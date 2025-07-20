



.com/en/users/gedeegi/seller





GEN Smart Pulse Niveles para MetaTrader 5

GEN Smart Pulse Levels es un indicador visual diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de impulso a corto plazo y el sesgo direccional. Traza "niveles de pulso" dinámicos derivados de las transiciones de impulso de la media móvil de Hull (HMA). Estos niveles actúan como puntos de referencia adaptables que ayudan a leer la estructura del mercado, detectar posibles retrocesos y validar rupturas o falsas rupturas. El indicador incluye marcadores de señal en el gráfico y soporte opcional de notificaciones push/email.

Características principales

Detecta los cambios de impulso comparando los valores de HMA actuales con las barras anteriores.

En momentos alcistas, el nivel de impulso se establece en el mínimo de la vela; en momentos bajistas, en el máximo de la vela.

El nivel se extiende automáticamente hacia adelante hasta que se detecta el siguiente cambio de impulso.

Las velas se colorean (Verde / Rojo / Neutro) en función de su posición relativa al Nivel de Impulso activo.

Las flechas de señal aparecen en falsas rupturas o rechazos cerca del nivel.

Un panel de información muestra el valor actual del nivel y el estado del mercado (Arriba / Abajo / Neutral).

El sistema de alertas integrado admite notificaciones emergentes, push al móvil y alertas opcionales por correo electrónico.

Lógica de señales

Detección de cambio de impulso

El indicador compara los valores de la Media Móvil del Casco (HMA) con una barra de referencia para identificar cambios de dirección:

Cuando la HMA cruza por encima del valor anterior → Cambio alcista.

Cuando la HMA cruza por debajo → Cambio bajista.

Colocación del nivel de pulso

En desplazamiento alcista: El nivel se coloca en el mínimo de la vela de cambio.

En cambio bajista: El nivel se establece en el máximo de la vela de cambio.

Extensión del nivel

El Nivel de Impulso se extiende hacia adelante barra por barra hasta que se produce un nuevo cambio de impulso.

Señales de Flecha de Rechazo (opcional)

Rechazo Bajista: Se muestra cuando el precio rompe por encima del nivel pero vuelve a cerrar por debajo en 3 barras.

Rechazo alcista: Se muestra cuando el precio rompe por debajo del nivel pero vuelve a cerrar por encima.

Diseño visual

Las velas se colorean automáticamente según la tendencia del Nivel de Pulso (Alcista, Bajista o Neutral).

La línea de Nivel de Pulso se dibuja automáticamente y se actualiza en tiempo real (línea sin rayos).

Las flechas de rechazo (↑↑ / ↓↓) marcan potenciales puntos de reversión.

Un panel informativo en la esquina muestra el nombre del indicador, el nivel de pulso actual y el estado de la dirección del mercado.

Diseño de gráfico limpio con fondo blanco, cuadrícula desactivada y línea Ask visible.

Pautas de uso

Confirmación de ruptura

Entre en la dirección de la ruptura cuando el precio rompa el Nivel de Pulso y el color de la vela confirme la tendencia.

Desvanecimiento de Rechazo

Utilice las señales de flecha de rechazo (↑↑ o ↓↓) para identificar falsas rupturas y potenciales retrocesos.

Filtro de Tendencia

Sólo considera señales de Compra cuando el precio está por encima del Nivel de Pulso, y señales de Venta cuando está por debajo.

Multi-Timeframe Guidance

Aplique el indicador en marcos temporales superiores para establecer un marco direccional para las operaciones en marcos temporales inferiores.

Consejos

Utilice el periodo predeterminado de 55 para uso general; redúzcalo para scalping a corto plazo, auméntelo para tendencias a largo plazo. Combínelo con filtros basados en la volatilidad o indicadores de sesión para mejorar la sincronización de las operaciones. Los niveles de impulso se derivan de los máximos y mínimos de las velas de cambio de impulso. Evite su uso en mercados de bajo volumen o sin liquidez. Las alertas sólo se activan en la barra actual para evitar el spam de señales históricas.

Configuración de la notificación

Activar InpEnableNotifications. Seleccione los tipos de notificación: InpSendPush y/o InpSendEmail. Configure los ajustes de la plataforma a través de Herramientas > Opciones > Notificaciones / Email en MT5. Asegúrese de que la negociación algorítmica está activada en la configuración del terminal.

Notas importantes

