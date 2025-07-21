GEN QuantumFlux Trend

https:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller



QuantumFlux Trend combina conceptos de la física estadística (temperatura T y paso de energía alfa) con una ponderación exponencial al estilo Boltzmann para producir una línea de tendencia más "adaptable al contexto" que las medias móviles tradicionales. A continuación, el resultado se suaviza con una EMA para ofrecer señales más limpias y fáciles de leer en todos los plazos.

El indicador colorea automáticamente las velas y las líneas de tendencia: verde para las fases alcistas y rojo para las bajistas. Cuando se produce un cambio de color en una barra cerrada, el indicador puede enviar alertas Push y/o por correo electrónico para que no se pierda ningún cambio de tendencia.

Para la evaluación de estrategias, QuantumFlux Trend incluye Simulación Visual de Operaciones: el indicador "abre" y "cierra" operaciones virtuales cada vez que la tendencia cambia (alcista ↔ bajista). Las líneas de entrada se dibujan en el gráfico y, cuando se cierra una operación, se muestra una etiqueta de beneficios/pérdidas (en la divisa del depósito, calculada mediante FixedLotSize). Puede elegir entre borrar el historial antiguo al actualizar(Clear_On_Refresh) o mostrar todo el historial de simulación(Show_All_History).

Un ligero panel de información en la esquina del gráfico muestra el último estado de la tendencia, la pendiente de la línea (en pips) y los parámetros clave (T, α, Periodo) para una rápida calibración.

Características principales

Motor QuantumFlux: Cálculos ponderados Boltzmann basados en alfa y T para capturar la dinámica de precios en múltiples capas.

Suavizado EMA : Reduce el ruido sin perder los cambios críticos de tendencia.

Velas de colores y línea de tendencia: Verde = Alcista, Rojo = Bajista (basado en los cambios de pendiente de la línea).

Panel de información en tiempo real: Muestra la tendencia actual, la pendiente en pips y los principales parámetros.

Alertas centralizadas: Notificaciones Push & Email sobre cambios de tendencia.

Simulación visual de operaciones: COMPRA/VENTA virtual en los cambios de señal; líneas de operación con etiquetas P/L ($).

Modos de historial: Borre los visuales al actualizar o muestre el historial completo de la estrategia.

Lote fijo P/L: Ajuste FixedLotSize para una estimación aproximada del rendimiento.

Colores personalizados de etiquetas de ganancias/pérdidas.



