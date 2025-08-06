GEN Ichimoku Signal

GEN Señal Ichimoku

Desarrollador: gedeegi

Visión general

GEN Ichimoku Signal es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Combina dos sistemas de análisis de tendencias diferentes, Ichimoku Kinko Hyo y HalfTrend, en una única herramienta visual. La función principal del indicador es colorear las velas del gráfico en función de si las condiciones de estos dos sistemas están alineadas.

El indicador proporciona una representación visual de las condiciones del mercado mostrando uno de tres colores: uno para las condiciones alcistas alineadas, otro para las condiciones bajistas alineadas y otro para cuando los sistemas no están alineados. Su objetivo es servir de ayuda analítica a los operadores.

Características

  • Lógica de señales combinadas: Utiliza señales tanto del sistema Ichimoku (cruce Tenkan-sen / Kijun-sen) como del indicador HalfTrend para determinar el resultado final.
  • Coloreado condicional de velas: La característica principal es la coloración de las velas del gráfico para reflejar el estado de alineación de los dos sistemas. Sólo se muestra un color específico cuando ambos sistemas coinciden en la dirección del mercado.
  • Líneas en el gráfico: Traza el Ichimoku Kijun-sen (Línea Base) y la línea HalfTrend directamente en el gráfico de precios. Estas líneas sirven como puntos de referencia visuales.
  • Filtro de Condición Neutral: Se utiliza un color neutro para las velas cuando las señales de Ichimoku y HalfTrend son contradictorias. Esta señal visual destaca los periodos de indecisión o consolidación del mercado.

Lógica de cálculo

El color de cada vela se determina por el siguiente conjunto de reglas:

  • Condición Alcista (Vela Verde): Una vela se colorea de verde sólo si se cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:
    1. El precio de cierre está por encima de la línea HalfTrend.
    2. El valor Ichimoku Tenkan-sen está por encima del valor Kijun-sen.
  • Condición Bajista (Vela Roja): Una vela se colorea de rojo sólo si se cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes:
    1. El precio de cierre está por debajo de la línea de Media Tendencia.
    2. El valor Ichimoku Tenkan-sen está por debajo del valor Kijun-sen.
  • Condición Neutral (Vela Gris): Si las condiciones alcistas o bajistas no se cumplen completamente (es decir, los dos sistemas no están de acuerdo), la vela se colorea de gris.

Ajustes de Ichimoku

  • Periodos de Conversión: El periodo de cálculo para el Tenkan-sen (Línea de Conversión).
  • Periodos Base: El periodo de cálculo para el Kijun-sen (Línea Base).

Ajustes HalfTrend

  • Amplitud: El periodo de cálculo principal utilizado por el algoritmo HalfTrend.
  • Desviación del Canal: Un parámetro para el cálculo del canal dentro de la lógica HalfTrend.

Interpretación de los visuales del indicador

  • Velas verdes: Una vela verde indica que, según la configuración del indicador, se cumplen y alinean las condiciones para una tendencia alcista tanto del sistema Ichimoku como del HalfTrend.
  • Velas rojas: Una vela roja indica que las condiciones para una tendencia bajista de ambos sistemas se cumplen y están alineadas.
  • Velas grises: Una vela gris indica una falta de alineación entre los dos sistemas. Esto puede representar una consolidación, señales contradictorias o condiciones neutrales del mercado.
  • Líneas trazadas: Las líneas Kijun-sen y HalfTrend del gráfico pueden utilizarse como niveles de referencia dinámicos para el análisis de precios.

Nota: Este indicador es una herramienta de análisis técnico. Los usuarios deben aplicar su propia estrategia de negociación y gestión del riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Sniper Entry Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Sniper Entry es un indicador técnico para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar posibles puntos de entrada en el mercado basándose en la divergencia entre el precio y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este indicador busca específicamente divergencias agudas y precisas de "francotirador" en los máximos y mínimos de los precios. Una característica única es su capacidad para visualizar automáticamente los niveles de
GEN TrendPivot Hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN TrendPivot Hunter Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN TrendPivot Hunter es un indicador multifuncional para MetaTrader 5. Combina soporte y resistencia basados en pivotes, Fair Value Gaps (FVG) y líneas de tendencia en una sola herramienta analítica. El indicador ayuda a visualizar posibles áreas de reacción de precios y estructuras de mercado directamente en el gráfico. Todos los estilos de dibujo, alertas y notificaciones pueden personalizarse a través de los parámetros de entrada.
