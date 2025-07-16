GEN FXTrendZones

https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller

GEN FXTrendZones

GEN F XTrendZones es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar zonas clave de precios utilizando los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci, a la vez que detecta cambios en la estructura del mercado como la ruptura de la estructura (BoS) y el cambio de carácter (CHoCH).

El indicador ayuda a los operadores a visualizar las zonas críticas de giro y las posibles zonas de continuación o inversión de la tendencia. Incluye un panel de información visual y un sistema opcional de alerta de precios.


Productos recomendados
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement. Es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor considere dejar una reseña o comentario - ¡sus comentarios significan mucho! Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Smart Alert Manager - Configura alertas avanzadas y envíalas a Móvil, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicadores
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Sistema avanzado de negociación Fibonacci en múltiples marcos temporales PREDICCIÓN INTELIGENTE Y PRONÓSTICO PRECISO La revolucionaria tecnología de p ivote Fibonacci combina los puntos de pivote tradicionales con las extensiones Fibonacci avanzadas, creando una potente herramienta de predicción para operadores profesionales. Nuestro algoritmo detecta de forma inteligente niveles de precios significativos en múltiples marcos temporales, proporcionando zonas de s
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Fibonacci Moving Averages
Brendan Jonathan Stoyanowski-campbell
2 (1)
Indicadores
VISIÓN GENERAL Las Medias Móviles Fibonacci son un conjunto de herramientas que permiten al usuario configurar diferentes tipos de Medias Móviles basadas en números clave de Fibonacci. Las medias móviles se utilizan para visualizar el soporte y la resistencia a corto y largo plazo, que pueden utilizarse como señal de dónde puede continuar o retroceder el precio. Las Medias Móviles sirven como una herramienta simple pero poderosa que puede ayudar a los operadores en su toma de decisiones y ayu
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
Indicadores
Cazar mercados con Hunttern ZigZag . Fácil de usar con un parámetro Puede utilizarlo para lo siguiente: -Patrones clásicos -Cabezas y hombros -Patrones armónicos -Onda de Elliott -Soporte y resistencia -Oferta y demanda Parámetro único: -Periodo (1-120) Funciones: -Tiempo de velas -Parámetro único -Plantilla de modo de luz Esta es la versión 1 de Hunttern ZigZag. Estamos muy contentos de recibir comentarios de usted.
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicadores
Actualizaciones de Spike Catch Pro 22:03 Motor avanzado para la búsqueda de entradas comerciales en todos los pares Boom y Crash (300,500 y 1000) Mejoras en las estrategias programadas Mx_Spikes (para combinar Mxd,Mxc y Mxe), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) hemos añadido una flecha en la identificación de la estrategia, esto ayudará también en el backtesting manual visual de las estrategia
FREE
ATR Dynamic Stop
Quang Huy Quach
Indicadores
1. Visión general El ATR Dynamic Stop (CE) es un potente indicador técnico diseñado para ayudar a los operadores a identificar y seguir las tendencias del mercado. Su función principal es proporcionar un stop-loss dinámico basado en la volatilidad de los precios, medida por el indicador Average True Range (ATR). Los principales objetivos del stop dinámico ATR son: Optimización de beneficios: Le ayuda a seguir una tendencia fuerte estableciendo un stop-loss razonable, evitando salidas prematuras
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Volume Spread Pattern Detector MT5
Young Ho Seo
4.45 (11)
Indicadores
Introducción Este indicador detecta patrones de dispersión de volumen para oportunidades de compra y venta. Los patrones incluyen patrones de demanda y de oferta. Puede utilizar cada patrón para operar. Sin embargo, estos patrones se utilizan mejor para detectar la zona de demanda (=zona de acumulación) y la zona de oferta (=zona de distribución). La pauta de demanda indica, por lo general, una posible oportunidad de compra. El patrón de oferta indica, por lo general, una posible oportunidad de
FREE
CandleStick Scanner for MT5
Mounir Cheikh
Utilidades
El CandleStick Scanner es una herramienta que le permite realizar un escaneo del mercado y buscar cualquier patrón de vela que ya haya creado en el gráfico actual, Puede realizar una búsqueda rápida en el gráfico actual (se escanearán 500 barras), Esta es una versión lite de CandleStick Factory para MT5 . El video de la versión completa se puede encontrar aquí : https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 La versión completa se puede comprar aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/75434 C
FREE
How the day starts
Sergio Antoni Escudero Tirado
Indicadores
Este indicador dibuja el precio intradía máximo y el precio intradía mínimo de los n primeros minutos del día. El gráfico muestra los días con líneas verticales y dos líneas horizontales para indicar el precio de cierre máximo y mínimo de los n primeros minutos del día. Las líneas max/min comienzan y terminan con el día calculado. Con este indicador se puede ver como empieza el día en comparación con los días anteriores. Es válido para cualquier mercado ya que la hora de inicio se calcula con l
FREE
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
Indicadores
La utilidad dibuja niveles de pivote para el marco temporal seleccionado en el método clásico. Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) Puede cambiar el marco temporal, los colores y el tamaño de la fuente. También puede cambiar el texto de los niveles. Diviértete y dar retroalimentación ...
