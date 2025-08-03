GEN TriFactaX

INDICADOR: GEN TriFactaX

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN TriFactaX es un indicador técnico diseñado para identificar y visualizar automáticamente el patrón 1-2-3 o patrón de reversión de precios. Este patrón es una formación clásica de la acción del precio utilizada con frecuencia por los operadores para detectar posibles cambios de tendencia.

Este indicador no sólo muestra el patrón 1-2-3 en el gráfico, sino que también identifica automáticamente la señal de ruptura desde el nivel crítico (punto 2) y proyecta niveles de Entrada, Stop Loss (SL) y tres niveles de Take Profit (TP). Con estas características, GEN TriFactaX se convierte en una herramienta de gran utilidad para la planificación de operaciones y la gestión de riesgos.

Características principales

  • Detección automática del patrón 1-2-3 (swing reversal) utilizando los puntos pivote del precio.
  • Visualización completa del patrón: líneas de conexión, etiquetas numeradas (1, 2, 3) y flechas de señal de ruptura.
  • Cálculo y visualización de los objetivos de Entrada, SL y tres TP basados en un ratio.
  • Tamaño ajustable del símbolo visual de ruptura.
  • Sistema de notificación en tiempo real cuando se detecta una señal de ruptura (Pop-up Alert, Push, y Email).
  • Configuración flexible de colores para todos los elementos visuales.

Parámetros de Entrada

Parámetros TriFactaX

  • Período TriFactaX: Período utilizado para detectar los puntos de pivote.
  • Show TriFactaX: Opción para mostrar la visualización del patrón 1-2-3.

Parámetros Visuales Breakout

  • Mostrar Break: Opción para mostrar una flecha en el punto de ruptura de la señal.
  • Tamaño: El tamaño de la flecha de ruptura (Diminuto, Pequeño, Normal, Grande, Enorme).
  • Color alcista: El color de la flecha para una señal de ruptura alcista.
  • Bear Color: El color de la flecha para una señal de ruptura bajista.
  • Color TriFactaX: Color de las líneas y etiquetas del patrón 1-2-3.

Ajustes Entrada/SL/TP

  • Mostrar Entrada SL-TP: Opción para mostrar las líneas proyectadas para los niveles de Entrada, SL y TP.
  • Multiplicador TP 1: El multiplicador para calcular el primer nivel de Take Profit.
  • Multiplicador TP 2: El multiplicador para calcular el segundo nivel de Take Profit.
  • Multiplicador TP 3: El multiplicador para calcular el tercer nivel de Take Profit.
  • Color de Entrada: Color de la línea del nivel de Entrada.
  • ColorSL: Color de la línea de nivel Stop Loss.
  • ColorTP: Color de la línea de nivel Take Profit.

Ajustes de Notificación

  • Enviar Notificación Push: Activa las notificaciones push en tu dispositivo.
  • Enviar Email: Habilitar notificaciones por correo electrónico.

Lógica de la señal

  1. El indicador identifica tres puntos de pivote consecutivos en el gráfico (swing high o low) para formar el patrón 1-2-3.
  2. Una señal de compra se confirma cuando el precio supera el nivel del punto 2 (el punto medio) del patrón.
  3. Una señal de venta se confirma cuando el precio rompe por debajo del nivel del punto 2 (el punto medio) del patrón.
  4. Una vez confirmada la señal, el indicador muestra una flecha de ruptura y proyecta los niveles de Entrada (en el punto 2), SL (en el punto 1) y TP (en el punto 3) en función de la relación predeterminada.

Utilización

  • Detectar fuertes oportunidades de cambio de tendencia utilizando un patrón clásico.
  • Proporcionar puntos de entrada claramente definidos.
  • Visualización automática de los niveles SL y TP para una mejor gestión del riesgo.
