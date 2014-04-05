Hull and CAP Channel cross Strategy Indicator

Descripción

CAP Channel & Hull Moving Average Crossing Strategy es un indicador de trading potente e inteligente diseñado para identificar retrocesos del mercado de alta probabilidad y puntos de entrada basados en la tendencia.

Este indicador combina la fuerza del Canal CAP y la Media Móvil Hull (HMA) para detectar la sobreextensión de los precios y los retrocesos basados en la confirmación. Cuando el precio se mueve fuera del Canal CAP y luego vuelve dentro con la confirmación de la Media Móvil Hull, el indicador genera señales precisas de COMPRA y VENTA.

Características principales

✔ Canal CAP (bandas superior, media e inferior)

✔ Media móvil Hull (rápida y ultrasuave)

✔ Señales de flecha de COMPRA y VENTA claras

✔ Lógica sin repintado

✔ Funciona con todos los símbolos y marcos temporales

✔ Adecuado para Forex, oro, criptomonedas e índices

Lógica de Trading (Cómo Funciona)

🔵 Señal de COMPRA

El precio cierra por debajo del Canal CAP inferior

Luego un cruce de Casco con Canal CAP en condición de color Verde

Confirmación de tendencia alcista detectada

➡️ Se muestra flecha de COMPRA

🔴 Señal de VENTA

El precio cierra por encima del canal CAP superior

Luego un cruce de Casco con Canal CAP en condición de color Verde

Se detecta confirmación de tendencia bajista

➡️ Se muestra flecha de VENTA

Esta lógica ayuda a filtrar rupturas falsas y mejora la precisión de la señal.

Sistema de confirmación inteligente

Análisis de la dirección de la pendiente del Hull MA

Lógica de confirmación multicandela

Detección de rechazo de precio sobreextendido

Estos filtros hacen que el indicador sea adecuado para scalping, intradía y swing trading.

Plazos recomendados

Divisas: M15 - H1

Oro: M5 - M15

Cripto: M15 - H1

Aviso de gestión de riesgos

Este indicador es una herramienta de señal, no un sistema de comercio automatizado.

Para un mejor rendimiento:

Utilice siempre Stop Loss

No arriesgue más del 1-2% por operación

Lo mejor para

✔ Inversión de Tendencia

✔ Entradas de Retroceso y Continuación

✔ Condiciones de Mercado de Sobrecompra / Sobreventa

✔ Operadores Manuales y Profesionales