Auto Fibo Pro m

El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar.





- El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo).

- Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse.

- Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %.

- Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas.

- También existen muchas oportunidades para mejorar su sistema actual utilizando el indicador Auto FIBO Pro.

- Tiene una pantalla de información de swaps y spreads: muestra los spreads y swaps actuales del par de divisas al que está conectado.

- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.

- Es posible ubicar la pantalla de información de swaps y spreads en cualquier esquina del gráfico:

0: para la esquina superior izquierda, 1: superior derecha, 2: inferior izquierda, 3: inferior derecha.





Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.