GEN RSI hunter
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.2
- Actualizado: 5 agosto 2025
INDICADOR: GEN RSI Hunter
Desarrollador: gedeegi
Descripción general
GEN RSI Hunter es un indicador técnico basado en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que detecta automáticamente señales potenciales de COMPRA y VENTA basadas en condiciones de sobrecompra/sobreventa y patrones de reversión de precios. Este indicador es perfecto para los operadores que desean captar oportunidades de giro a corto plazo utilizando la confirmación de la acción del precio y patrones de precios como Doble Techo y Doble Fondo.
Las señales se confirman mediante velas de ruptura y la validación de los máximos/mínimos de oscilaciones anteriores. El indicador también incluye un sistema de notificación automática (alertas, push y correo electrónico), así como marcas visuales en el gráfico.
Características principales
- Medición flexible del RSI con longitud de periodo y fuente de precio ajustables.
- Las señales de COMPRA se identifican cuando el precio muestra una reversión desde una condición de sobreventa.
- Las señales de VENTA aparecen cuando el precio reacciona desde una condición de sobrecompra.
- Detección automática de patrones de Doble Fondo y Doble Techo.
- Visualización de señales en forma de flechas y líneas en el gráfico.
- Opción de mostrar u ocultar manualmente los objetos del gráfico.
- Sistema de notificaciones en tiempo real:
- Alertas emergentes
- Notificaciones push a un dispositivo
- Correos electrónicos automáticos
Parámetros de entrada
Ajustes de RSI
- Retroceso: El número de barras para detectar máximos/mínimos de oscilación.
- RSI Sobrecomprado: El nivel superior del RSI para señales de venta.
- RSI Sobrevendido: Nivel inferior del RSI para señales de compra.
- Longitud del RSI: El periodo del RSI.
- Fuente RSI: El tipo de precio utilizado (Cierre, Apertura, etc.).
Configuración Visual
- Mostrar señales del gráfico: Mostrar señales visuales en el gráfico.
- Prefijo Señal: El prefijo para los nombres de los objetos de señal (a efectos de gestión de objetos).
Ajustes de Línea de Patrón
- Color Línea Doble Superior: Color de la línea para el patrón de doble superior.
- Color Línea Doble Fondo: Color de la línea para el patrón de doble fondo.
Configuración de notificaciones
- Activar Alertas: Habilita las notificaciones sonoras cuando aparece una señal.
- Activar Push: Enviar notificaciones push a la app de MetaTrader.
- Activar Email: Enviar notificaciones por correo electrónico.
Lógica de la señal
- El RSI está por debajo del nivel de sobreventa o por encima del nivel de sobrecompra.
- La confirmación de la vela se basa en los precios de apertura/cierre y los movimientos altos/bajos anteriores.
- Una señal de compra requiere un patrón de inversión desde un mínimo oscilante + una vela de confirmación alcista.
- Una señal de venta requiere un patrón de inversión desde un máximo oscilante + una vela de confirmación bajista.
- Si se produce una señal doble (Doble Máximo o Mínimo), el indicador trazará automáticamente la línea del patrón.
Uso
- scalping basado en RSI y swing trading.
- Detección temprana de reversiones de precios con validación de la acción del precio.
- Complemento de los sistemas de trading basados en osciladores.