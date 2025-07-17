GEN Trend Line
GEN (Línea de tendencia) detecta automáticamente los máximos y mínimos oscilantes, traza líneas de tendencia dinámicas superior e inferior con pendiente adaptable (ATR, desviación estándar o aproximación de regresión lineal) y marca visualmente los puntos de ruptura cuando el precio cruza los límites de la tendencia. Perfecto para estrategias de acción de precios, ruptura y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales.
Very useful