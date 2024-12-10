Aura Neuron MT4

Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de gestión de dinero peligrosas, como martingala, cuadrícula o scalping, lo que lo hace adecuado para cualquier condición de corredor. Aura Neuron funciona con una red neuronal de perceptrón multicapa (MLP), que la utiliza para predecir las tendencias y los movimientos del mercado. Las MLP son un tipo de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación, a menudo denominadas redes neuronales "vanilla", especialmente cuando constan de una sola capa oculta. Una MLP incluye tres capas esenciales: una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Cada neurona, excepto los nodos de entrada, utiliza una función de activación no lineal. La red se entrena utilizando una técnica de aprendizaje supervisado llamada retropropagación. Las múltiples capas y la activación no lineal de la MLP la distinguen de un perceptrón lineal, lo que le permite reconocer patrones en datos que no son linealmente separables. Gracias a su sofisticada inteligencia de red neuronal, Aura Neuron tiene la capacidad de identificar patrones y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, como los cambios en los tipos de cambio o el comportamiento de los operadores. Su capacidad para procesar datos complejos le permite realizar predicciones más precisas, mejorando el rendimiento a lo largo del tiempo.  

Precio $1000 Quedan 3/10, próximo precio $1250, precio final será $2000

Consulta los resultados en directo aquí:

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 

10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753

Instalación (Cómo configurar)

Aura Neuron   está diseñado para un rendimiento confiable a largo plazo, impulsado por algoritmos de redes neuronales.   Su diseño innovador garantiza que no haya estrategias riesgosas como martingala o trading en cuadrícula, lo que lo convierte en una opción segura para el trading automatizado. 

Información:

  • Pares de negociación en funcionamiento : XAUUSD, GOLD 
  • Marco temporal: H1
  • Depósito mínimo: $100
  • Apalancamiento mínimo 1:20 
  • Funciona con cualquier bróker, aunque se recomienda un bróker ECN

Características:

  • Sin martingala
  • Sin comercio en la red
  • Sin promedio
  • No existen técnicas peligrosas de gestión del dinero
  • Stop loss estricto y toma de ganancias para cada operación
  • Resultados estables desde 1999 con cotizaciones de calidad del 99,9%
  • No es sensible a las condiciones del bróker
  • Fácil de instalar y utilizar.
  • FTMO y Prop firmes listos
  • Cumple con las reglas FIFO (es necesario deshabilitar la cobertura en la configuración de EA)

¿Qué se hizo para evitar la sobreoptimización?

  • Optimización progresiva: divida los datos históricos en segmentos, optimizando una parte y probando la siguiente para evitar el sobreajuste.
  • Comprobaciones de robustez: pruebe las variaciones de parámetros y aplique ruido aleatorio para garantizar la coherencia de la estrategia en diferentes escenarios.
  • Factor de beneficio mínimo/Métricas de rendimiento: establezca umbrales para métricas de rendimiento clave para evitar seleccionar parámetros demasiado optimizados.
  • Estabilidad de parámetros: garantizar que los parámetros optimizados permanezcan estables en diferentes condiciones del mercado.
  • Control de sesgo por espionaje de datos: aleatorice los períodos de prueba y utilice múltiples conjuntos de datos para evitar seleccionar resultados favorables.
  • Pruebas entre mercados: pruebe la estrategia en varios instrumentos para garantizar su solidez en diferentes condiciones de mercado.
  • Límite en ciclos de optimización: restrinja la cantidad de ejecuciones de optimización para evitar un ajuste de curva excesivo.
  • Agregar ruido aleatorio a los datos: introduzca ruido aleatorio a los datos históricos durante la optimización para evitar memorizar movimientos de precios específicos.
  • Evite los datos codificados: utilice variables dinámicas en lugar de datos históricos estáticos para garantizar la flexibilidad en el comercio en tiempo real.
  • Optimización de algoritmos genéticos: utilice algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parámetros prometedores sin probar cada combinación, lo que reduce el riesgo de sobreoptimización.

Instalación (Cómo configurar)

Advertencia de riesgo  :  el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Aura Neuron aún puede conllevar el riesgo de pérdida, como ocurre con cualquier sistema de trading.

Comentarios 15
NealAbreu
29
NealAbreu 2025.12.17 22:11 
 

tengo varias semanas probando este EA en cuenta real de $2000 y los resultados han sido fantástico!, hasta el momento recomendado!

Muhammad Fawwaz
26
Muhammad Fawwaz 2025.11.02 17:57 
 

I’ve been running Aura Neuron for almost a year now, and it has proven to be one of the most consistent and dependable Expert Advisors I’ve ever used. The performance has remained remarkably stable even through different market phases, showing strong adaptability and solid risk control. What I appreciate most is how it delivers steady profits without the need for constant monitoring — it truly feels like a professional-grade trading system. Overall, Aura Neuron has exceeded my expectations in both reliability and long-term consistency. It’s a top-tier EA that every serious trader should consider adding to their portfolio. The seller, Stanislav, deserves special mention as well. He’s incredibly professional, friendly, and always supportive. His customer service is excellent — quick to respond and genuinely helpful whenever I have questions or requests. It’s rare to find this level of dedication and honesty in the market. Overall, Aura Neuron and the support behind it have been exceptional. I’m genuinely impressed and look forward to continuing with this great team and their products.

할부로애틋하게
47
할부로애틋하게 2025.08.25 08:21 
 

It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!

