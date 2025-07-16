GEN FXTrendZones

GEN F XTrendZones es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar zonas clave de precios utilizando los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci, a la vez que detecta cambios en la estructura del mercado como la ruptura de la estructura (BoS) y el cambio de carácter (CHoCH).

El indicador ayuda a los operadores a visualizar las zonas críticas de giro y las posibles zonas de continuación o inversión de la tendencia. Incluye un panel de información visual y un sistema opcional de alerta de precios.



