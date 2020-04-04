VolumeBasedColorsBars - Potente análisis de volumen gratuito para todos los operadores

¡Descubra la historia oculta detrás de cada barra de precios! VolumeBasedColorsBars es un indicador profesional 100% GRATUITO que colorea las velas de sus gráficos basándose en un análisis de volumen real y adaptable. Detecte al instante los aumentos repentinos en la actividad del mercado, identifique el agotamiento y capte los movimientos que importan.

Este indicador le ofrece :

- Barras dinámicas codificadas por colores para un contexto de volumen instantáneo .

- Umbrales adaptativos basados en promedios históricos y de sesión

- Separación de colores alcista/bajista para una lectura clara de la tendencia

- Funciona con cualquier símbolo, en cualquier marco temporal, con volumen real o en ticks

- Sin costes ocultos ni limitaciones: ¡completamente gratuito para todos los usuarios !

Perfecto para :

- Day traders, swing traders y scalpers

- Detección de rupturas, trampas y zonas de agotamiento

- Mejora de cualquier acción del precio o estrategia basada en el volumen

Añada un contexto de volumen profesional a sus gráficos, ¡sin coste alguno!

Descripción técnica - Cómo funciona VolumeBasedColorsBars

VolumeBasedColorsBars analiza el volumen de cada barra de precios en relación con una media histórica dinámica y sensible a la sesión. Colorea las velas sólo cuando el volumen excede los umbrales definidos por el usuario por encima de la media, con esquemas de color separados para barras alcistas y bajistas.

Características principales :

- Media histórica adaptable: Para cada barra, el indicador calcula el volumen medio a la misma hora en días anteriores, utilizando un periodo de retroceso configurable y una ventana de barras anteriores/posteriores. Esta media excluye los valores superiores e inferiores para evitar distorsiones.

- Coloración multiumbral: Cuatro umbrales establecidos por el usuario (10%, 25%, 50%, 100% por encima de la media por defecto) activan colores progresivamente más brillantes a medida que aumenta el volumen. Cada umbral tiene un color único para las barras alcistas y bajistas.

- Comparación por sesiones: El volumen se compara con la misma posición de la barra en días anteriores, no sólo con una media móvil, lo que lo hace resistente a la estacionalidad intradía y a los efectos de la sesión.

- Separación entre alcistas y bajistas: Las barras alcistas y bajistas se colorean de forma diferente, lo que le ayuda a ver al instante la dirección de los movimientos de gran volumen.

- Volumen real o por ticks: Funciona tanto con el volumen de ticks (por defecto) como con el volumen real (si está disponible), seleccionable por entrada.

- Manejo de fines de semana: Opcionalmente, omita los fines de semana para un análisis más preciso en los mercados de divisas/CFD.

- Cero desorden: Sólo se colorean las barras con volumen significativo; las demás permanecen invisibles, manteniendo su gráfico limpio y centrado.

Cómo utilizarlo :

1. Adjunte el indicador a cualquier gráfico y marco temporal.

2. Ajuste el periodo de retroceso, la ventana de barras y los umbrales para adaptarlos a su mercado y estilo.

3. Observe las barras de color: ¡esos son los momentos en los que el volumen realmente importa!

¿Por qué gratis?