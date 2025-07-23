GEN Support and Resistance Pivot Pro

Un patrón de cabeza y hombros es una formación de gráfico que se asemeja a una línea de base con tres picos, los dos exteriores tienen una altura cercana y el medio es el más alto. Predice una inversión de tendencia alcista a bajista y se cree que es uno de los patrones de inversión de tendencia más confiables. Es uno de varios patrones principales que indican, con diversos grados de precisión, que una tendencia está llegando a su fin. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de