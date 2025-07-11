GEN rsi swing signal

https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller



El logotipo "RSI+ con 123 fractales" está diseñado para ofrecer una representación visual clara y profesional de un indicador técnico complejo, centrado en el análisis preciso del mercado y en patrones fiables. Cada elemento del diseño está elaborado para reflejar la filosofía y los puntos fuertes del indicador dentro del mundo del trading.

Elementos de diseño:

Texto "RSI+" en negrita y blanco:

El texto principal "RSI+" se ha elegido como punto focal, con una fuente clara y en negrita. El uso del color blanco para el texto añade contraste frente a otros elementos visuales, resaltando la claridad y la facilidad para reconocer el nombre del indicador. El "RSI+" se refiere al Índice de Fuerza Relativa, una herramienta de análisis técnico de uso común, con la adición de "123 Fractales" que indica el sistema de reconocimiento de patrones fractales. Flechas fractales (verde y roja):

Encima y debajo del texto principal, hay dos flechas fractales de color verde y rojo. La flecha verde representa una señal de compra, mientras que la flecha roja representa una señal de venta. Estos colores son universalmente reconocidos en el trading para representar movimientos de precios potencialmente rentables y deficitarios. Estas flechas representan las conclusiones extraídas del patrón de 123 Fractales, ayudando a los operadores a identificar los puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. Línea de puntos que conecta las flechas:

La línea de puntos que conecta estas flechas simboliza la relación dinámica entre los niveles de precios formados en el patrón de 123 Fractales. Esta línea representa un concepto importante en el trading: los cambios de dirección del mercado que a menudo se producen en patrones recurrentes. En el contexto de este indicador, la línea de puntos ilustra visualmente cómo las señales de compra y venta están interconectadas, ofreciendo orientación a los operadores a la hora de tomar sus decisiones de negociación. Simetría y equilibrio:

El diseño del logotipo mantiene un equilibrio entre los elementos visuales, creando una sensación de simetría. Esta simetría refleja la estabilidad y precisión deseadas en el análisis del mercado e indica que este indicador es capaz de proporcionar decisiones coherentes y mesuradas.

Filosofía de diseño:

Este logotipo no es sólo una representación gráfica, sino que también encarna la esencia del propio indicador RSI+ con 123 fractales. Las flechas fractales que apuntan hacia arriba y hacia abajo indican que el indicador se centra en los cambios significativos del precio, mientras que la línea de puntos crea una relación clara entre las distintas señales de negociación. Con su diseño atrevido y moderno, este logotipo deja una impresión fuerte y profesional, reflejando las características clave de este indicador, en el que se puede confiar para generar señales de trading basadas en un cuidadoso análisis técnico.



