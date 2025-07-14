GEN SmartZone

INDICADOR: GEN Smart Zone

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN Smart Zone es un indicador de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar y visualizar automáticamente fuertes niveles de Soporte y Resistencia (S/R). Analiza los movimientos de precios en un marco temporal superior para encontrar zonas S/R significativas y luego las proyecta en el gráfico actual. Su objetivo es proporcionar a los operadores una guía visual clara sobre las zonas clave que pueden utilizarse para la toma de decisiones.

Características principales

  • Identificación automática de zonas S/R: El indicador busca de forma independiente niveles S/R significativos basados en puntos pivote de un **Marco de Tiempo Superior**.
  • Zonas S/R dinámicas: Las zonas S/R encontradas se muestran como áreas rectangulares, no sólo como líneas horizontales, que representan con mayor precisión los rangos de precios en los que suelen producirse las reacciones del mercado.
  • Visualización condicional: Las zonas S/R cambian de color en función de la posición actual del precio:
    • Si el precio está por debajo de la zona, se colorea como Resistencia.
    • Si el precio está por encima de la zona, se colorea como Soporte.
    • Si el precio está dentro de la zona, se colorea como "En canal".
  • Tabla de Información (Dashboard): Incluye una tabla que resume los niveles S/R más relevantes. Esta tabla muestra los precios máximos y mínimos de las zonas S/R, su estado y una métrica de **Fuerza** que indica la solidez del nivel en función del historial de precios.
  • Completo sistema de notificaciones: El indicador puede enviar notificaciones a través de alertas emergentes de escritorio y notificaciones Push móviles cuando el precio rompe un nivel de Soporte o Resistencia.
  • Configuración flexible: Los usuarios pueden personalizar varios parámetros, como el marco temporal utilizado para el cálculo, el periodo de búsqueda del punto pivote, el número máximo de zonas S/R a mostrar y otros ajustes visuales.

Parámetros de entrada

  • TF (Marco temporal superior): El marco temporal utilizado para buscar puntos S/R fuertes.
  • PivotPeriod : El número de barras a la izquierda y a la derecha necesarias para identificar un punto pivote válido.
  • LoopbackPeriod : El número de barras históricas consideradas en el cálculo.
  • ChannelWidthPct: El porcentaje máximo de anchura permitido para una zona S/R.
  • MinStrength : La fuerza mínima que debe tener un nivel de S/R para ser mostrado.
  • MaxNumSR : El número máximo de zonas de S/R más fuertes a mostrar.
  • ShowSRFit : Cuando está activado, sólo se muestran las zonas de S/R dentro del rango visible del gráfico.
  • ShowTable : Muestra u oculta la tabla resumen de S/R.
  • EnablePopupAlert : Activa o desactiva las notificaciones emergentes.
  • EnableMobileNotification : Activa o desactiva las notificaciones push para móviles.
  • Ajustes de posición y color de la tabla: Opciones para ajustar la posición de la tabla y los colores de las zonas.

Lógica de señales

Este indicador no genera señales de entrada directas, sino que sirve como herramienta de análisis y confirmación.

  • Identificación de zonas: Primero toma los datos de precios del **Marco de Tiempo Superior** especificado y luego busca los puntos pivote (swing highs y swing lows).
  • Agrupación de zonas: Los puntos pivote cercanos se agrupan en una única zona S/R dinámica.
  • Cálculo de la fuerza: La fuerza de una zona se calcula en base a la frecuencia con la que se han formado puntos pivote en esa zona y cuántas veces ha tocado el precio la zona en el pasado.
  • Notificaciones de ruptura: Se envía una notificación cuando el precio actual rompe el límite superior (Resistencia) o inferior (Soporte) de una zona S/R.

Utilización

  • Filtro de Tendencia: Utilice las zonas S/R como filtro de tendencia. Por ejemplo, si el precio está por encima de una zona S/R fuerte, puede priorizar las configuraciones de operaciones largas.
  • Colocación de Stop Loss y Take Profit: Las zonas S/R pueden utilizarse como áreas de referencia para colocar stop losses (fuera de la zona) u objetivos de take profit (cerca de la siguiente zona S/R).
  • Confirmación de entrada: Busque una confirmación adicional cuando el precio se acerque o rompa una zona S/R. Por ejemplo, si el precio rebota en una zona de soporte fuerte, podría ser una señal de entrada en largo válida.
  • Análisis de marcos temporales múltiples: Al elegir un **Marco Temporal Superior** apropiado, puede obtener una imagen más limpia de los niveles clave, independientemente del ruido del mercado en los marcos temporales inferiores.
