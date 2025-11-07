AI Forex Robot MT4

AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, totalmente automatizado y dotado de inteligencia artificial , diseñado para maximizar la eficiencia, adaptarse al mercado y proteger el capital durante periodos volátiles. Es el único sistema de este tipo en el mundo , que combina el análisis avanzado de señales de IA, la gestión dinámica de riesgos y la adaptación inteligente de estrategias en una potente herramienta. Creado para Traders que desean el máximo rendimiento y un control total sin necesidad de monitorizar constantemente los gráficos. Todos los ajustes están preconfigurados por defecto, y el usuario sólo tiene que ajustar tres sencillos parámetros. Todo el sistema está gestionado por la IA , lo que significa que puede operar eficientemente sin pasar horas en complejas configuraciones u optimizaciones manuales. AI Forex Robot está disponible en dos versiones para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier broker de Forex o Prop Trading Firms . El manual detallado está disponible en 10 idiomas : Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, polaco, francés, español, italiano y árabe. Después de comprar el robot por favor envíeme un mensaje privado y usted recibirá el bono de acceso al grupo privado junto con el manual y nuestro apoyo le ayudará con todo. Hemos trabajado durante más de 8 meses en la creación de este robot. Durante ese tiempo, hemos aprendido todo lo relacionado con la IA y su aplicación en los robots de Forex. Estamos seguros de que no hay nada en el mercado, y no lo habrá en mucho tiempo, que pueda competir con este robot. El Robot Forex AI representa una verdadera revolución en el mercado Forex , aportando un nuevo nivel de precisión, seguridad y rendimiento, mejorando su trading .Las preguntas más frecuentes están disponibles en la parte inferior

La oferta especial de 1599 $ es válida hasta el 31 de diciembre. Después de eso, se incrementará en $ 200 cada 5 ventas hasta alcanzar el precio final de $ 5000. Lasventas de este Robot Forex AI están limitadas para mantener su estabilidad y garantizar un rendimiento óptimo, a la vez que se mantiene exclusivo para un grupo limitado de usuarios.



Características:

Todas las actualizaciones gratuitas

Informes semanales AI

Par popular XAUUSD

Filtro de noticias económicas

Protección de Capital Guardián

Sistema revolucionario y moderno



Robot funciona con cualquier Broker y Prop Trading Firm

Un producto probado y desarrollado por programadores expertos

Filtrado inteligente de señales con mayor precisión comercial

Reducción del riesgo en condiciones de mercado inestables

Ajuste automático a la volatilidad y las tendencias

Total transparencia y control sobre el sistema

Todos los ajustes preoptimizados, el usuario sólo cambia tres parámetros

La IA gestiona todo el proceso 24/5 sin intervención manual

Filtro avanzado de calidad de la señal

El robot evalúa cada señal y abre operaciones sólo en los momentos óptimos, aumentando la precisión y reduciendo las entradas de baja calidad.





Razonamiento comercial inteligente

Cada operación viene acompañada de una breve explicación de por qué se ha abierto, lo que proporciona al usuario total claridad y confianza.





Ajuste automático de TP/SL/TS

El robot ajusta automáticamente los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop para adaptarse a la volatilidad del mercado, todo ello totalmente gestionado por inteligencia artificial.





Gestión dinámica del riesgo

Dependiendo de las condiciones del mercado, el sistema cambia automáticamente entre los modos de riesgo Conservador, Normal y Agresivo sin necesidad de acción manual.





Protección del capital

Durante las rachas perdedoras o las condiciones inestables, el robot reduce la exposición o pausa las operaciones para proteger su capital.





Detección del régimen de mercado

La IA identifica las condiciones actuales del mercado (Tendencia, Rango, Alta Volatilidad, Riesgo de Evento) y evita los entornos de negociación desfavorables.





Filtro de noticias económicas

El sistema bloquea automáticamente las nuevas operaciones antes y después de los principales acontecimientos noticiosos, minimizando la exposición a picos repentinos y deslizamientos.





Informes semanales de IA