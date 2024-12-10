Aura Neuron MT4

Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de gestión de dinero peligrosas, como martingala, cuadrícula o scalping, lo que lo hace adecuado para cualquier condición de corredor. Aura Neuron funciona con una red neuronal de perceptrón multicapa (MLP), que la utiliza para predecir las tendencias y los movimientos del mercado. Las MLP son un tipo de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación, a menudo denominadas redes neuronales "vanilla", especialmente cuando constan de una sola capa oculta. Una MLP incluye tres capas esenciales: una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Cada neurona, excepto los nodos de entrada, utiliza una función de activación no lineal. La red se entrena utilizando una técnica de aprendizaje supervisado llamada retropropagación. Las múltiples capas y la activación no lineal de la MLP la distinguen de un perceptrón lineal, lo que le permite reconocer patrones en datos que no son linealmente separables. Gracias a su sofisticada inteligencia de red neuronal, Aura Neuron tiene la capacidad de identificar patrones y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, como los cambios en los tipos de cambio o el comportamiento de los operadores. Su capacidad para procesar datos complejos le permite realizar predicciones más precisas, mejorando el rendimiento a lo largo del tiempo.

Instalación (Cómo configurar)

Aura Neuron está diseñado para un rendimiento confiable a largo plazo, impulsado por algoritmos de redes neuronales. Su diseño innovador garantiza que no haya estrategias riesgosas como martingala o trading en cuadrícula, lo que lo convierte en una opción segura para el trading automatizado. Información:



Pares de negociación en funcionamiento : XAUUSD, GOLD

XAUUSD, GOLD Marco temporal: H1

Depósito mínimo: $100

Apalancamiento mínimo 1:20

Funciona con cualquier bróker, aunque se recomienda un bróker ECN