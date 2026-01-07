Trend Flow Oscillator
- Indicadores
- Joas Da Silva Veiga
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
tendencia,indicador de tendencia,momentum,oscilador,histograma,fuerza de tendencia,flujo de mercado,confirmacion de tendencia,alcista,bajista,analisis tecnico
📊 Trend Flow Oscillator
Trend Flow Oscillator es un indicador de flujo y momentum del mercado, desarrollado para ayudar a los traders a identificar la fuerza y dirección del movimiento del precio de forma clara y visual.
Es especialmente efectivo en gráficos de 5 minutos (M5).
✅ Qué hace
- Identifica cambios y continuidad del flujo comprador y vendedor
- Muestra aceleración y desaceleración del movimiento
- Ayuda a confirmar entradas a favor de la tendencia
- Presenta el flujo en un histograma separado
- Funciona como oscilador de momentum direccional
👤 Para quién es
- Traders discrecionales
- Scalpers y day traders (especialmente M5)
- Traders que buscan confirmación de flujo
- Operadores de tendencia y pullbacks
- Usuarios que prefieren indicadores limpios
⚙️ Cómo usar
- Usar preferentemente en M5
- Barras azules → fuerza compradora
- Barras rojas → fuerza vendedora
- Barras más grandes = mayor momentum
- Combinar con Price Action, soporte y resistencia
📌 Consejo: indicador de confirmación, no señal única.
❌ Qué NO hace
- No es un robot
- No abre ni cierra operaciones
- No predice el mercado
- No garantiza beneficios
⚠️ Advertencia de riesgo
El trading implica alto riesgo.
Use siempre gestión de riesgo.
