La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas por Trailing, Stop Loss y estrategias de equilibrio de posiciones para controlar el riesgo y optimizar el rendimiento.

La configuración del EA es simple y fácil de usar. Sólo tiene que establecer por defecto (si XAUUSD tiene 2 dígitos) y puede comenzar con una pequeña cuenta de saldo a partir de 200 USD.

Ajustes:

Max Spread = 25 a 50 (Debe ser mayor que el spread promedio del par de divisas) Lote Fijo = 0.0 (Lote automático activado) ; Lote fijo > 0 (su tamaño de lote manual) Lote automático = 1,0 a 3,5 (= 1,0 tamaño de lote automático medio = 1,0 lotes por 100.000 $ de saldo, o 0,01 lotes por 1.000 $ de saldo...) Take Profit = 500 (puntos) Stop Loss = 350 (puntos) o 500 o 2000... o sus valores Trailing = 10 (puntos) Inicio Trailing = 45 (puntos) Hora de inicio = 01:30 Hora Fin = 22:30 Número mágico, Comentario = su valor

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.

Recomendado:

Par:XAUUSD

Marco temporal: M5 o cualquier marco de tiempo. Utilice VPS con baja latencia (<20ms). Utilizar EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 40 puntos. Saldo Mínimo: 200 USD. Nivel de Stops = 0 (compruebe el Nivel de Stops mediante: Presione Ctrl + U, seleccione el par de divisas , haga clic en Propiedades y Nivel de Stops en la 3ª línea).