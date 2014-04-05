Hull and CAP Channel cross Strategy Indicator
- Indicadores
- Md Golam Murshed
- Versión: 1.10
Descripción
CAP Channel & Hull Moving Average Crossing Strategy es un indicador de trading potente e inteligente diseñado para identificar retrocesos del mercado de alta probabilidad y puntos de entrada basados en la tendencia.
Este indicador combina la fuerza del Canal CAP y la Media Móvil Hull (HMA) para detectar la sobreextensión de los precios y los retrocesos basados en la confirmación. Cuando el precio se mueve fuera del Canal CAP y luego vuelve dentro con la confirmación de la Media Móvil Hull, el indicador genera señales precisas de COMPRA y VENTA.
Características principales
✔ Canal CAP (bandas superior, media e inferior)
✔ Media móvil Hull (rápida y ultrasuave)
✔ Señales de flecha de COMPRA y VENTA claras
✔ Lógica sin repintado
✔ Funciona con todos los símbolos y marcos temporales
✔ Adecuado para Forex, oro, criptomonedas e índices
Lógica de Trading (Cómo Funciona)
🔵 Señal de COMPRA
- El precio cierra por debajo del Canal CAP inferior
- Luego un cruce de Casco con Canal CAP en condición de color Verde
- Confirmación de tendencia alcista detectada
➡️ Se muestra flecha de COMPRA
🔴 Señal de VENTA
- El precio cierra por encima del canal CAP superior
- Luego un cruce de Casco con Canal CAP en condición de color Verde
- Se detecta confirmación de tendencia bajista
➡️ Se muestra flecha de VENTA
Esta lógica ayuda a filtrar rupturas falsas y mejora la precisión de la señal.
Sistema de confirmación inteligente
- Análisis de la dirección de la pendiente del Hull MA
- Lógica de confirmación multicandela
- Detección de rechazo de precio sobreextendido
Estos filtros hacen que el indicador sea adecuado para scalping, intradía y swing trading.
Plazos recomendados
- Divisas: M15 - H1
- Oro: M5 - M15
- Cripto: M15 - H1
Aviso de gestión de riesgos
Este indicador es una herramienta de señal, no un sistema de comercio automatizado.
Para un mejor rendimiento:
- Utilice siempre Stop Loss
- No arriesgue más del 1-2% por operación
Lo mejor para
✔ Inversión de Tendencia
✔ Entradas de Retroceso y Continuación
✔ Condiciones de Mercado de Sobrecompra / Sobreventa
✔ Operadores Manuales y Profesionales