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   "Haven Key Levels PDH PDL"   ayuda a los traders a visualizar los niveles clave en el gráfico. Marca automáticamente los siguientes niveles: DO (Daily Open)   — el nivel de apertura diaria. NYM (New York Midnight)   — el nivel de la medianoche de Nueva York. PDH (Previous Day High)   — el máximo del día anterior. PDL (Previous Day Low)   — el mínimo del día anterior. WO (Weekly Open)   — el nivel de apertura semanal. MO (Monthly Open)   — el nivel de apertura mensual. PWH (Previo
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
El canal de Donchian Los canales se encuentran entre las herramientas más populares del análisis técnico, ya que transmiten visualmente al analista los límites dentro de los cuales tiende a producirse la mayor parte del movimiento de los precios. Los usuarios de canales saben que se puede obtener información valiosa en cualquier momento, tanto si los precios se encuentran en la región central de una banda como si están cerca de una de las líneas fronterizas. Una de las técnicas más conocidas p
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximiza tu ventaja comercial con Follow Line MT5 con escáner, un indicador avanzado basado en la volatilidad diseñado para traders serios. Esta herramienta combina el poder de las Bandas de Bollinger con configuraciones personalizables, ofreciendo información precisa sobre los movimient
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indicadores
Indicador de Tendencia Fibonacci para MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Nuestro indicador de tendencia Fibonacci traza automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia para que pueda detectar tendencias, retrocesos y oportunidades de ruptura de un vistazo. Características y Ventajas Niveles de Fibonacci automáticos Muestra al instante siete niveles clave de retroceso de Fibonacci basados en los precios más altos y más bajos del periodo de retroce
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicadores
El indicador Punto Pivote calcula y muestra automáticamente la línea del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia. El pivote puede calcularse según la fórmula Clásica, Suelo, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark. También es posible seleccionar el periodo de cálculo del indicador. El operador puede elegir entre periodos diarios, semanales, mensuales o definidos por el usuario. Tipos de pivotes Clásico Suelo Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Características principales El indicador
FREE
Trade Manager BreakEven y StopLoss Globar
Sofia Falco
Utilidades
Trade Manager – BreakEven y Stop Loss global con un clic Este asesor experto (EA) ha sido creado para optimizar la gestión de tus operaciones de manera rápida y sencilla. Incluye dos funciones principales accesibles desde botones en pantalla: BreakEven automático: Mueve todas las operaciones abiertas al precio de entrada con un solo clic. Permite añadir un margen configurable (ejemplo: +2 pips) para cubrir spreads o comisiones. Stop Loss global: Establece un mismo nivel de stop los
FREE
FiboPlusMultiTFDemo MT5
Sergey Malysh
Utilidades
Sistema de trading multitiempo basado en el trazado y seguimiento automático de los niveles de Fibonacci para la compra y venta de cualquier símbolo. Versión demo - no se realiza el cálculo de las últimas 390 barras. Ventajas Determina la dirección de la tendencia basándose en un complejo de 14 indicadores (Cx ), extremos de ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulso (I ) Visualización de los valores de 14 indicadores que componen la dirección de la tendencia (Cx ) Trazado de niveles horizontales, líneas d
FREE
TrendLine Manager
Mirel Daniel Gheonu
4 (1)
Utilidades
TrendLine Manager - Asistente de negociación profesional TrendLine Manager es una herramienta de trading inteligente que le ayuda a gestionar sus operaciones utilizando líneas de tendencia dibujadas directamente en sus gráficos. En lugar de observar manualmente cada línea que dibuja, este Asesor Experto hace el seguimiento por usted. Qué hace: Convierte cualquier línea de tendencia que dibuje en un disparador activo de operaciones. Cierra posiciones automáticamente cuando el precio alcanza las l
FREE
Basic Harmonic Pattern MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.79 (87)
Indicadores
Este indicador identifica los   patrones armónicos   más populares que predicen los puntos de reversión del mercado. Estos patrones armónicos son formaciones de precios que se repiten constantemente en el mercado de divisas y sugieren posibles movimientos futuros de los precios /   Free MT4 Version Además, este indicador tiene incorporada una señal de entrada en el mercado, así como varios take profits y stop losses. Debe tenerse en cuenta que aunque el indicador de patrón armónico puede propor
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Descripción general OA SnR Power es una herramienta poderosa diseñada para ayudar a los traders a identificar y evaluar la fortaleza de los niveles de soporte y resistencia. Al incorporar factores clave como el volumen de operaciones, la frecuencia de rebote y el recuento de pruebas, es
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Otros productos de este autor
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Asesores Expertos
