VolumeBasedColorsBars
- Indicadores
- Henrique Magalhaes Lopes
- Versión: 1.0
VolumeBasedColorsBars - Potente análisis de volumen gratuito para todos los operadores
¡Descubra la historia oculta detrás de cada barra de precios! VolumeBasedColorsBars es un indicador profesional 100% GRATUITO que colorea las velas de sus gráficos basándose en un análisis de volumen real y adaptable. Detecte al instante los aumentos repentinos en la actividad del mercado, identifique el agotamiento y capte los movimientos que importan.
Este indicador le ofrece:
- Barras dinámicas codificadas por colores para un contexto de volumen instantáneo.
- Umbrales adaptativos basados en promedios históricos y de sesión
- Separación de colores alcista/bajista para una lectura clara de la tendencia
- Funciona con cualquier símbolo, en cualquier marco temporal, con volumen real o en ticks
- Sin costes ocultos ni limitaciones: ¡completamente gratuito para todos los usuarios!
Perfecto para:
- Day traders, swing traders y scalpers
- Detección de rupturas, trampas y zonas de agotamiento
- Mejora de cualquier acción del precio o estrategia basada en el volumen
Añada un contexto de volumen profesional a sus gráficos, ¡sin coste alguno!
Descripción técnica - Cómo funciona VolumeBasedColorsBars
VolumeBasedColorsBars analiza el volumen de cada barra de precios en relación con una media histórica dinámica y sensible a la sesión. Colorea las velas sólo cuando el volumen excede los umbrales definidos por el usuario por encima de la media, con esquemas de color separados para barras alcistas y bajistas.
Características principales:
- Media histórica adaptable: Para cada barra, el indicador calcula el volumen medio a la misma hora en días anteriores, utilizando un periodo de retroceso configurable y una ventana de barras anteriores/posteriores. Esta media excluye los valores superiores e inferiores para evitar distorsiones.
- Coloración multiumbral: Cuatro umbrales establecidos por el usuario (10%, 25%, 50%, 100% por encima de la media por defecto) activan colores progresivamente más brillantes a medida que aumenta el volumen. Cada umbral tiene un color único para las barras alcistas y bajistas.
- Comparación por sesiones: El volumen se compara con la misma posición de la barra en días anteriores, no sólo con una media móvil, lo que lo hace resistente a la estacionalidad intradía y a los efectos de la sesión.
- Separación entre alcistas y bajistas: Las barras alcistas y bajistas se colorean de forma diferente, lo que le ayuda a ver al instante la dirección de los movimientos de gran volumen.
- Volumen real o por ticks: Funciona tanto con el volumen de ticks (por defecto) como con el volumen real (si está disponible), seleccionable por entrada.
- Manejo de fines de semana: Opcionalmente, omita los fines de semana para un análisis más preciso en los mercados de divisas/CFD.
- Cero desorden: Sólo se colorean las barras con volumen significativo; las demás permanecen invisibles, manteniendo su gráfico limpio y centrado.
Cómo utilizarlo:
1. Adjunte el indicador a cualquier gráfico y marco temporal.
2. Ajuste el periodo de retroceso, la ventana de barras y los umbrales para adaptarlos a su mercado y estilo.
3. Observe las barras de color: ¡esos son los momentos en los que el volumen realmente importa!
¿Por qué gratis?
Esta herramienta es 100% gratuita para que todos los operadores puedan realizar análisis de volumen de calidad profesional. Sin muros de pago, sin restricciones, sólo información útil para todos.
Nota:
Advertencia - No hay garantías o garantías:
Este indicador se proporciona "tal cual" sin ningún tipo de garantías, garantías o representaciones con respecto a su exactitud, fiabilidad o idoneidad para cualquier propósito. Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo de pérdida, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El creador y el distribuidor de este indicador no se hacen responsables de las pérdidas, daños o pérdidas de beneficios resultantes de su uso. Los usuarios asumen toda la responsabilidad de sus decisiones y resultados comerciales. Utilice siempre una gestión de riesgos adecuada y consulte a un asesor financiero cualificado antes de operar.