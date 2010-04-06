Bazooka EA

Bazooka EA – Asesor Experto de Tendencia y Momentum para MT4

La configuración predeterminada está ajustada para realizar backtesting del EA en el marco temporal M15 con el método 'Solo precios de apertura' desde el año 2024 hasta hoy. Encontrará la configuración correcta para otros marcos temporales en la sección de comentarios.

Bazooka EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4, diseñado para operar movimientos direccionales del mercado mediante la combinación de confirmación de tendencia y filtrado de momentum.
El EA se enfoca en entradas controladas y salidas disciplinadas, evitando el sobre-trading y los métodos de gestión de posiciones de alto riesgo.

Bazooka EA es adecuado para traders que prefieren sistemas estructurados, basados en reglas, con gestión de riesgo configurable.

Descripción de la Estrategia

Bazooka EA analiza las condiciones del mercado utilizando una combinación de:

  • identificación de la dirección de la tendencia basada en medias móviles

  • confirmación del momentum mediante RSI

  • verificación estricta de las condiciones antes de ejecutar una orden

Las operaciones se abren únicamente cuando las condiciones de tendencia y momentum coinciden, lo que reduce las entradas en mercados laterales o de baja probabilidad.

Gestión de Operaciones

El Asesor Experto ofrece opciones de gestión de posiciones flexibles y transparentes:

  • Stop Loss y Take Profit fijos

  • cierre de operaciones ante señales opuestas

  • cierre de posiciones en caso de cambio de tendencia

  • límite máximo de operaciones abiertas simultáneamente

  • control de deslizamiento y ejecución de órdenes

Todas las operaciones se gestionan automáticamente de acuerdo con los parámetros seleccionados.

Gestión de Riesgos

Bazooka EA incluye herramientas integradas de gestión de capital y riesgo:

  • tamaño de lote ajustable

  • límite de operaciones abiertas simultáneamente

  • protección por pérdida flotante máxima

  • Magic Number único para el uso conjunto con otros EAs

El EA no utiliza martingala, grid, promediado de posiciones ni estrategias de cobertura (hedging).

Configuración y Personalización

Todos los parámetros clave están disponibles como entradas, permitiendo adaptar el EA a distintos instrumentos, marcos temporales y estilos de trading.
El EA puede ser probado y optimizado utilizando el Strategy Tester de MetaTrader.

Recomendaciones de Uso

  • Timeframes: M1, M5, M15

  • Instrumentos: pares principales de Forex, oro, índices

  • Tipo de cuenta: cuentas MT4 con soporte de hedging

  • Bróker: se recomienda bróker de bajo spread / ECN

Características Clave

  • lógica de trading basada en tendencia y momentum

  • ejecución totalmente automatizada

  • comportamiento claro y predecible

  • sin métodos de trading de alto riesgo

  • adecuado para pruebas y uso a largo plazo

Información Importante

El trading en los mercados financieros implica riesgo.
Los resultados de pruebas históricas no garantizan rendimientos futuros.
Se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo y configurar adecuadamente los parámetros de riesgo antes de utilizarlo en una cuenta real.

