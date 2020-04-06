GEN Trend Sniper

GEN Trend Sniper es un Asesor Experto diseñado para identificar potenciales inicios de tendencia o inversiones de precios. Su estrategia principal se basa en un canal de volatilidad construido a partir de una combinación de Media Móvil y Desviación Estándar. El EA cuenta con un sistema único de gestión de posiciones, incluyendo dos tipos de Take Profit (Fijo y Dinámico) y una lógica de inversión para adaptarse a los cambios del mercado.

¿Cómo funciona?

  • Señal de entrada: El EA determina la dirección de la tendencia basándose en la posición del precio de cierre con respecto a un canal de volatilidad.

    • Se genera una señal de compra cuando la tendencia se vuelve positiva (el precio supera el canal).

    • Se genera una señal de venta cuando la tendencia se vuelve negativa (el precio rompe por debajo del canal).

  • Sistema Dual Take Profit:

    1. Primera Posición (TP Fijo): Se abre una posición con un objetivo Take Profit (TP) predefinido en puntos. Con ello se pretende asegurar los beneficios iniciales previstos.

    2. Segunda Posición(TP Dinámico): Si se activa, se abre una segunda posición sin un TP inicial. Esta posición se cierra dinámicamente basándose en señales de un canal de volatilidad más amplio (determinado por el Multiplicador). El objetivo es dejar que la posición se prolongue mientras la tendencia se mantenga fuerte.

  • Gestión de posiciones:

    • Reversión: Si el EA detecta una señal opuesta a las posiciones actualmente abiertas (por ejemplo, aparece una señal de Compra mientras las posiciones de Venta están abiertas), cerrará automáticamente todas las posiciones existentes y abrirá una nueva de acuerdo con la última señal.

    • Gestión multisímbolo: Este EA está diseñado para funcionar en múltiples pares de divisas (símbolos) simultáneamente desde un solo gráfico, con configuraciones y Números Mágicos separados para cada símbolo.

Características principales:

  • Estrategia de trading basada en la volatilidad y la ruptura de tendencia.

  • Doble sistema flexible de Take Profit (Fijo y Dinámico).

  • Lógica de inversión agresiva para seguir los cambios de dirección del mercado.

  • Capaz de funcionar con múltiples símbolos a la vez.

  • Gestión interna del riesgo: Equipado con comprobaciones de tamaños de lote válidos y margen suficiente antes de abrir una posición para evitar errores comunes.

  • Parámetros de estrategia totalmente configurables.


