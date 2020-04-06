GEN JanusEA

JanusEA Pro: Un Asesor Experto en Estructura de Mercado

Desarrollador: Gede Egi

Visión general

JanusEA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el concepto de estructura de mercado. El EA identifica automáticamente la oferta (Pivot High) y la demanda (Pivot Low) zonas en el gráfico. Basándose en estas zonas identificadas, JanusEA puede ejecutar operaciones utilizando una de las dos lógicas de negociación seleccionables: Breakout o Reversal.

El nombre está inspirado en el dios romano Jano, lo que refleja el diseño de estrategia dual del EA. Esto permite a los usuarios configurar el comportamiento del EA para alinearse con los diferentes análisis y condiciones del mercado.

Principales estrategias de negociación

El EA incluye dos modos operativos principales que pueden ser seleccionados por el usuario.

Estrategia de ruptura Lógica: Este modo está diseñado para operar en la dirección de una ruptura de precios. Coloca una orden Buy Stop si el precio se mueve por encima de una zona de oferta detectada y una orden Sell Stop si el precio se mueve por debajo de una zona de demanda.

Este modo está diseñado para operar en la dirección de una ruptura de precios. Coloca una orden Buy Stop si el precio se mueve por encima de una zona de oferta detectada y una orden Sell Stop si el precio se mueve por debajo de una zona de demanda. Condición de mercado prevista: Esta lógica se aplica típicamente en entornos de mercado de tendencia o durante períodos de alta volatilidad en los que el precio podría moverse fuertemente en una dirección después de romper un nivel clave. Estrategia de Reversión Lógica: Este modo está diseñado para operar contra un movimiento del precio a medida que se acerca a una zona clave. Coloca una orden Límite de Venta cuando el precio entra en una zona de Oferta y una orden Límite de Compra cuando el precio entra en una zona de Demanda.

Este modo está diseñado para operar contra un movimiento del precio a medida que se acerca a una zona clave. Coloca una orden Límite de Venta cuando el precio entra en una zona de Oferta y una orden Límite de Compra cuando el precio entra en una zona de Demanda. Condición de mercado prevista: Esta lógica se aplica generalmente en entornos de mercado oscilantes (laterales) en los que se prevé que los niveles de oferta y demanda se mantengan y provoquen una inversión del precio.

Características

Detección Automática de Zonas: Identifica las zonas de Oferta y Demanda basándose en un parámetro "swingSize" configurable.

Identifica las zonas de Oferta y Demanda basándose en un parámetro "swingSize" configurable. Selección de estrategia dual: Los usuarios pueden cambiar entre los modos de negociación Breakout o Reversal a través de los parámetros de entrada.

Los usuarios pueden cambiar entre los modos de negociación Breakout o Reversal a través de los parámetros de entrada. Tamaño de lote automatizado : Incluye una función "AutoLot" que calcula el volumen de operaciones en función de un porcentaje de riesgo del saldo de la cuenta definido por el usuario.

: Incluye una función "AutoLot" que calcula el volumen de operaciones en función de un porcentaje de riesgo del saldo de la cuenta definido por el usuario. Relación Riesgo:Recompensa configurable: Permite a los usuarios definir una relación Riesgo:Recompensa para establecer la distancia Take Profit como múltiplo de la distancia Stop Loss.

Permite a los usuarios definir una relación Riesgo:Recompensa para establecer la distancia Take Profit como múltiplo de la distancia Stop Loss. Función Trailing Stop: Se puede habilitar un trailing stop para gestionar las posiciones abiertas ajustando el nivel de stop loss a medida que el precio se mueve en una dirección favorable.

Se puede habilitar un trailing stop para gestionar las posiciones abiertas ajustando el nivel de stop loss a medida que el precio se mueve en una dirección favorable. Visualización de Zonas: Una opción para mostrar las zonas de Oferta y Demanda detectadas directamente en el gráfico para su análisis visual.

