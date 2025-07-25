INDICADOR: GEN Vertex Trading System

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN Vertex Trading System es un completo sistema de trading diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Este indicador combina dos potentes metodologías de análisis de mercado en una sola herramienta: un módulo de tendencia dinámica(TurboTrend) y un módulo de análisis de la estructura del mercado(Market Structure). Su propósito es proporcionar señales claras de tendencia, identificar niveles clave basados en Smart Money Concepts (SMC), y presentarlos en una visualización intuitiva completa con un panel informativo.

Características principales

Sistema de análisis dual: Integra dos módulos para un análisis holístico del mercado: Módulo TurboTrend: Un sistema basado en la volatilidad para detectar la dirección de la tendencia principal, proporcionando señales de entrada y señales potenciales de Take Profit. Módulo de Estructura de Mercado: Automatiza la identificación de elementos clave de la acción del precio como Swing Points, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), así como zonas de Oferta y Demanda.

Integra dos módulos para un análisis holístico del mercado: Señales TurboTrend : Coloreado de Velas: Proporciona color verde para una tendencia alcista, rojo para una tendencia bajista y gris para condiciones neutrales/de consolidación. Señales de Entrada: Muestra flechas en el gráfico para señales alcistas (compra) y bajistas (venta) cuando se produce un cambio de tendencia. Señales de toma de beneficios: Proporciona señales separadas (símbolos de caja) como indicación de un área potencial de Take Profit cuando el precio alcanza niveles de desviación extrema. Líneas de Reacción del Precio: Marca automáticamente el nivel de precios donde aparece una nueva señal de tendencia, sirviendo como soporte o resistencia dinámica.

: Análisis Automático de la Estructura del Mercado (SMC ): Identificación de Swing High & Low: Detecta y etiqueta automáticamente puntos de oscilación significativos en el gráfico. Visualización de BOS y CHoCH: Dibuja líneas de Ruptura de Estructura (BOS) para la continuación de la tendencia y Cambio de Carácter (CHoCH) para potenciales cambios de tendencia. Zonas de oferta y demanda: Dibuja automáticamente zonas de Oferta (desde los máximos de oscilación) y zonas de Demanda (desde los mínimos de oscilación), que sirven como áreas importantes para entradas u objetivos. Nivel de Retroceso 0.5: Una opción para mostrar el nivel de retroceso del 50% del último movimiento oscilante, que ayuda a identificar zonas de descuento o de prima.

): Panel interactivo : Muestra un resumen del estado de los niveles clave de ambos módulos (Líneas de Reacción del Precio, Zonas de Oferta y Demanda). Muestra la posición actual del precio en relación con estos niveles. Puede minimizarse para ahorrar espacio en el gráfico.

: Notificaciones completas : Proporciona varios tipos de notificaciones (alertas emergentes, push móvil y correo electrónico) para todas las señales generadas, asegurando que los operadores no pierdan oportunidades.

:

Parámetros de entrada

TurboTendencia: Parámetros Principales

Longitud : El período de cálculo para el canal de tendencia (un valor más alto resulta en señales más lentas pero más confirmadas).

El período de cálculo para el canal de tendencia (un valor más alto resulta en señales más lentas pero más confirmadas). Multiplicador : El multiplicador para calcular las bandas exteriores utilizadas para las señales Take Profit.

El multiplicador para calcular las bandas exteriores utilizadas para las señales Take Profit. ColorUp / ColorDown : Establece el color de las velas y señales para las tendencias alcistas/bajistas.

TurboTendencia: Configuración de Visualización de Líneas

ShowLines : Activa/desactiva la visualización de las líneas del canal de tendencia principal.

Activa/desactiva la visualización de las líneas del canal de tendencia principal. UpperLineColor / LowerLineColor : Establece el color de las líneas superior e inferior del canal.

Establece el color de las líneas superior e inferior del canal. LineStyle / LineWidth : Establece el estilo y la anchura de las líneas del canal.

