GEN Pvp
- Asesores Expertos
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.0
Desarrollador: Gede Egi
Visión general
GEN Pvp es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado con una estrategia de reversión a la media. Este EA combina dos indicadores clásicos -un RSI de periodo corto y unas Bandas de Bollinger de periodo largo- para encontrar fuertes señales de confluencia. Busca oportunidades de compra y venta mediante la identificación de potenciales puntos de reversión cuando ambos indicadores proporcionan una señal de cruce simultáneamente.
Características
- Estrategia de Confluencia Dual: Una señal sólo es válida cuando se producen dos cruces al mismo tiempo: el RSI cruza su línea media y el precio cruza una banda de Bollinger exterior, señalando un potencial punto de reversión.
- Ejecución de órdenes limitadas: En lugar de entrar directamente en el mercado, el EA coloca una Orden Límite en la línea de la Banda de Bollinger, con el objetivo de obtener un mejor precio de entrada en un retroceso.
- Análisis Multi-Timeframe (MTF): Los usuarios pueden configurar el EA para que analice los datos de los indicadores (RSI y BB) en un marco temporal diferente al del gráfico activo.
- Gestión flexible del riesgo: Admite dos modos de tamaño de lote: un lote fijo o un lote dinámico basado en un porcentaje de riesgo de renta variable.
Cómo funciona
- Búsqueda de Señales de Confluencia: El EA monitoriza continuamente el mercado en busca de dos condiciones de señal:
- Una Señal de Compra se detecta cuando el RSI(2) cruza por encima del nivel 50 Y el precio cruza por encima de la línea inferior de las Bandas de Bollinger(200).
- Se detecta una señal de venta cuando el RSI(2) cruza por debajo del nivel 50 Y el precio cruza por debajo de la línea superior de las Bandas de Bollinger(200).
- Colocación de la Orden Límite: Después de detectar una señal, el EA no abre una posición inmediatamente. En su lugar, coloca una orden pendiente:
- Para una señal de Compra, se coloca un Límite de Compra directamente en la línea inferior de las Bandas de Bollinger.
- Para una señal de Venta, se coloca un Límite de Venta directamente en la línea superior de la Banda de Bollinger.
- Gestión de posiciones: Si se activa la orden limitada, se abrirá una posición con un Stop Loss y Take Profit predefinidos basados en puntos. Las posiciones u órdenes existentes se cerrarán automáticamente si aparece una señal contraria.
Parámetros de entrada (Ajustes principales)
|Configuración
|Breve Descripción
|Parámetros de Estrategia
|
|Tamaño del lote
|
|Stop Loss y Take Profit
|