Una opción para mostrar las zonas de Oferta y Demanda detectadas directamente en el gráfico para su análisis visual. Límite Máximo de Stop Loss: Un parámetro para establecer un techo en la distancia de stop loss en puntos ('maxStopLossPoints') para el control del riesgo.

Ejemplos de configuración

IMPORTANTE: Las siguientes configuraciones son meramente ilustrativas y no constituyen recomendaciones optimizadas para operar. Demuestran cómo un usuario podría configurar el EA basándose en una hipótesis de mercado específica. Realice siempre pruebas de backtesting y optimización en sus instrumentos preferidos antes de cualquier aplicación en vivo.

Ejemplo 1: Hipótesis de ruptura en XAUUSD

Instrumento: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Marco temporal: H1

H1 Estrategia seleccionada: Breakout (useBreakoutStrategy = true)

Breakout (useBreakoutStrategy = true) Hipótesis: El oro puede mostrar fuertes movimientos direccionales después de romper niveles de precios clave. Esta configuración intenta capturar dichos movimientos.

El oro puede mostrar fuertes movimientos direccionales después de romper niveles de precios clave. Esta configuración intenta capturar dichos movimientos. Parámetros de muestra : riskPercent: 0.03 RiskRewardRatio: 2.0 swingSize: 10 trailingStopTrigger: 100 trailingStopStep: 50

:

Ejemplo 2: Hipótesis de ruptura en USDJPY

Instrumento USDJPY

USDJPY Marco temporal: H1

H1 Estrategia seleccionada: Breakout (useBreakoutStrategy = true)

Breakout (useBreakoutStrategy = true) Hipótesis: Los principales pares de divisas pueden tender fuertemente después de romper una estructura significativa. Esta configuración es un ejemplo de este escenario.

Los principales pares de divisas pueden tender fuertemente después de romper una estructura significativa. Esta configuración es un ejemplo de este escenario. Parámetros de ejemplo : riskPercent: 0.03 RiskRewardRatio: 2.0 swingSize: 10 trailingStopTrigger: 100 trailingStopStep: 50

:

Parámetros clave de entrada

Según las reglas del mercado MQL5, todos los nombres y descripciones de los parámetros están en inglés.

Estrategia y Gestión de Órdenes

useReversalStrategy / useBreakoutStrategy: Establezca uno a 'true' para habilitar la lógica de trading deseada.

Establezca uno a 'true' para habilitar la lógica de trading deseada. magicNumber: Un identificador único para las órdenes del EA.

Detección de Zonas y Estructuras

swingSize: El número de barras a cada lado para definir un punto de pivote para la creación de zonas.

El número de barras a cada lado para definir un punto de pivote para la creación de zonas. showZones: Alterna la visibilidad de las zonas de Oferta/Demanda en el gráfico.

Gestión de Riesgos

useAutoLot: Activa o desactiva el dimensionamiento automático de los lotes.

Activa o desactiva el dimensionamiento automático de los lotes. riskPercent: El porcentaje de riesgo utilizado para el cálculo de AutoLot.

El porcentaje de riesgo utilizado para el cálculo de AutoLot. lotSize: El tamaño de lote fijo utilizado si useAutoLot está desactivado.

El tamaño de lote fijo utilizado si useAutoLot está desactivado. RiskRewardRatio: El multiplicador para la distancia de Take Profit relativa al Stop Loss.

El multiplicador para la distancia de Take Profit relativa al Stop Loss. maxStopLossPoints: El Stop Loss máximo permitido en puntos.

Gestión de Posiciones

useTrailingStop: Activa o desactiva la función trailing stop.

Activa o desactiva la función trailing stop. trailingStopTrigger: El beneficio en puntos a partir del cual se activa el trailing stop.

El beneficio en puntos a partir del cual se activa el trailing stop. trailingStopStep: El paso en puntos para el ajuste del trailing stop.

Advertencia de riesgo

Operar en Forex y CFDs implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son un indicador de resultados futuros. Debe ser consciente de todos los riesgos asociados a la negociación y solicitar asesoramiento a un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.

Para actualizaciones de productos y soporte, por favor consulte mi perfil de vendedor MQL5: https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller