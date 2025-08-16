GEN TrendPivot Hunter

Desarrollador: Gede Egi

Visión general

GEN TrendPivot Hunter es un indicador multifuncional para MetaTrader 5. Combina soporte y resistencia basados en pivotes, Fair Value Gaps (FVG) y líneas de tendencia en una sola herramienta analítica. El indicador ayuda a visualizar posibles áreas de reacción de precios y estructuras de mercado directamente en el gráfico.

Todos los estilos de dibujo, alertas y notificaciones pueden personalizarse a través de los parámetros de entrada. La herramienta no genera señales de trading de forma automática; está pensada para el análisis visual y el apoyo a la toma de decisiones.

Características

Zonas de soporte y resistencia: Dibuja automáticamente zonas a partir de puntos pivote confirmados.

Dibuja automáticamente zonas a partir de puntos pivote confirmados. Fair Value Gap (FVG): Detecta y marca FVG alcistas y bajistas. Opción de eliminar los gaps una vez rellenados.

Detecta y marca FVG alcistas y bajistas. Opción de eliminar los gaps una vez rellenados. Líneas de tendencia: Traza líneas de tendencia dinámicas conectando máximos y mínimos de pivotes recientes.

Traza líneas de tendencia dinámicas conectando máximos y mínimos de pivotes recientes. Marcador de toque de mecha: Muestra marcadores cuando la mecha del precio interactúa con las zonas existentes.

Muestra marcadores cuando la mecha del precio interactúa con las zonas existentes. Temas de gráficos: Incluye colores predefinidos para fondos de gráficos claros y oscuros.

Incluye colores predefinidos para fondos de gráficos claros y oscuros. Sistema de alertas: Proporciona notificaciones opcionales cuando el precio toca zonas, FVGs, líneas de tendencia o marcadores de mecha. Las notificaciones incluyen pop-up, push y correo electrónico.

Cómo funciona

Puntos Pivote: Un Pivote Alto/Bajo se identifica si su precio es superior/inferior a un número definido de barras a ambos lados. Trazado de Zonas: Las zonas de resistencia se crean a partir de los Pivot Highs, las zonas de soporte a partir de los Pivot Lows. Cálculo FVG: Los Gaps se detectan utilizando un patrón de tres barras (barra 1 y barra 3 gap de rango de precios). Construcción de líneas de tendencia: Las líneas de tendencia se trazan entre los pivotes máximos o mínimos más recientes.

Parámetros de entrada

Sección Descripción Configuración del tema del gráfico InpChartTheme: Elija un tema claro, oscuro o manual. Configuración de etiquetas LongitudPivote: Número de barras necesarias para confirmar un pivote.

Número de barras necesarias para confirmar un pivote. LabelSizeInput: Tamaño de letra para las etiquetas de pivote. Soporte y Resistencia MostrarZonas: Activar/desactivar zonas de Soporte y Resistencia.

Activar/desactivar zonas de Soporte y Resistencia. MaxResistance / MaxSupport: Limita el número de zonas visibles.

Limita el número de zonas visibles. ZoneExtension: Extender zonas a barras futuras. Brecha de Valor Justo (FVG) ShowFVG: Mostrar u ocultar FVGs.

Mostrar u ocultar FVGs. EsperarValidación: Dibuja FVG sólo después de la confirmación estructural.

Dibuja FVG sólo después de la confirmación estructural. MaxBarsToScanForFVG : Máximo de barras históricas escaneadas.

: Máximo de barras históricas escaneadas. DeleteFilledFVG: Elimina el FVG una vez tocado por el precio.

Elimina el FVG una vez tocado por el precio. MinFVGSizePips: Tamaño mínimo de FVG (en pips). Configuración de líneas de tendencia ShowTrendlines: Activa/desactiva las líneas de tendencia automáticas.

Activa/desactiva las líneas de tendencia automáticas. MinTrendlineSlopePerBar: Pendiente mínima para evitar líneas planas.

Pendiente mínima para evitar líneas planas. TrendlineWidth / TrendlineStyle: Controla la apariencia de las líneas.

Controla la apariencia de las líneas. TrendlineExtension: Opción para extender la línea de tendencia hacia la derecha. Configuración de Wick Touch MostrarLíneasTactoMecha: Habilita la visualización del toque de mecha.

Habilita la visualización del toque de mecha. WickLineStyle / WickLineWidth : Define la apariencia de la línea.

: Define la apariencia de la línea. WickLineExtension: Longitud de la línea wick-touch en barras.

Longitud de la línea wick-touch en barras. WickTextSize: Tamaño de fuente para los marcadores de texto. Configuración de notificaciones Activa o desactiva las notificaciones para eventos de zona, FVG, línea de tendencia y wick-touch.

Los tipos de notificación incluyen pop-up, push y email.

Notas

Este indicador está diseñado únicamente para el análisis visual del mercado. No garantiza ni promete ningún resultado comercial.