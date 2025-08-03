INDICADOR: GEN RSI Hunter

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN RSI Hunter es un indicador técnico basado en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que detecta automáticamente señales potenciales de COMPRA y VENTA basadas en condiciones de sobrecompra/sobreventa y patrones de reversión de precios. Este indicador es perfecto para los operadores que desean captar oportunidades de giro a corto plazo utilizando la confirmación de la acción del precio y patrones de precios como Doble Techo y Doble Fondo.

Las señales se confirman mediante velas de ruptura y la validación de los máximos/mínimos de oscilaciones anteriores. El indicador también incluye un sistema de notificación automática (alertas, push y correo electrónico), así como marcas visuales en el gráfico.

Características principales

Medición flexible del RSI con longitud de periodo y fuente de precio ajustables.

Las señales de COMPRA se identifican cuando el precio muestra una reversión desde una condición de sobreventa.

Las señales de VENTA aparecen cuando el precio reacciona desde una condición de sobrecompra.

Detección automática de patrones de Doble Fondo y Doble Techo.

Visualización de señales en forma de flechas y líneas en el gráfico.

Opción de mostrar u ocultar manualmente los objetos del gráfico.

Sistema de notificaciones en tiempo real: Alertas emergentes Notificaciones push a un dispositivo Correos electrónicos automáticos



Parámetros de entrada

Ajustes de RSI

Retroceso: El número de barras para detectar máximos/mínimos de oscilación.

El número de barras para detectar máximos/mínimos de oscilación. RSI Sobrecomprado: El nivel superior del RSI para señales de venta.

El nivel superior del RSI para señales de venta. RSI Sobrevendido: Nivel inferior del RSI para señales de compra.

Nivel inferior del RSI para señales de compra. Longitud del RSI: El periodo del RSI.

El periodo del RSI. Fuente RSI: El tipo de precio utilizado (Cierre, Apertura, etc.).

Configuración Visual

Mostrar señales del gráfico: Mostrar señales visuales en el gráfico.

Mostrar señales visuales en el gráfico. Prefijo Señal: El prefijo para los nombres de los objetos de señal (a efectos de gestión de objetos).

Ajustes de Línea de Patrón

Color Línea Doble Superior : Color de la línea para el patrón de doble superior.

Línea Doble Superior Color de la línea para el patrón de doble superior. Color Línea Doble Fondo: Color de la línea para el patrón de doble fondo.

Configuración de notificaciones

Activar Alertas: Habilita las notificaciones sonoras cuando aparece una señal.

Habilita las notificaciones sonoras cuando aparece una señal. Activar Push: Enviar notificaciones push a la app de MetaTrader.

Enviar notificaciones push a la app de MetaTrader. Activar Email: Enviar notificaciones por correo electrónico.

Lógica de la señal

El RSI está por debajo del nivel de sobreventa o por encima del nivel de sobrecompra. La confirmación de la vela se basa en los precios de apertura/cierre y los movimientos altos/bajos anteriores. Una señal de compra requiere un patrón de inversión desde un mínimo oscilante + una vela de confirmación alcista. Una señal de venta requiere un patrón de inversión desde un máximo oscilante + una vela de confirmación bajista. Si se produce una señal doble (Doble Máximo o Mínimo), el indicador trazará automáticamente la línea del patrón.

Uso