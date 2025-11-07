AI Forex Robot MT4
- Asesores Expertos
- MQL TOOLS SL
- Versión: 6.1
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 12
Mejora tu trading. IA real. Decisiones reales. Innovación real. ¡La revolución de la IA empieza ahora!
La oferta especial de 1599 $ es válida hasta el 31 de diciembre. Después de eso, se incrementará en $ 200 cada 5 ventas hasta alcanzar el precio final de $ 5000.
Lasventas de este Robot Forex AI están limitadas para mantener su estabilidad y garantizar un rendimiento óptimo, a la vez que se mantiene exclusivo para un grupo limitado de usuarios.
Características:
- Todas las actualizaciones gratuitas
- Informes semanales AI
- Par popular XAUUSD
- Filtro de noticias económicas
- Protección de Capital Guardián
- Sistema revolucionario y moderno
- Robot funciona con cualquier Broker y Prop Trading Firm
- Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
- Filtrado inteligente de señales con mayor precisión comercial
- Reducción del riesgo en condiciones de mercado inestables
- Ajuste automático a la volatilidad y las tendencias
- Total transparencia y control sobre el sistema
- Todos los ajustes preoptimizados, el usuario sólo cambia tres parámetros
- La IA gestiona todo el proceso 24/5 sin intervención manual
El robot genera breves informes de rendimiento en los que se destacan las principales estadísticas y perspectivas.
¿Cómo empiezo?
- Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
- Active Algo Trading en su plataforma, agregue un EA al gráfico de marco de tiempo M5 en el XAUUSD, configure todo de acuerdo con el manual y eso es todo.
- El AI Forex Robot se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $500, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000. Sugerimos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.
Información:
- Par: XAUUSD
- Marco de tiempo: M5
- Lotes mínimos: 0.01
- Plataforma: MetaTrader 4
- Depósito mínimo: 500
- Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN
Actualizaciones:
La versión actual de este robot es la 6.1. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.
Precio:
El robot cuesta $1599, y puede ser usado con cualquierBroker de Forex o Prop Trading Firms . Por favor envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde podrá recibir soporte y discutir sobre el robot.
AI Forex Robot - Preguntas Frecuentes
- ¿Cuál es la diferencia entre un robot de Forex regular y AI Forex Robot?
Los robots regulares siguen reglas fijas y no se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado. AI Forex Robot utiliza la inteligencia artificial para analizar el mercado en tiempo real, filtrar las señales, ajustar el riesgo y tomar decisiones comerciales más inteligentes. Esto le da una gran ventaja y lo hace más flexible y eficiente.
- ¿Tengo que configurar un montón de ajustes antes de usarlo?
No. Todos los ajustes ya están preconfigurados por defecto. Sólo tiene que cambiar tres parámetros simples, y la IA se encargará de todo lo demás de forma automática.
- ¿Es AI Forex Robot adecuado para principiantes?
Sí. El sistema fue diseñado para ser simple y fácil de usar. Incluso si usted no tiene experiencia con los robots de Forex, puede empezar a usarlo de inmediato.
- ¿En qué activos puedo utilizar el robot?
Por el momento, el robot funciona exclusivamente en XAUUSD (Oro), ya que este es el par para el que fue totalmente optimizado. La lógica de la IA se basa en el comportamiento específico del precio y la volatilidad del oro para garantizar el máximo rendimiento. En un futuro próximo, se añadirán otros pares de divisas, lo que permitirá a los usuarios ampliar su cartera de operaciones sin cambiar el sistema.
- ¿Puede el robot operar 24/5 sin mi supervisión?
Sí. AI Forex Robot analiza el mercado continuamente y abre o bloquea operaciones dependiendo de las condiciones. No necesita estar delante de la pantalla todo el tiempo.
- ¿Son gratuitas las actualizaciones de AI Forex Robot?
Sí, todas las actualizaciones son completamente gratuitas. Puede descargar cada nueva versión directamente a través de su plataforma MT4 o MT5. Cada actualización incluye mejoras, nuevas características y optimizaciones para que su robot esté siempre funcionando con la última versión.
- ¿Opera durante las noticias?
El robot incluye un filtro de noticias económicas. Bloquea automáticamente nuevas operaciones antes y después de eventos importantes para evitar picos de volatilidad y deslizamientos.
- ¿Hay algún tipo de soporte después de la compra?
