Trend Flow Oscillator

tendencia,indicador de tendencia,momentum,oscilador,histograma,fuerza de tendencia,flujo de mercado,confirmacion de tendencia,alcista,bajista,analisis tecnico




📊 Trend Flow Oscillator

Trend Flow Oscillator es un indicador de flujo y momentum del mercado, desarrollado para ayudar a los traders a identificar la fuerza y dirección del movimiento del precio de forma clara y visual.
Es especialmente efectivo en gráficos de 5 minutos (M5).


 Qué hace
  • Identifica cambios y continuidad del flujo comprador y vendedor
  • Muestra aceleración y desaceleración del movimiento
  • Ayuda a confirmar entradas a favor de la tendencia
  • Presenta el flujo en un histograma separado
  • Funciona como oscilador de momentum direccional
👤 Para quién es
  • Traders discrecionales
  • Scalpers y day traders (especialmente M5)
  • Traders que buscan confirmación de flujo
  • Operadores de tendencia y pullbacks
  • Usuarios que prefieren indicadores limpios
⚙️ Cómo usar
  • Usar preferentemente en M5
  • Barras azules → fuerza compradora
  • Barras rojas → fuerza vendedora
  • Barras más grandes = mayor momentum
  • Combinar con Price Action, soporte y resistencia
📌 Consejo: indicador de confirmación, no señal única.
 Qué NO hace
  • No es un robot
  • No abre ni cierra operaciones
  • No predice el mercado
  • No garantiza beneficios
⚠️ Advertencia de riesgo
El trading implica alto riesgo.
Use siempre gestión de riesgo.
