GEN TrendPivot Hunter
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.1
- Actualizado: 17 agosto 2025
- Activaciones: 20
Desarrollador: Gede Egi
Visión general
GEN TrendPivot Hunter es un indicador multifuncional para MetaTrader 5. Combina soporte y resistencia basados en pivotes, Fair Value Gaps (FVG) y líneas de tendencia en una sola herramienta analítica. El indicador ayuda a visualizar posibles áreas de reacción de precios y estructuras de mercado directamente en el gráfico.
Todos los estilos de dibujo, alertas y notificaciones pueden personalizarse a través de los parámetros de entrada. La herramienta no genera señales de trading de forma automática; está pensada para el análisis visual y el apoyo a la toma de decisiones.
Características
- Zonas de soporte y resistencia: Dibuja automáticamente zonas a partir de puntos pivote confirmados.
- Fair Value Gap (FVG): Detecta y marca FVG alcistas y bajistas. Opción de eliminar los gaps una vez rellenados.
- Líneas de tendencia: Traza líneas de tendencia dinámicas conectando máximos y mínimos de pivotes recientes.
- Marcador de toque de mecha: Muestra marcadores cuando la mecha del precio interactúa con las zonas existentes.
- Temas de gráficos: Incluye colores predefinidos para fondos de gráficos claros y oscuros.
- Sistema de alertas: Proporciona notificaciones opcionales cuando el precio toca zonas, FVGs, líneas de tendencia o marcadores de mecha. Las notificaciones incluyen pop-up, push y correo electrónico.
Cómo funciona
- Puntos Pivote: Un Pivote Alto/Bajo se identifica si su precio es superior/inferior a un número definido de barras a ambos lados.
- Trazado de Zonas: Las zonas de resistencia se crean a partir de los Pivot Highs, las zonas de soporte a partir de los Pivot Lows.
- Cálculo FVG: Los Gaps se detectan utilizando un patrón de tres barras (barra 1 y barra 3 gap de rango de precios).
- Construcción de líneas de tendencia: Las líneas de tendencia se trazan entre los pivotes máximos o mínimos más recientes.
Parámetros de entrada
|Sección
|Descripción
|Configuración del tema del gráfico
|
|Configuración de etiquetas
|
|Soporte y Resistencia
|
|Brecha de Valor Justo (FVG)
|
|Configuración de líneas de tendencia
|
|Configuración de Wick Touch
|
|Configuración de notificaciones
|
Notas
Este indicador está diseñado únicamente para el análisis visual del mercado. No garantiza ni promete ningún resultado comercial.