GEN Hydra EA Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Hydra EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5. Su lógica central se basa en un sistema de confirmación multiindicador. El EA utiliza un conjunto de más de 30 indicadores técnicos estándar disponibles en MT5. Funciona según el principio de "votación", en el que cada indicador activo proporciona una señal alcista o bajista. Sólo se inicia una operación cuando el número de señales concurrentes alcanza u
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN TARGET TREND Señal Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TARGET TREND Signal es un indicador avanzado de seguimiento de tendencias, diseñado para identificar potenciales señales de trading y proporcionar una visualización completa de objetivos. Este indicador utiliza una combinación de Media Móvil Simple (SMA) y Average True Range (ATR) para detectar cambios de tendencia, y luego genera señales claras de COMPRA o VENTA. Este sistema mejora la experiencia de negociación co
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Trend Sniper es un Asesor Experto diseñado para identificar potenciales inicios de tendencia o inversiones de precios. Su estrategia principal se basa en un canal de volatilidad construido a partir de una combinación de Media Móvil y Desviación Estándar. El EA cuenta con un sistema único de gestión de posiciones, incluyendo dos tipos de Take Profit (Fijo y Dinámico) y una lógica de inversión para adaptarse a los cambios del mercado. ¿Cómo funciona? Señal de entrada: El EA determina la direcc
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Pvp Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Pvp es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado con una estrategia de reversión a la media. Este EA combina dos indicadores clásicos -un RSI de periodo corto y unas Bandas de Bollinger de periodo largo- para encontrar fuertes señales de confluencia. Busca oportunidades de compra y venta mediante la identificación de potenciales puntos de reversión cuando ambos indicadores proporcionan una señal de cruce simultáneamente. Características
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
EA GEN ChronoBox es una potente solución de trading automatizado, diseñada específicamente para los traders que favorecen una estrategia de ruptura. Este EA trabaja incansablemente para escanear el mercado, identificando los momentos potenciales en los que el precio está listo para hacer un movimiento importante, y ejecuta las operaciones por usted. Es perfectamente adecuado para capturar el impulso del mercado que a menudo sigue a los períodos de consolidación, dándole una ventaja sin tener qu
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Línea de tendencia) detecta automáticamente los máximos y mínimos oscilantes, traza líneas de tendencia dinámicas superior e inferior con pendiente adaptable (ATR, desviación estándar o aproximación de regresión lineal) y marca visualmente los puntos de ruptura cuando el precio cruza los límites de la tendencia. Perfecto para estrategias de acción de precios, ruptura y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend combina conceptos de la física estadística (temperatura T y paso de energía alfa ) con una ponderación exponencial al estilo Boltzmann para producir una línea de tendencia más "adaptable al contexto" que las medias móviles tradicionales. A continuación, el resultado se suaviza con una EMA para ofrecer señales más limpias y fáciles de leer en todos los plazos. El indicador colorea automáticamente las velas y las líneas de tendencia
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indicadores
VERSIÓN COMPLETA https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals es un indicador de tendencia adaptativo basado en la volatilidad, diseñado para ayudar a los operadores a identificar las direcciones de las tendencias dominantes, los puntos clave de transición del impulso y las zonas de toma de beneficios proyectadas de una manera visual e intuitiva. El indicador utiliza una media móvil ponderada temporalmente combina
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Band-XP Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Band-XP es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que emplea una estrategia única basada en las Bandas de Bollinger (BB). A diferencia de las estrategias BB convencionales que se centran en los retrocesos de los toques de banda, este EA identifica los cambios en el impulso del mercado. Las señales de negociación se generan cuando se produce un "cruce" en la secuencia de toques de banda, por ejemplo, una señal de compra aparece cuando un t
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN Zenith Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Zenith es un indicador técnico diseñado para identificar automáticamente patrones de reversión de precios (Zenith) basados en la detección del precio pivote y el movimiento del volumen delta. Este indicador busca puntos donde el precio forma un swing high o un swing low, y luego detecta una ruptura desde esa zona para confirmar una fuerte señal de reversión. Este indicador es muy adecuado para estrategias de inversión y ruptur
