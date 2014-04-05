Hull and CAP Channel cross Strategy Indicator

Descripción

CAP Channel & Hull Moving Average Crossing Strategy es un indicador de trading potente e inteligente diseñado para identificar retrocesos del mercado de alta probabilidad y puntos de entrada basados en la tendencia.

Este indicador combina la fuerza del Canal CAP y la Media Móvil Hull (HMA) para detectar la sobreextensión de los precios y los retrocesos basados en la confirmación. Cuando el precio se mueve fuera del Canal CAP y luego vuelve dentro con la confirmación de la Media Móvil Hull, el indicador genera señales precisas de COMPRA y VENTA.

Características principales

Canal CAP (bandas superior, media e inferior)
 Media móvil Hull (rápida y ultrasuave)
 Señales de flecha de COMPRA y VENTA claras
 Lógica sin repintado
 Funciona con todos los símbolos y marcos temporales
 Adecuado para Forex, oro, criptomonedas e índices

Lógica de Trading (Cómo Funciona)

🔵 Señal de COMPRA

  • El precio cierra por debajo del Canal CAP inferior
  • Luego un cruce de Casco con Canal CAP en condición de color Verde
  • Confirmación de tendencia alcista detectada
    ➡️ Se muestra flecha de COMPRA

🔴 Señal de VENTA

  • El precio cierra por encima del canal CAP superior
  • Luego un cruce de Casco con Canal CAP en condición de color Verde
  • Se detecta confirmación de tendencia bajista
    ➡️ Se muestra flecha de VENTA

Esta lógica ayuda a filtrar rupturas falsas y mejora la precisión de la señal.

Sistema de confirmación inteligente

  • Análisis de la dirección de la pendiente del Hull MA
  • Lógica de confirmación multicandela
  • Detección de rechazo de precio sobreextendido

Estos filtros hacen que el indicador sea adecuado para scalping, intradía y swing trading.

Plazos recomendados

  • Divisas: M15 - H1
  • Oro: M5 - M15
  • Cripto: M15 - H1

Aviso de gestión de riesgos

Este indicador es una herramienta de señal, no un sistema de comercio automatizado.
Para un mejor rendimiento:

  • Utilice siempre Stop Loss
  • No arriesgue más del 1-2% por operación

Lo mejor para

Inversión de Tendencia
 Entradas de Retroceso y Continuación
 Condiciones de Mercado de Sobrecompra / Sobreventa
 Operadores Manuales y Profesionales


