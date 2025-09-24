Supertrend 3 lines

5

actualización v.1.22


- Se ha solucionado el problema de que el indicador no funcione correctamente.
- Se ha actualizado la función de parada de emergencia.
- Se han añadido varios parámetros de entrada:
-Número mágico
-Intervalo de trabajo
-Selección de la dirección de la operación
-Requisito de confirmación de supertendencia

***Dado quela configuración es más flexible, el resultado puede variar.
 Para conocer la configuración recomendada, consulte la captura de pantalla.***


++++++++++++++++ +++++++

Sólo quería compartir una estrategia de negociación que ha estado trabajando para mí.

Está construida alrededor de los indicadores Supertrend, específicamente para el marco de tiempo de 4 horas XAU/USD.
La he probado con los datos de los últimos cinco años, y ha logrado un rendimiento bastante bueno.
La tasa de ganancias ronda el 40-60%.
Para empezar, recomendaría una cuenta de 200 $ con un apalancamiento de 1:100 para un lote de 0,01.
Para aquellos que disfrutan del riesgo, se recomienda desactivar todas las funciones de seguridad para maximizar los beneficios.

Si desea aumentar la escala, simplemente duplique el tamaño del lote cada vez que duplique su capital o apalancamiento.

shakeel baig
22
shakeel baig 2025.11.30 13:02 
 

Very good EA Best, Supertrend 3 Line Very Like $10 to Earn $170 in week

Mohsen Moshiri
114
Mohsen Moshiri 2025.10.04 06:54 
 

One of the best. Good job.

