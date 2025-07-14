GEN SmartZone

INDICADOR: GEN Smart Zone

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN Smart Zone es un indicador de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar y visualizar automáticamente fuertes niveles de Soporte y Resistencia (S/R). Analiza los movimientos de precios en un marco temporal superior para encontrar zonas S/R significativas y luego las proyecta en el gráfico actual. Su objetivo es proporcionar a los operadores una guía visual clara sobre las zonas clave que pueden utilizarse para la toma de decisiones.

Características principales

Identificación automática de zonas S/R: El indicador busca de forma independiente niveles S/R significativos basados en puntos pivote de un **Marco de Tiempo Superior**.

Zonas S/R dinámicas: Las zonas S/R encontradas se muestran como áreas rectangulares, no sólo como líneas horizontales, que representan con mayor precisión los rangos de precios en los que suelen producirse las reacciones del mercado.

Visualización condicional: Las zonas S/R cambian de color en función de la posición actual del precio: Si el precio está por debajo de la zona, se colorea como Resistencia . Si el precio está por encima de la zona, se colorea como Soporte . Si el precio está dentro de la zona, se colorea como "En canal".

Tabla de Información (Dashboard): Incluye una tabla que resume los niveles S/R más relevantes. Esta tabla muestra los precios máximos y mínimos de las zonas S/R, su estado y una métrica de **Fuerza** que indica la solidez del nivel en función del historial de precios.

Completo sistema de notificaciones: El indicador puede enviar notificaciones a través de alertas emergentes de escritorio y notificaciones Push móviles cuando el precio rompe un nivel de Soporte o Resistencia.

El indicador puede enviar notificaciones a través de alertas emergentes de escritorio y notificaciones Push móviles cuando el precio rompe un nivel de Soporte o Resistencia. Configuración flexible: Los usuarios pueden personalizar varios parámetros, como el marco temporal utilizado para el cálculo, el periodo de búsqueda del punto pivote, el número máximo de zonas S/R a mostrar y otros ajustes visuales.

Parámetros de entrada

TF (Marco temporal superior): El marco temporal utilizado para buscar puntos S/R fuertes.

PivotPeriod : El número de barras a la izquierda y a la derecha necesarias para identificar un punto pivote válido.

LoopbackPeriod : El número de barras históricas consideradas en el cálculo.

El número de barras históricas consideradas en el cálculo. ChannelWidthPct : El porcentaje máximo de anchura permitido para una zona S/R.

MinStrength : La fuerza mínima que debe tener un nivel de S/R para ser mostrado.

MaxNumSR : El número máximo de zonas de S/R más fuertes a mostrar.

ShowSRFit : Cuando está activado, sólo se muestran las zonas de S/R dentro del rango visible del gráfico.

ShowTable : Muestra u oculta la tabla resumen de S/R.

EnablePopupAlert : Activa o desactiva las notificaciones emergentes.

EnableMobileNotification : Activa o desactiva las notificaciones push para móviles.

Activa o desactiva las notificaciones push para móviles. Ajustes de posición y color de la tabla: Opciones para ajustar la posición de la tabla y los colores de las zonas.

Lógica de señales

Este indicador no genera señales de entrada directas, sino que sirve como herramienta de análisis y confirmación.

Identificación de zonas: Primero toma los datos de precios del **Marco de Tiempo Superior** especificado y luego busca los puntos pivote (swing highs y swing lows).

Agrupación de zonas: Los puntos pivote cercanos se agrupan en una única zona S/R dinámica.

Cálculo de la fuerza: La fuerza de una zona se calcula en base a la frecuencia con la que se han formado puntos pivote en esa zona y cuántas veces ha tocado el precio la zona en el pasado.

Notificaciones de ruptura: Se envía una notificación cuando el precio actual rompe el límite superior (Resistencia) o inferior (Soporte) de una zona S/R.

Utilización