Sí. Después de comprar el robot, obtendrá soporte completo en el grupo privado, instrucciones claras y acceso a las actualizaciones para que pueda utilizar el sistema de forma fácil y segura.
- ¿Puedo utilizar mi propia configuración de riesgo?
Sí. La configuración predeterminada funciona para la mayoría de los usuarios, pero puede ajustar los niveles de riesgo si desea utilizar un enfoque más conservador o agresivo.
- ¿Tienen un manual preparado para el AI Forex Robot?
El manual detallado está disponible en 10 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, polaco, francés, español, italiano y árabe.
- ¿Cómo funciona AI Forex Robot y qué tipo de modelo de Inteligencia Artificial utiliza?
AI Forex Robot está impulsado por un modelo híbrido de Inteligencia Artificial que combina LSTM (Long Short-Term Memory) y Transformer Encoder Layers. Esta arquitectura está diseñada específicamente para analizar datos de series temporales de oro (XAUUSD) con una precisión y adaptabilidad excepcionales. El componente LSTM capta las dependencias a largo plazo y los patrones de mercado recurrentes en los movimientos del precio del oro, mientras que la capa Transformer, con un mecanismo de autoatención, identifica los momentos de volatilidad más influyentes que impulsan la futura dirección del mercado. Los parámetros del modelo se optimizaron utilizando la Optimización Bayesiana, que garantiza una gran estabilidad, adaptabilidad y resistencia al sobreajuste. El modelo fue entrenado en más de 20 millones de puntos de datos históricos XAUUSD a través de un proceso de aprendizaje de tres etapas.
- ¿Funcionará este robot en mi cuenta de broker existente?
Sí. AI Forex Robot funciona con cualquier broker y cualquier tipo de cuenta, incluyendo cuentas ECN, Standard y Raw Spread. También funciona perfectamente en Prop Trading Firms.
- ¿Qué plataformas soporta el robot?
El robot funciona en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, las dos plataformas de trading más populares del mundo. Se puede utilizar con su cuenta personal o cuentas de la empresa prop sin modificaciones adicionales.
- ¿Cuál es el depósito mínimo necesario para empezar?
El depósito mínimo recomendado es de 500 $. Esta cantidad permite al robot operar correctamente manteniendo un buen control del riesgo. Dado que XAUUSD (Oro) requiere un margen más alto, siempre recomendamos comenzar con un depósito ligeramente mayor para una mejor estabilidad y flexibilidad en la ejecución de las operaciones.
- ¿Utiliza AI Robot Grid o Martingale?
No, este robot sólo abre una posición a la vez, y cada operación está protegida por un sistema adaptativo de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop que se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado en tiempo real y está totalmente gestionado por AI.
- ¿Funciona AI Forex Robot con cuentas de brokers de 2 y 3 dígitos?
Sí, el robot funciona tanto con brokers de 2 como de 3 dígitos. Todos los cálculos para pips y puntos se convierten internamente, por lo que no se requieren ajustes especiales.
- ¿Funciona AI Forex Robot con Prop Trading Firms?
Sí, AI Forex Robot es totalmente compatible con todas las Prop Trading Firms que permiten el uso de Robots. Funciona en condiciones comerciales estándar, utiliza sólo una posición protegida a la vez, y no se basa en estrategias de cuadrícula o Martingala, por lo que cumple con las normas de las empresas de apoyo, tales como la reducción máxima, los límites diarios, y los requisitos de coherencia. Puede utilizarse tanto en la fase de evaluación como en la de financiación.
- ¿Por qué dice que esto es una "revolución" en el mercado Forex?
Porque este es uno de los primeros robots que realmente combina la toma de decisiones de IA, el filtrado de señales, el control de riesgos y la adaptación de estrategias en un solo sistema. Aporta un nivel de inteligencia y precisión que los robots estándar simplemente no pueden igualar.
- ¿La venta de este robot es ilimitada?
No. La venta de este AI Forex Robot está limitada para mantener su estabilidad y garantizar un rendimiento óptimo, al mismo tiempo que se mantiene exclusivo para un grupo limitado de usuarios.
So far the EA acts consistently with its description. The support is outstanding, following trades in real time in telegram channel. Last week has been full of high-impact events, so the EA hasn't traded a lot. A VPS and an account with the lowest spread possible are highly recommended.