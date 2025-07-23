GEN Fibo Nova
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller
FIBO NOVA es un indicador basado en EMA + ATR/StdDev, formando bandas de volatilidad de Fibonacci (0.618 - 2.618) para detectar la dirección de la tendencia (alcista/bajista), señales de Entrada, Take Profit (Rechazo), y Rebote (continuación de la tendencia). Viene con alertas emergentes y notificaciones push, y una pantalla visual limpia con zonas de color de tendencia.
Guía rápida de uso
Identificar Tendencia
-
Sólo Bandas Inferiores activas (verde) → tendencia alcista, foco en configuraciones de compra.
-
Sólo Bandas Superiores activas (rojo) → tendencia bajista, enfoque en configuraciones de venta.
Posición de entrada
-
Utilice señales de Entrada Larga (▲ verde) o Entrada Corta (▼ rojo ) cuando se detecte un cambio de tendencia.
Continuación de la tendencia
-
Utilice Rebote Largo / Rebote Corto para volver a entrar cuando el precio rebote alrededor de la Línea de Base.
Toma de beneficios
-
Utiliza señales de Rechazo (x) cuando el precio alcanza la banda de TP según el nivel de agresividad seleccionado (BAJO/MEDIO/ALTO).
Alertas
-
Active InpEnableAlerts & InpEnablePush para recibir notificaciones cuando aparezca una nueva señal.