñado para ser simple y fácil de usar. Incluso si usted no tiene experiencia con los robots de Forex, puede empezar a usarlo de inmediato.

  4. ¿En qué activos puedo utilizar el robot?
    Por el momento, el robot funciona exclusivamente en XAUUSD (Oro), ya que este es el par para el que fue totalmente optimizado. La lógica de la IA se basa en el comportamiento específico del precio y la volatilidad del oro para garantizar el máximo rendimiento. En un futuro próximo, se añadirán otros pares de divisas, lo que permitirá a los usuarios ampliar su cartera de operaciones sin cambiar el sistema.

  5. ¿Puede el robot operar 24/5 sin mi supervisión?
    Sí. AI Forex Robot analiza el mercado continuamente y abre o bloquea operaciones dependiendo de las condiciones. No necesita estar delante de la pantalla todo el tiempo.

  6. ¿Son gratuitas las actualizaciones de AI Forex Robot?
    Sí, todas las actualizaciones son completamente gratuitas. Puede descargar cada nueva versión directamente a través de su plataforma MT4 o MT5. Cada actualización incluye mejoras, nuevas características y optimizaciones para que su robot esté siempre funcionando con la última versión.

  7. ¿Opera durante las noticias?
    El robot incluye un filtro de noticias económicas. Bloquea automáticamente nuevas operaciones antes y después de eventos importantes para evitar picos de volatilidad y deslizamientos.

  8. ¿Hay algún tipo de soporte después de la compra?
    Sí. Después de comprar el robot, obtendrá soporte completo en el grupo privado, instrucciones claras y acceso a las actualizaciones para que pueda utilizar el sistema de forma fácil y segura.

  9. ¿Puedo utilizar mi propia configuración de riesgo?
    Sí. La configuración predeterminada funciona para la mayoría de los usuarios, pero puede ajustar los niveles de riesgo si desea utilizar un enfoque más conservador o agresivo.

  10. ¿Tienen un manual preparado para el AI Forex Robot?
    El manual detallado está disponible en 10 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, polaco, francés, español, italiano y árabe.

  11. ¿Cómo funciona AI Forex Robot y qué tipo de modelo de Inteligencia Artificial utiliza?
    AI Forex Robot está impulsado por un modelo híbrido de Inteligencia Artificial que combina LSTM (Long Short-Term Memory) y Transformer Encoder Layers. Esta arquitectura está diseñada específicamente para analizar datos de series temporales de oro (XAUUSD) con una precisión y adaptabilidad excepcionales. El componente LSTM capta las dependencias a largo plazo y los patrones de mercado recurrentes en los movimientos del precio del oro, mientras que la capa Transformer, con un mecanismo de autoatención, identifica los momentos de volatilidad más influyentes que impulsan la futura dirección del mercado. Los parámetros del modelo se optimizaron utilizando la Optimización Bayesiana, que garantiza una gran estabilidad, adaptabilidad y resistencia al sobreajuste. El modelo fue entrenado en más de 20 millones de puntos de datos históricos XAUUSD a través de un proceso de aprendizaje de tres etapas.

  12. ¿Funcionará este robot en mi cuenta de broker existente?
    Sí. AI Forex Robot funciona con cualquier broker y cualquier tipo de cuenta, incluyendo cuentas ECN, Standard y Raw Spread. También funciona perfectamente en Prop Trading Firms.

  13. ¿Qué plataformas soporta el robot?
    El robot funciona en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, las dos plataformas de trading más populares del mundo. Se puede utilizar con su cuenta personal o cuentas de la empresa prop sin modificaciones adicionales.

  14. ¿Cuál es el depósito mínimo necesario para empezar?
    El depósito mínimo recomendado es de 500 $. Esta cantidad permite al robot operar correctamente manteniendo un buen control del riesgo. Dado que XAUUSD (Oro) requiere un margen más alto, siempre recomendamos comenzar con un depósito ligeramente mayor para una mejor estabilidad y flexibilidad en la ejecución de las operaciones.

  15. ¿Utiliza AI Robot Grid o Martingale?
    No, este robot sólo abre una posición a la vez, y cada operación está protegida por un sistema adaptativo de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop que se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado en tiempo real y está totalmente gestionado por AI.

  16. ¿Funciona AI Forex Robot con cuentas de brokers de 2 y 3 dígitos?
    Sí, el robot funciona tanto con brokers de 2 como de 3 dígitos. Todos los cálculos para pips y puntos se convierten internamente, por lo que no se requieren ajustes especiales.

  17. ¿Funciona AI Forex Robot con Prop Trading Firms?
    Sí, AI Forex Robot es totalmente compatible con todas las Prop Trading Firms que permiten el uso de Robots. Funciona en condiciones comerciales estándar, utiliza sólo una posición protegida a la vez, y no se basa en estrategias de cuadrícula o Martingala, por lo que cumple con las normas de las empresas de apoyo, tales como la reducción máxima, los límites diarios, y los requisitos de coherencia. Puede utilizarse tanto en la fase de evaluación como en la de financiación.

  18. ¿Por qué dice que esto es una "revolución" en el mercado Forex?
    Porque este es uno de los primeros robots que realmente combina la toma de decisiones de IA, el filtrado de señales, el control de riesgos y la adaptación de estrategias en un solo sistema. Aporta un nivel de inteligencia y precisión que los robots estándar simplemente no pueden igualar.

  19. ¿La venta de este robot es ilimitada?
    No. La venta de este AI Forex Robot está limitada para mantener su estabilidad y garantizar un rendimiento óptimo, al mismo tiempo que se mantiene exclusivo para un grupo limitado de usuarios.

Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro soporte. Recibirás asistencia completa en un grupo privado, y te ayudarán en cada paso del camino. De nada.

