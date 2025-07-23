GEN Support and Resistance Pivot Pro
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.2
- Actualizado: 4 agosto 2025
- Activaciones: 20
INDICADOR: GEN Soporte y Resistencia Pro
Desarrollador: gedeegi
Descripción general
GEN Support and Resistance Pro es un indicador técnico para MetaTrader que identifica automáticamente los niveles de soporte y resistencia (S&R) utilizando la lógica de pivote de precios. Soporta análisis multi-marco de tiempo e incluye un sistema de detección de impulso de tendencia que ayuda a los operadores a entender el sesgo actual del mercado con herramientas visuales y de alerta adicionales.
Características principales
- Detección automática de S&R: Identifica los niveles clave de soporte y resistencia basándose en los máximos y mínimos de los pivotes.
- Soporte Multi-Timeframe (MTF): Permite superponer niveles de S&R de marcos temporales superiores en el gráfico actual.
- Sistema Dual S&R: Muestra dos conjuntos independientes de líneas S&R con diferentes parámetros de pivote.
- Detección de tendencias con coloreado de velas: Destaca el impulso alcista, bajista o neutral utilizando un método de cruce de medias móviles.
- Señales visuales de tendencia: Opción de mostrar flechas direccionales en los cambios de tendencia.
- Panel de información: Muestra una tabla personalizable que resume los niveles actuales de S&R, los rangos de precios y la fuerza de los niveles.
- Sistema de alertas: Envía notificaciones opcionales a través de push móvil o correo electrónico cuando aparecen señales de tendencia.
Parámetros de entrada
- Ajustes de soporte y resistencia: Configura el periodo de pivote y el número de niveles visibles.
- Opciones Multi-Tiempo: Elija un marco temporal y un periodo de pivote superiores para mostrar niveles de S&R más fuertes.
- Detección de Tendencias: Personalice la longitud de la media móvil y la visualización de la señal (flechas y línea).
- Tabla de información: Active/desactive y ajuste la posición de la tabla resumen.
- Notificaciones: Activar alertas para nuevas señales de tendencia vía push o email.
Lógica técnica
- Soporte y Resistencia: Basado en puntos pivote donde un precio máximo/mínimo está rodeado por un número determinado de barras inferiores/superiores.
- Momento de tendencia: Determinado por un cruce entre dos medias móviles (WMA/HMA) de diferentes periodos.
Cómo utilizarlo
- Identificar niveles clave: Utilice las zonas de S&R para marcar posibles puntos de entrada/salida.
- Confirme la tendencia: Siga las señales de color de las velas para evaluar el impulso alcista o bajista.
- Planificar el riesgo: Combine la fuerza de los niveles de S&R con el posicionamiento de los precios para evaluar la configuración de las operaciones.
Notas
- Todos los nombres de parámetros, mensajes y visuales están en inglés.
- Este indicador no utiliza DLLs, WebRequests o sistemas de licencias de terceros.
- No se incluyen enlaces ni recursos externos.