Auto Fibo Pro m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.55
- Actualizado: 23 mayo 2025
- Activaciones: 10
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar.
- El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo).
- Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse.
- Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %.
- Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas.
- También existen muchas oportunidades para mejorar su sistema actual utilizando el indicador Auto FIBO Pro.
- Tiene una pantalla de información de swaps y spreads: muestra los spreads y swaps actuales del par de divisas al que está conectado.
- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.
- Es posible ubicar la pantalla de información de swaps y spreads en cualquier esquina del gráfico:
0: para la esquina superior izquierda, 1: superior derecha, 2: inferior izquierda, 3: inferior derecha.
Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.