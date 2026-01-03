Orca USDJPY es un EA (Asesor Experto) de seguimiento de tendencia específicamente ajustado para el par USDJPY.

Detecta la dirección de la tendencia y ligeros estancamientos en el movimiento del precio, tomando posiciones para apuntar a rupturas en la dirección de la tendencia.

Al evitar movimientos de precios complicados en rangos y apuntar a rupturas, consigue stop losses ajustados.

Aunque destaca en los mercados en los que las tendencias se desarrollan con facilidad, su rendimiento puede estancarse si persisten los movimientos irregulares de los precios.

Este EA opera en el marco temporal de 1 hora (H1).

Por defecto, es compatible con los brokers que utilizan el horario de invierno GMT+2 (horario de verano GMT+3).

Nota: Los resultados de backtesting no garantizan necesariamente el rendimiento futuro.

Descripciones de parámetros

■Elegir Estrategia --- Establece la dirección de la operación. Puede establecerla en Sólo compra, Sólo venta, etc.

■TakeProfit --- Toma de beneficios, medida en puntos.

■StopLoss --- Stop loss, también medido en puntos.

■TrendDetectionPeriod --- Establece el número de velas diarias utilizadas para detectar la dirección de la tendencia.

■RangeSize --- Establece la amplitud del rango antes de una ruptura. Cuando el precio se mantiene dentro de esta amplitud durante una tendencia, el EA coloca una orden de stop en la dirección de la ruptura. Un valor menor aumenta la tasa de ganancias pero reduce el número de operaciones. Por el contrario, un valor mayor aumenta el número de operaciones, pero tiende a reducir la tasa de ganancias.

■TrailingStop --- Si se establece en true, se aplicará un trailing stop.

■TrailingBars --- Cuando TrailingStop es verdadero, esto determina cuántas barras atrás para mirar el máximo o mínimo de la vela H1 para mover el stop loss.

■BreakEven --- Cuando es true, se activa la función break-even.

■BreakEvenTrigger --- Cuando el precio actual se mueve en una dirección rentable en este número de puntos desde el precio de entrada, el stop loss se mueve al nivel de puntos establecido en BreakEvenOffset.

■BreakEvenOffset --- Cuando el punto de equilibrio está activado, el stop loss se desplaza al número de puntos establecido aquí.

■MaxSpread --- El número máximo de puntos de margen permitidos en el momento de colocar una orden.

■MagicNumber --- Un número de identificación para el EA. El EA identifica sus propias posiciones basándose en la combinación del par de divisas y el MagicNumber. Si ejecuta varias instancias de este EA en el mismo símbolo, utilice diferentes MagicNumbers.

■OrderComment --- Comentario adjunto a las posiciones.

■StartHour --- La hora a la que el EA comienza a operar. Si se establece en 4, comienza exactamente a las 04:00 hora MT5. Por ejemplo, si UseDaylightSavingTime se establece en true, comenzará a las 05:00 durante el horario de verano (+1 hora).

■EndHour --- Hora a la que el EA deja de funcionar. Si se establece en 17, funcionará hasta las 17:59. Si UseDaylightSavingTime está configurado como verdadero, será +1 hora durante el horario de verano.

■AvoidNewYearTrade --- Dado que el EA tiende a tener problemas con los movimientos de precios a principios de Año Nuevo, si se establece en true evitará operar hasta el 14 de enero.

■WeekEndClose --- Determina si se cierran las posiciones mantenidas durante el fin de semana. Si es verdadero, las posiciones se cerrarán al final de la semana.

■WeekEndCloseTime --- Hora de cierre del fin de semana. Las posiciones se cerrarán a esta hora MT5 el viernes. Si UseDaylightSavingTime se establece en true, esta será +1 hora durante el horario de verano.

■UseDaylightSavingTime --- Si se establece en true, OrderOpenTime y otros parámetros se ajustarán automáticamente en +1 hora durante el horario de verano.

■DST_Style --- Cuando UseDaylightSavingTime es verdadero, seleccione el formato DST del broker. US_DST corresponde al horario de verano de EE.UU., y EU_DST corresponde al horario de verano europeo.

■LotManagement --- Si se establece en true, se activa la función de interés compuesto.

■LotFactor --- Cuando LotManagement es verdadero, el tamaño del lote se calcula en función de este valor.

■LoteFijo --- Cuando LotManagement es falso, este valor será el tamaño de lote fijo.

■MaxLot --- El límite superior para el tamaño del lote de negociación. No se ejecutarán operaciones con un tamaño de lote superior a este valor.

■MiniLot --- Límite inferior del tamaño del lote de negociación. Las operaciones no se ejecutarán con un tamaño de lote inferior a este ajuste.

■RecoveryMode --- Si se establece en true, se activa el Modo de Recuperación. Durante el Modo Recuperación, el EA recuerda el saldo original. Si el saldo disminuye debido a pérdidas en las operaciones, el tamaño del lote aumentará con cada operación posterior hasta que se recupere el saldo original. El tamaño del lote durante el Modo de Recuperación se calcula como: (Tamaño de lote base × RecoveryCount × RecoveryLotMultiplier). RecoveryCount aumenta en +1 por cada operación hasta que se recupere el saldo original.

El saldo objetivo de la cuenta se muestra en el gráfico como RecoveryGoalBalance. Este valor no se restablece al reiniciar MT5, pero se inicializará junto con RecoveryCount si cambia el MagicNumber o pulsa el botón "Restablecer RecoveryMode" en el gráfico.

■MaxRecoveryCount --- Especifica el límite máximo para RecoveryCount.

■RecoveryLotMultiplier --- Cada vez que RecoveryCount aumenta en 1, el tamaño del lote se multiplica por este valor.

■DisplayTextOnChart --- Si se establece en true, se mostrará texto en el gráfico. Si se establece en false, el rendimiento de backtesting puede ser ligeramente más rápido.