TurboTendencia: Líneas de Reacción del Precio

ShowBreakoutLine : Activa/desactiva las líneas horizontales automáticas cuando aparece una señal.

Activa/desactiva las líneas horizontales automáticas cuando aparece una señal. Bullish/BearishBreakoutLineColor : Establece el color de las líneas de reacción alcista y bajista.

Establece el color de las líneas de reacción alcista y bajista. MaxRetestLines : El número máximo de líneas de reacción mostradas en el gráfico.

Estructura del Mercado: Ajustes Generales

swingSize : El número de velas a la izquierda y a la derecha requeridas para identificar un swing pivot.

El número de velas a la izquierda y a la derecha requeridas para identificar un swing pivot. bosConfType : El método de confirmación para BOS/CHoCH (basado en el cierre de la vela o en la mecha).

El método de confirmación para BOS/CHoCH (basado en el cierre de la vela o en la mecha). choch / showSwing / showSwingZones : Opciones para mostrar etiquetas CHoCH, puntos Swing (H/L) y zonas de Oferta/Demanda.

Opciones para mostrar etiquetas CHoCH, puntos Swing (H/L) y zonas de Oferta/Demanda. maxSwingZones : Número máximo de zonas de Oferta/Demanda que se mostrarán.

Otros ajustes

Colores de la estructura del mercado: Ajustes de color para todos los elementos de la Estructura de Mercado (etiquetas, líneas, zonas).

Ajustes de color para todos los elementos de la Estructura de Mercado (etiquetas, líneas, zonas). Nivel de Retroceso 0.5: Ajustes para mostrar y personalizar el nivel de retroceso 0.5.

Ajustes para mostrar y personalizar el nivel de retroceso 0.5. Rendimiento: Opción para limitar el historial de cálculo de la Estructura de Mercado para mejorar el rendimiento en datos históricos largos.

Opción para limitar el historial de cálculo de la Estructura de Mercado para mejorar el rendimiento en datos históricos largos. Configuración del panel: Ajustes para mostrar, posicionar y gestionar el cuadro de mandos en el gráfico.

Ajustes para mostrar, posicionar y gestionar el cuadro de mandos en el gráfico. Configuración de notificaciones: Opciones para activar varios tipos de notificaciones (Alerta, Push, Email).

Lógica de señales

TurboTendencia: El indicador utiliza un canal construido a partir de una Media Móvil Simple (SMA) y una Desviación Estándar (StdDev), similar a las Bandas de Bollinger.

Señal de Entrada (Flecha): Una señal alcista aparece cuando el precio cierra por encima de la línea media del canal después de haber estado previamente por debajo de ella. Una señal bajista aparece cuando el precio cierra por debajo de la línea media después de haber estado por encima.

Una señal alcista aparece cuando el precio cierra por encima de la línea media del canal después de haber estado previamente por debajo de ella. Una señal bajista aparece cuando el precio cierra por debajo de la línea media después de haber estado por encima. Señal Take Profit (Caja): Esta señal sirve como advertencia de que la tendencia puede haber llegado a un punto de agotamiento. Una señal de TP Largo aparece si el precio cruza por debajo de la banda exterior superior, y viceversa para un TP Corto.

Estructura del Mercado:

Puntos de giro: Un máximo se identifica como un swing high si está rodeado por un número de velas (definido por swingSize ) con máximos más bajos. Una lógica similar se aplica a un swing low.

Un máximo se identifica como un swing high si está rodeado por un número de velas (definido por swingSize ) con máximos más bajos. Una lógica similar se aplica a un swing low. BOS/CHoCH: Un BOS (Break of Structure) se confirma cuando el precio rompe un swing high previo en una tendencia alcista, o un swing low previo en una tendencia bajista. Un CHoCH (Cambio de Carácter) se confirma cuando el precio rompe la estructura menor opuesta a la tendencia principal, señalando una potencial reversión.

Utilización