Comentarios 10
Pechkin
26
Pechkin 2025.12.13 06:25 
 

So far the EA acts consistently with its description. The support is outstanding, following trades in real time in telegram channel. Last week has been full of high-impact events, so the EA hasn't traded a lot. A VPS and an account with the lowest spread possible are highly recommended.

Tasukutaro- Arai
250
Tasukutaro- Arai 2025.12.06 05:18 
 

The AI ​​Forex Robot is a truly amazing tool. It has been evolving daily since I purchased it, with the developers constantly improving it. Since it only holds one position, I can safely monitor my trades. It's constantly being updated, and new currency pairs will be added in the future, which I'm very excited about. I look forward to seeing the AI ​​Forex Robot bring even more innovative trading to my trading.

Jaroslav Pokorny
1927
Jaroslav Pokorny 2025.12.03 20:13 
 

This EA is the second one I have purchased from this developer. The support is excellent and responds very quickly to questions via their own chat. I don't have to wait until the next day or week like elsewhere. Over the weekend, I set up the EA on a trial demo to understand the features and settings that would suit me. I used the recommended settings and it works well.

Filtro:
Pechkin
26
Pechkin 2025.12.13 06:25 
 

So far the EA acts consistently with its description. The support is outstanding, following trades in real time in telegram channel. Last week has been full of high-impact events, so the EA hasn't traded a lot. A VPS and an account with the lowest spread possible are highly recommended.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.13 10:22
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Tasukutaro- Arai
250
Tasukutaro- Arai 2025.12.06 05:18 
 

The AI ​​Forex Robot is a truly amazing tool. It has been evolving daily since I purchased it, with the developers constantly improving it. Since it only holds one position, I can safely monitor my trades. It's constantly being updated, and new currency pairs will be added in the future, which I'm very excited about. I look forward to seeing the AI ​​Forex Robot bring even more innovative trading to my trading.

MQL TOOLS SL
70453
Jaroslav Pokorny
1927
Jaroslav Pokorny 2025.12.03 20:13 
 

This EA is the second one I have purchased from this developer. The support is excellent and responds very quickly to questions via their own chat. I don't have to wait until the next day or week like elsewhere. Over the weekend, I set up the EA on a trial demo to understand the features and settings that would suit me. I used the recommended settings and it works well.

MQL TOOLS SL
70453
BIG ZIZI
45
BIG ZIZI 2025.11.27 09:05 
 

Great robot that uses artificial intelligence, yesterday was the first day I started the robot and it closed profitable positions, the support is also very good and fast.

MQL TOOLS SL
70453
Piterk140
256
Piterk140 2025.11.21 08:09 
 

Is the best EA only on becktesting....on real account recomended like IC Markets or IC traiding its only losing money!!! But price-boosting marketing is great !!! haha ...Creator EA showing only profitable transaction!!! This EA is the bigest Bubble on MQL5.....please ask seller a live acount for this ea, if he dont wont,please no waste money

MQL TOOLS SL
70453
Max
71
Max 2025.11.18 00:06 
 

I purchased this EA recently and I’m impressed with the professionalism behind it. The instructions are clear, setup is easy, and the robot works very smoothly. I’m still in the early testing phase, but so far everything looks promising. The support team is very responsive and helps with every detail. Definitely a great purchase!

MQL TOOLS SL
70453
Whoopty_FX
164
Whoopty_FX 2025.11.10 15:33 
 

This is my 3rd time purchasing an EA from this development team, and I am beyond impressed with not only the attributes of the EA's themelves, but the professionalism of customer support. This is a first-class team and I'm very confident I've found one of the best development teams for MT4/5 EA's and indicators. The new AI Forex Bot is very robust with extensive risk management parameters in place by default. I've purchased other "AI EA's" and they don't even come close to how powerful this EA looks to be. Early testing is going well, and I'm exited for the dev team to launch more pairs in the future.

MQL TOOLS SL
70453
pottermichael
27
pottermichael 2025.11.09 12:43 
 

Expertly made robot that uses AI, the support they offer in the private group is also superb and extremely efficient. I can say Mark, Marzena and the Ominus assistance are prompt at replying to the assistance, and very patient. This is my 2nd purchase from MQL BLUE and I wouldn't hesitate to recommend them to anyone. My first GBP EA which I have been using now for many months has been fantastic, if you read the manual carefully, manage your risk appropriately the EA has proved to be brilliantly programmed and undoubtedly all of the EA's are the same.

MQL TOOLS SL
70453
fmw1961
483
fmw1961 2025.11.09 11:23 
 

I purchased this EA on Friday so have not had time to test it but i have a few EAs from this developer that are excellant . Each Ea they release just gets better and this one could be the 'ultimate one' .The support team Mark and Ominus are superb and always there to help the response is fantastic. The EA was easy to set up and the guide book as normal has all the details you need . It is nice to have a genuine developer that is here for the long run and not someone who takes your money and then you are on your own. I contacted Marzena after purchase and was immediately added to the telegram channel. I wish the company all the best with this product , if you are sitting on the sidelines wondering should i buy or not , take the plunge because it will just keep going up in price untill they reach there limit. I will add a reveiw after a month or so but by then who knows where the price of the EA will be.

MQL TOOLS SL
70453
hasan87tr
69
hasan87tr 2025.11.09 09:45 
 

I’m very satisfied with this EA. The developers have a proven history of creating high-quality and reliable trading robots. The structure and logic behind the EA are well thought out and show strong potential. What really stands out is the support team: they respond quickly, are friendly, and help with every question in detail. Overall, a great experience and I can confidently recommend this EA to others.

MQL TOOLS SL
70453
Respuesta al comentario