GEN Trend Sniper

GEN Trend Sniper ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um potenzielle Trendanfänge oder Preisumkehrungen zu erkennen. Seine Kernstrategie basiert auf einem Volatilitätskanal, der aus einer Kombination von gleitendem Durchschnitt und Standardabweichung gebildet wird. Der EA verfügt über ein einzigartiges Positionsmanagementsystem, das zwei Arten von Gewinnmitnahmen (fest und dynamisch) und eine Umkehrlogik zur Anpassung an Marktveränderungen umfasst.

Wie funktioniert er?

  • Einstiegssignal: Der EA bestimmt die Trendrichtung anhand der Position des Schlusskurses relativ zu einem Volatilitätskanal.

    • Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Trend positiv wird (der Preis bricht über den Kanal).

    • Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn der Trend negativ wird (der Kurs bricht unter den Kanal).

  • Duales Gewinnmitnahme-System:

    1. Erste Position (fester TP): Eine Position wird mit einem vordefinierten Take Profit (TP) Ziel in Punkten eröffnet. Damit sollen die anfänglich erwarteten Gewinne gesichert werden.

    2. Zweite Position (Dynamischer TP): Falls aktiviert, wird eine zweite Position ohne anfänglichen TP eröffnet. Diese Position wird dynamisch auf der Grundlage von Signalen aus einem breiteren Volatilitätskanal (bestimmt durch den Multiplikator) geschlossen. Das Ziel ist es, die Position länger laufen zu lassen, solange der Trend stark bleibt.

  • Positionsmanagement:

    • Reversal: Wenn der EA ein Signal erkennt, das den aktuell offenen Positionen entgegengesetzt ist (z.B. ein Kaufsignal erscheint, während Verkaufspositionen offen sind), schließt er automatisch alle bestehenden Positionen und eröffnet eine neue entsprechend dem neuesten Signal.

    • Multi-Symbol-Management: Dieser EA ist so konzipiert, dass er auf mehreren Währungspaaren (Symbolen) gleichzeitig von einem einzigen Chart aus läuft, mit separaten Einstellungen und Magic Numbers für jedes Symbol.

Hauptmerkmale:

  • Volatilitäts- und Trend-Breakout-basierte Handelsstrategie.

  • Flexibles Dual-Take-Profit-System (fest & dynamisch).

  • Aggressive Reversal-Logik zur Verfolgung von Marktrichtungsänderungen.

  • Kann auf mehrere Symbole gleichzeitig angewendet werden.

  • Internes Risikomanagement: Ausgestattet mit Überprüfungen auf gültige Losgrößen und ausreichende Marge vor der Eröffnung einer Position, um häufige Fehler zu vermeiden.

  • Vollständig konfigurierbare Strategieparameter.


