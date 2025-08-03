GEN SignalBunker

GEN SignalBunker es un indicador diseñado para identificar fuertes señales de trading después de que el mercado haya pasado por un periodo de consolidación (lateral). Este indicador detecta automáticamente las condiciones de "oscilación" del mercado utilizando dos métodos seleccionables: el método ADX o el método de volatilidad.

Una vez que se detecta una condición de oscilación, el indicador espera una señal de ruptura de su canal dinámico. Cuando se produce una ruptura, genera una clara señal de COMPRA o VENTA, junto con una visualización de las zonas de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) que se calculan automáticamente. Se trata de una herramienta ideal para los operadores que se centran en estrategias de ruptura.

Características principales

  • Detección automática de mercados oscilantes (laterales) con dos opciones de método: ADX o Volatilidad.
  • Genera señales claras de COMPRA/VENTA cuando se produce una ruptura de la zona de consolidación.
  • Visualización de las zonas de riesgo (Stop Loss) y recompensa (Take Profit) en forma de cuadros de colores en el gráfico.
  • Marcadores visuales (flechas) en el punto de entrada de la señal.
  • Un sistema de notificaciones push para dispositivos móviles cuando se detecta una nueva señal.
  • Un periodo de "enfriamiento" para evitar señales múltiples y frecuentes.
  • Configuración flexible para ajustar el periodo, los multiplicadores y los umbrales.

Parámetros de entrada

Método y cálculo del núcleo

  • Método de detección de alcance: Elija el método de detección de rangos (ADX o Volatilidad).
  • Periodo de Rango: El periodo utilizado para los cálculos de detección de rango.
  • Multiplicador de Rango: El multiplicador para determinar el ancho del canal dinámico.

Parámetros objetivo (SL/TP)

  • Enfriamiento SL/TP: El número mínimo de barras entre señales.
  • Multiplicador SL: El multiplicador para determinar el nivel de Stop Loss.
  • Mostrar Caja de Riesgo: Muestra la caja visual para el área de riesgo (SL).
  • Multiplicador TP1: El multiplicador para determinar el primer nivel de Take Profit.
  • Mostrar Caja de Recompensa: Muestra el cuadro visual para el área de recompensa (TP).

Parámetros ADX

  • Umbral ADX: El umbral del nivel ADX para confirmar una condición de rango.

Parámetros de volatilidad

  • StdDev Multiplier: El multiplicador para el umbral de Desviación Estándar.
  • Multiplicador de Varianza: El multiplicador para el umbral de Varianza.
  • Multiplicador ATR: El multiplicador para el umbral de Average True Range (ATR).

Colores de las señales

  • Colorde Riesgo: Color de la casilla Stop Loss.
  • Colorde Recompensa: El color de la casilla Take Profit.

Notificaciones

  • Activar notificaciones móviles: Habilita las notificaciones push a un dispositivo móvil.

Lógica de señales

  1. El indicador monitorea constantemente las condiciones del mercado utilizando el método seleccionado (ADX o Volatilidad).
  2. Si se confirma una condición de mercado de rango (consolidación), el indicador espera hasta que el precio salga de su canal dinámico.
  3. La señal de COMPRA se activa cuando el precio supera el canal.
  4. Una señal de VENTA se activa cuando el precio rompe por debajo del canal.
  5. Una vez que se activa una señal, el indicador dibuja una flecha de entrada y las casillas SL/TP, que se calculan a partir del nivel de entrada y los multiplicadores especificados.

Utilización

  • Detección de señales de ruptura tras un periodo de consolidación.
  • Proporciona puntos de entrada, SL y TP claros y estructurados.
  • Ideal para estrategias de negociación que evitan los mercados en tendencia y buscan el impulso de ruptura.
