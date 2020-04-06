EA GEN ChronoBox es una potente solución de trading automatizado, diseñada específicamente para los traders que favorecen una estrategia de ruptura. Este EA trabaja incansablemente para escanear el mercado, identificando los momentos potenciales en los que el precio está listo para hacer un movimiento importante, y ejecuta las operaciones por usted. Es perfectamente adecuado para capturar el impulso del mercado que a menudo sigue a los períodos de consolidación, dándole una ventaja sin tener que vigilar constantemente los gráficos.

Características principales

Estrategia básica de ruptura: Impulsada por una lógica probada para capturar movimientos significativos de precios.

Fácil configuración de la estrategia: Elija entre varios preajustes populares para empezar rápidamente sin las conjeturas de parámetros complejos.

Gestión avanzada del riesgo: Tamaño de lote automático: El tamaño del lote se calcula automáticamente en función de un porcentaje de riesgo de su capital. Filtro Max Stop Loss: Evita operar durante periodos de volatilidad excesivamente alta estableciendo un límite máximo de Stop Loss en puntos. Límite máximo de lote : Control total sobre el mayor tamaño de lote que se puede abrir.

Stop Loss flexible: Modo Automático: El Stop Loss se coloca dinámicamente en función de las condiciones actuales del mercado. Modo Puntos Fijos: Utilice un valor fijo de Stop Loss si lo prefiere.

Trailing Stop Dinámico: Asegure sus beneficios cuando el precio se mueva a su favor. El Trailing Stop bloqueará los beneficios y reducirá el riesgo automáticamente.

Filtros temporales completos: Filtro horario: Especifique horas específicas de negociación. Filtro diario: Desactive la negociación en determinados días. Filtro Mes: Omita los meses con condiciones de mercado impredecibles.

Visualización de gráficos: Active una opción para dibujar objetos visuales en el gráfico, ayudándole a monitorizar la actividad del EA.

Seguro y fiable: Equipado con un filtro de Número Mágico para ejecutarse junto a otros EAs y control de Deslizamiento para proteger contra una mala ejecución.

Recomendaciones de uso y ejemplos de configuración

Para obtener los mejores resultados, siga estas recomendaciones generales:

Broker: Utilice un broker ECN con spreads bajos y ejecución rápida.

VPS (Servidor Privado Virtual): Es muy recomendable ejecutar el EA en un VPS para asegurar que está activo 24/7 sin interrupción.

Pruebas: Siempre pruebe el EA en una cuenta demo primero para entender su comportamiento y encontrar la configuración que mejor se adapte a usted.

Ejemplo de configuración para XAUUSD (Oro) - H1 Timeframe

XAUUSD es un excelente instrumento para esta estrategia debido a su volatilidad. A continuación se muestra una configuración recomendada como punto de partida sólido:

Estrategia de Trading BoxSettings: BOX_25_50 (Una buena opción para capturar el rango diario en H1). RiskRewardRatio: 2.0

Tamaño del Lote EnableAutoLot : true (Muy recomendable por seguridad). RiskPercent: 1.0 (O inferior, según su tolerancia al riesgo).

Configuración de Stop Loss StopLossMode: SL_AUTOMATIC_BOX (La mejor opción para adaptarse a la volatilidad del Oro). UseMaxSLFilter: true (Debe estar activado como salvaguarda). MaxStopLossPoints: 2000 (Impide operar si el riesgo es demasiado extremo).

Configuración del Trailing Stop UseTrailingStop: true TrailingTriggerPips: 200 TrailingDistancePips: 200

Filtros temporales (Optimización clave) DisableTradingMonth: MONTH_ALL DisableTradingDay: DAY_ALL StartTradingHour: 0 (Comienza a operar al principio del día). EndTradingHour: 23 (Finaliza la negociación al cierre del día para las 24 horas).