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN RSI Hunter Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN RSI Hunter es un indicador técnico basado en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que detecta automáticamente señales potenciales de COMPRA y VENTA basadas en condiciones de sobrecompra/sobreventa y patrones de reversión de precios. Este indicador es perfecto para los operadores que desean captar oportunidades de giro a corto plazo utilizando la confirmación de la acción del precio y patrones de precios como Doble Techo y Do
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
JanusEA Pro: Un Asesor Experto en Estructura de Mercado Desarrollador: Gede Egi Visión general JanusEA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el concepto de estructura de mercado. El EA identifica automáticamente la oferta (Pivot High) y la demanda (Pivot Low) zonas en el gráfico. Basándose en estas zonas identificadas, JanusEA puede ejecutar operaciones utilizando una de las dos lógicas de negociación seleccionables: Breakout o Reversal. El nombre está inspirado en el dios romano Jan
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El diseño presenta un icono naranja de un temporizador de cuenta atrás sobre un fondo gris oscuro, con las agujas del reloj apuntando hacia la parte superior derecha. Debajo del temporizador, un gráfico de velas muestra barras verdes y rojas que representan los movimientos de los precios en diferentes periodos de tiempo, con detalles nítidos y una composición equilibrada. La cuenta atrás de "05:17" aparece junto al reloj, añadiendo un elemento dinámi
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El logotipo "RSI+ con 123 fractales" está diseñado para ofrecer una representación visual clara y profesional de un indicador técnico complejo, centrado en el análisis preciso del mercado y en patrones fiables. Cada elemento del diseño está elaborado para reflejar la filosofía y los puntos fuertes del indicador dentro del mundo del trading. Elementos de diseño: Texto "RSI+" en negrita y blanco: El texto principal "RSI+" se ha elegido como punto foca
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El indicador GEN es una herramienta multifuncional de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar y mostrar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (S&R ) y detectar señales de Falsa Ruptura , proporcionando señales de trading claras y visuales directamente en su gráfico. Su objetivo principal es ayudar a los operadores a identificar los posibles puntos de reversión de los precios y evitar las
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Smart Zone Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Smart Zone es un indicador de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar y visualizar automáticamente fuertes niveles de Soporte y Resistencia (S/R) . Analiza los movimientos de precios en un marco temporal superior para encontrar zonas S/R significativas y luego las proyecta en el gráfico actual. Su objetivo es proporcionar a los operadores una guía visual clara sobre las zonas clave que pueden utilizarse para la toma de
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Zonas de Fibra de Tendencia) GEN (Trend Fib Zones) es un indicador profesional de análisis técnico que detecta automáticamente los cambios en la estructura de tendencia utilizando los máximos/mínimos de swing y traza dinámicamente las zonas clave de retroceso y extensión de Fibonacci. Características principales: Detección automática de la estructura de tendencia Identifica cambios en la estructura del mercado utilizando la lógica CHoCH (Cambi
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
OBMatrix Pro es un indicador profesional que combina la detección de estructuras de mercado (ruptura de estructura/BOS y cambio de carácter/CHoCH) con la identificación automatizada de bloques de órdenes (OB) . Construido para los operadores que utilizan Smart Money Concepts (SMC) , esta herramienta ayuda a visualizar las zonas de precios institucionales y los cambios estructurales directamente en su gráfico. Características principales: Detecta automáticamente BOS (ruptura de estructura) y CH
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps://www.mql5 .com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Niveles para MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels es un indicador visual diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de impulso a corto plazo y el sesgo direccional. Traza "niveles de pulso" dinámicos derivados de las transiciones de impulso de la media móvil de Hull (HMA). Estos niveles actúan como puntos de referencia adaptables que ayudan a leer la estructura del mercado, detectar posibles retrocesos y validar
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indicadores
VERSIÓN PRO https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Soporte & Resistencia (EGGII77) es un indicador MT5 que automáticamente detecta y dibuja niveles de Soporte & Resistencia basados en pivotes de máximos y mínimos. El indicador cuenta con dos conjuntos de S&R (estructura principal y niveles rápidos), un número máximo personalizable de líneas, colores ajustables y una pantalla de gráfico limpia para un análisis más claro de la acc
