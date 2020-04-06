Ppm manager
- Asesores Expertos
- Samuel Asrat Nadew
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, esta herramienta le da un control totaldirectamente desde su gráfico.
usted puede obtener todas estas características directamente en su gráfico de operaciones.
- Todo está codificadopor colores. La equidad y el P&L en vivo se muestran en verdesi las operaciones están en gananciasyen rojosi las operaciones están en drawdown.
- Panel móvil -doble clic en la etiqueta del reloj y mover el panel en cualquier lugar de la pantalla con él.
- Muestra la hora local + la cuenta atrás de las velas en el gráfico.
- Muestra Balance, Equidad y Ganancia/Pérdida Diaria.
- Muestra el tamaño total del lote (LOTS), el total de operaciones abiertas (O.T) y el total de órdenes pendientes (P.O).
- Sugerencia_ pase el ratón sobre cualquier botón y se mostrará lo que ese botón está diseñado para hacer.
Gestione múltiples operaciones con un solo clic en el gráfico de operaciones
- Cerrar Parcial- cerrar cualquier porcentaje que prefiera escribiendo un número entre 1-100 y haciendo clic en el botón junto a la casilla editable.
- MoverTP - mueva la toma de beneficios de todas las operaciones escribiendo en la casilla editable y haciendo clic en el botón. escriba 0 si desea eliminar todos los TP.
- Mover SL - Mueve todos los Stop Loss escribiendo en la casilla editable y haciendo clic en el botón. Escriba 0 si desea eliminar todos los SL.
- Cerrar Todo - Cierra todas las posiciones abiertas instantáneamente con un clic.
- Cerrar Parcialmente (50%) - Cierra la mitad de todas las operaciones en curso, bloqueando los beneficios y manteniendo el resto abiertas.
- Cerrar compras - Cierra sólo todas las posiciones de compra abiertas.
- Cerrar ventas - Cierra sólo todas las posiciones de venta abiertas.
- Tope de pérdidas en elpunto de equilibrio: al hacer clic, sitúa el tope de pérdidas de todas las operaciones en el punto de equilibrio.
- Cerrar operaciones ganadoras- Cierra instantáneamente todas las operaciones con ganancias.
- Cerrar operaciones con pérdidas - Cierra instantáneamente todas las operaciones con pérdidas.
- 50% DE TODAS - Este botón cierra el 50% de todas las operaciones abiertas en todos los pares(símbolos).
- Eliminar órdenes pendientes al instante - Elimina todas las órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop).
- Muestra el P/L en tiempo real de las operaciones abiertas en el gráfico.
Aviso
Excepto el botón 50 % DE TODO Todos los botones del Gestor de Operaciones PPM_MT4 funcionan sólo para el par del gráfico al que está vinculado el EA - por ejemplo, si lo vincula a EURUSD, las acciones sólo afectarán a las operaciones EURUSD.
El panel se actualiza en cada tick. Para la actualización más rápida de P/L en ejecución y operaciones, utilice los gráficos de los pares más activos.
⚠️ La versión demo gratuitasólo funcionaen el Probador de Estrategias ( restricción MetaTrader).