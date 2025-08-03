INDICADOR: GEN Zenith

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN Zenith es un indicador técnico diseñado para identificar automáticamente patrones de reversión de precios (Zenith) basados en la detección del precio pivote y el movimiento del volumen delta. Este indicador busca puntos donde el precio forma un swing high o un swing low, y luego detecta una ruptura desde esa zona para confirmar una fuerte señal de reversión.

Este indicador es muy adecuado para estrategias de inversión y ruptura, o como herramienta de confirmación de señales en su sistema de negociación. Las funciones de visualización para el volumen delta y las áreas de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) hacen de este indicador una herramienta completa para el análisis y la gestión de riesgos.

Características principales

Detección automática de patrones Zenith (reversals) usando swing highs y swing lows.

Cálculo y visualización del volumen delta para medir la fuerza de la presión de compra/venta dentro del patrón.

Visualización de patrones Zenith como triángulos y líneas de nivel en el gráfico.

Cálculo y visualización de las zonas SL y TP en función de una relación Riesgo-Recompensa (R:R) personalizable.

Sistema de notificación en tiempo real cuando se detecta una señal (Alerta emergente, Push y Email).

Gestión automática de objetos, mostrando un número limitado de patrones para mantener el gráfico limpio.

Configuración flexible de los colores y el tamaño de la pantalla.

Parámetros de entrada

Ajustes del cenit

Longitud: El número de barras para detectar un swing high o swing low.

El número de barras para detectar un swing high o swing low. Cantidad de Patrones: El número máximo de patrones Zenith a mostrar en el gráfico.

El número máximo de patrones Zenith a mostrar en el gráfico. Mostrar Volumen Delta: Opción para mostrar la etiqueta de volumen delta en el patrón.

Opción para mostrar la etiqueta de volumen delta en el patrón. Tamaño de fuente del volumen delta: Tamaño de fuente para la etiqueta de volumen delta.

Tamaño de fuente para la etiqueta de volumen delta. Color cenital ascendente: Color para las figuras cenitales alcistas.

Color para las figuras cenitales alcistas. Color ZenithDn: Color para los patrones Zenith bajistas.

Configuración de las casillas SL/TP

Mostrar cajas SL y TP: Opción para mostrar las cajas visuales de SL y TP.

Opción para mostrar las cajas visuales de SL y TP. Take Profit RR Ratio: La relación Riesgo-Recompensa (R:R) para calcular el nivel de Take Profit.

La relación Riesgo-Recompensa (R:R) para calcular el nivel de Take Profit. SL Box Color: El color para el área de Stop Loss.

El color para el área de Stop Loss. TP Box Color: Color del área de Take Profit.

Configuración de notificaciones

Activar alerta emergente: activa las notificaciones sonoras cuando aparece una señal.

activa las notificaciones sonoras cuando aparece una señal. Activar Notificación Push: Enviar notificaciones push a la aplicación MetaTrader.

Enviar notificaciones push a la aplicación MetaTrader. Activar Email: Enviar notificaciones de señales por correo electrónico.

Lógica de la señal

El indicador detecta los puntos de pivote para los máximos y mínimos oscilantes. Un patrón Zenith alcista se forma cuando el precio rompe el máximo del pivote anterior, con el nivel de reversión fijado en el mínimo de oscilación más bajo dentro del rango del pivote. Un patrón Zenith bajista se forma cuando el precio rompe el mínimo del pivote anterior, con el nivel de inversión fijado en el máximo de oscilación dentro del rango del pivote. Cuando se detecta un patrón Zenith, el indicador calcula el volumen delta y dibuja el patrón visual en el gráfico. Los cuadros SL/TP se dibujan con el nivel SL en el punto de inversión y el nivel TP basado en el R:R especificado. Las señales se envían mediante notificaciones si están activadas.

Uso