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Soporte y Resistencia Pro Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Support and Resistance Pro es un indicador técnico para MetaTrader que identifica automáticamente los niveles de soporte y resistencia (S&R) utilizando la lógica de pivote de precios. Soporta análisis multi-marco de tiempo e incluye un sistema de detección de impulso de tendencia que ayuda a los operadores a entender el sesgo actual del mercado con herramientas visuales y de alerta adicionales. Característica
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA es un indicador basado en EMA + ATR/StdDev , formando bandas de volatilidad de Fibonacci (0.618 - 2.618) para detectar la dirección de la tendencia (alcista/bajista) , señales de Entrada , Take Profit (Rechazo) , y Rebote (continuación de la tendencia) . Viene con alertas emergentes y notificaciones push , y una pantalla visual limpia con zonas de color de tendencia. Guía rápida de uso Identificar Tendencia Sólo Bandas Inferiores activas (v
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Vertex Trading System Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Vertex Trading System es un completo sistema de trading diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Este indicador combina dos potentes metodologías de análisis de mercado en una sola herramienta: un módulo de tendencia dinámica (TurboTrend ) y un módulo de análisis de la estructura del mercado (Market Structure ). Su propósito es proporcionar señales claras de tendencia, identificar niveles clave basados en Smart Money Co
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TradeZones Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TradeZones es un indicador basado en la acción del precio que identifica automáticamente zonas clave del mercado utilizando patrones de oscilación de precios y volatilidad (ATR). Está diseñado para detectar potenciales puntos de entrada de COMPRA o VENTA basados en rupturas de precios desde una zona media calculada dinámicamente. Este indicador es adecuado para estrategias de ruptura, inversión o reversión a la media, tant
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TriFactaX Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TriFactaX es un indicador técnico diseñado para identificar y visualizar automáticamente el patrón 1-2-3 o patrón de reversión de precios. Este patrón es una formación clásica de la acción del precio utilizada con frecuencia por los operadores para detectar posibles cambios de tendencia. Este indicador no sólo muestra el patrón 1-2-3 en el gráfico, sino que también identifica automáticamente la señal de ruptura desde el niv
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN SignalBunker Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN SignalBunker es un indicador diseñado para identificar fuertes señales de trading después de que el mercado haya pasado por un periodo de consolidación (lateral). Este indicador detecta automáticamente las condiciones de "oscilación" del mercado utilizando dos métodos seleccionables: el método ADX o el método de volatilidad . Una vez que se detecta una condición de oscilación, el indicador espera una señal de ruptura de
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN UT Bot Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN UT Bot es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que automatiza completamente la estrategia de trading basada en el popular indicador "UT Bot Alerts". Este EA está diseñado como un sistema de seguimiento de tendencia puro, donde las señales de trading se generan cuando el precio cruza por encima de una línea de tendencia dinámica calculada a partir del Average True Range (ATR). Con una amplia gestión de riesgos, este EA es adecuado para lo
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Sniper Entry Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Sniper Entry es un indicador técnico para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar posibles puntos de entrada en el mercado basándose en la divergencia entre el precio y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este indicador busca específicamente divergencias agudas y precisas de "francotirador" en los máximos y mínimos de los precios. Una característica única es su capacidad para visualizar automáticamente los niveles de
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN Señal Ichimoku Desarrollador: gedeegi Visión general GEN Ichimoku Signal es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Combina dos sistemas de análisis de tendencias diferentes, Ichimoku Kinko Hyo y HalfTrend, en una única herramienta visual. La función principal del indicador es colorear las velas del gráfico en función de si las condiciones de estos dos sistemas están alineadas. El indicador proporciona una representación visual de las condiciones del mercado mostrando uno de tr
FREE
GEN TrendPivot Hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN TrendPivot Hunter Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN TrendPivot Hunter es un indicador multifuncional para MetaTrader 5. Combina soporte y resistencia basados en pivotes, Fair Value Gaps (FVG) y líneas de tendencia en una sola herramienta analítica. El indicador ayuda a visualizar posibles áreas de reacción de precios y estructuras de mercado directamente en el gráfico. Todos los estilos de dibujo, alertas y notificaciones pueden personalizarse a través de los parámetros de entrada.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario