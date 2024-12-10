Aura Neuron MT4
- Asesores Expertos
- Stanislav Tomilov
- Versión: 1.965
- Actualizado: 1 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Precio $1000 Quedan 3/10, próximo precio $1250, precio final será $2000
Consulta los resultados en directo aquí:
ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480
10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753
Aura Neuron está diseñado para un rendimiento confiable a largo plazo, impulsado por algoritmos de redes neuronales. Su diseño innovador garantiza que no haya estrategias riesgosas como martingala o trading en cuadrícula, lo que lo convierte en una opción segura para el trading automatizado.
Información:
- Pares de negociación en funcionamiento : XAUUSD, GOLD
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $100
- Apalancamiento mínimo 1:20
- Funciona con cualquier bróker, aunque se recomienda un bróker ECN
Características:
- Sin martingala
- Sin comercio en la red
- Sin promedio
- No existen técnicas peligrosas de gestión del dinero
- Stop loss estricto y toma de ganancias para cada operación
- Resultados estables desde 1999 con cotizaciones de calidad del 99,9%
- No es sensible a las condiciones del bróker
- Fácil de instalar y utilizar.
- FTMO y Prop firmes listos
- Cumple con las reglas FIFO (es necesario deshabilitar la cobertura en la configuración de EA)
¿Qué se hizo para evitar la sobreoptimización?
- Optimización progresiva: divida los datos históricos en segmentos, optimizando una parte y probando la siguiente para evitar el sobreajuste.
- Comprobaciones de robustez: pruebe las variaciones de parámetros y aplique ruido aleatorio para garantizar la coherencia de la estrategia en diferentes escenarios.
- Factor de beneficio mínimo/Métricas de rendimiento: establezca umbrales para métricas de rendimiento clave para evitar seleccionar parámetros demasiado optimizados.
- Estabilidad de parámetros: garantizar que los parámetros optimizados permanezcan estables en diferentes condiciones del mercado.
- Control de sesgo por espionaje de datos: aleatorice los períodos de prueba y utilice múltiples conjuntos de datos para evitar seleccionar resultados favorables.
- Pruebas entre mercados: pruebe la estrategia en varios instrumentos para garantizar su solidez en diferentes condiciones de mercado.
- Límite en ciclos de optimización: restrinja la cantidad de ejecuciones de optimización para evitar un ajuste de curva excesivo.
- Agregar ruido aleatorio a los datos: introduzca ruido aleatorio a los datos históricos durante la optimización para evitar memorizar movimientos de precios específicos.
- Evite los datos codificados: utilice variables dinámicas en lugar de datos históricos estáticos para garantizar la flexibilidad en el comercio en tiempo real.
- Optimización de algoritmos genéticos: utilice algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parámetros prometedores sin probar cada combinación, lo que reduce el riesgo de sobreoptimización.
Advertencia de riesgo : el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Aura Neuron aún puede conllevar el riesgo de pérdida, como ocurre con cualquier sistema de trading.
tengo varias semanas probando este EA en cuenta real de $2000 y los resultados han sido fantástico!, hasta el momento recomendado!