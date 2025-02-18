Quantum Dark Gold
- Asesores Expertos
- Nguyen Hang Hai Ha
- Versión: 1.6
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 20
La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas por Trailing, Stop Loss y estrategias de equilibrio de posiciones para controlar el riesgo y optimizar el rendimiento.
La configuración del EA es simple y fácil de usar. Sólo tiene que establecer por defecto (si XAUUSD tiene 2 dígitos) y puede comenzar con una pequeña cuenta de saldo a partir de 200 USD.
Ajustes:
|Max Spread
|= 25 a 50 (Debe ser mayor que el spread promedio del par de divisas)
|Lote Fijo
|= 0.0(Lote automático activado);Lote fijo > 0(su tamaño de lote manual)
|Lote automático
|= 1,0 a 3,5 (= 1,0 tamaño de lote automático medio = 1,0 lotes por 100.000 $ de saldo, o 0,01 lotes por 1.000 $ de saldo...)
|Take Profit
|=500 (puntos)
|Stop Loss
|=350 (puntos) o 500 o 2000... o sus valores
|Trailing
|= 10 (puntos)
|Inicio Trailing
|= 45 (puntos)
|Hora de inicio
|= 01:30
|Hora Fin
|= 22:30
|Número mágico, Comentario
|= su valor
* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).
* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.
Recomendado:
Par:XAUUSD
Marco temporal: M5 o cualquier marco de tiempo. Utilice VPS con baja latencia (<20ms).
Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 40 puntos. Saldo Mínimo: 200 USD.
Nivel de Stops = 0 (compruebe el Nivel de Stops mediante: Presione Ctrl + U, seleccione el par de divisas , haga clic en Propiedades y Nivel de Stops en la 3ª línea).
Descargue el historial antes del backtest (Pulse F2, busque el par de divisas y, a continuación, Descargue ) Backtest con modelo: Cada tick.
Nota:
+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 2230.123), entonces necesita incrementar 10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, Trailing, Distance Entry... en puntos. Por ejemplo, establezca Take Profit = 5000 (en lugar del valor por defecto = 500),Stop Loss = 3500. Porque el cálculo de puntos es diferente con 2 decimales.
Very unique EA. It has only a few parameters but each adjustment is very powerful and can yield wonderful results if properly optimized on both demo and live accounts at specific times of the day. It's like a HFT scalper that (can) actually work on a real account