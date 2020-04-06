GEN Band xp

GEN Band-XP

Desarrollador: Gede Egi

Visión general

GEN Band-XP es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que emplea una estrategia única basada en las Bandas de Bollinger (BB). A diferencia de las estrategias BB convencionales que se centran en los retrocesos de los toques de banda, este EA identifica los cambios en el impulso del mercado. Las señales de negociación se generan cuando se produce un "cruce" en la secuencia de toques de banda, por ejemplo, una señal de compra aparece cuando un toque de la banda superior es más reciente que el último toque de la banda inferior, lo que indica un cambio a un impulso alcista.

Características

  • Estrategia de Cruce de Momento: Una lógica de señal única basada en qué evento (toque de banda superior o inferior) ocurrió más recientemente, proporcionando una indicación de un cambio en el impulso del mercado.
  • Gestión de posiciones Stop-and-Reverse: Cuando se forma una nueva señal, el EA cierra automáticamente la posición contraria antes de abrir una nueva, asegurando que el EA siempre siga la dirección de la última señal.
  • Modos SL/TP flexibles: Tres opciones para Stop Loss y Take Profit: (1) Sin SL/TP, (2) Manual con puntos fijos, y (3) Automático usando ATR para adaptarse a la volatilidad del mercado.
  • Tamaño de lote adaptable: Elija entre utilizar un tamaño de lote fijo o un tamaño de lote automático calculado en función de un porcentaje del riesgo de la renta variable.
  • Control de la dirección de las operaciones: Los usuarios pueden restringir el EA para que tome sólo posiciones de Compra (Sólo Largas), Venta (Sólo Cortas), o ambos tipos de posiciones.

Funcionamiento

  1. Seguimiento del toque de banda: El EA monitoriza y registra constantemente cuántas barras han pasado desde que el precio tocó o cruzó por última vez las Bandas de Bollinger superior e inferior.
  2. Generación de Señal de Compra (Larga): Se genera una señal de compra en la barra en la que el toque de la banda superior es más reciente (han pasado menos barras) que el último toque de la banda inferior. Esto indica que el impulso ha cambiado a alcista.
  3. Generación de Señal de Venta (Corto): Se genera una señal de venta en la barra en la que el toque de la banda inferior es más reciente que el último toque de la banda superior, lo que indica que el impulso ha cambiado a bajista.
  4. Ejecución de la operación: Cuando se detecta una señal, el EA cerrará primero cualquier posición contraria. Después, abrirá una nueva posición en la dirección de la señal con el tamaño del lote, SL y TP calculados según los ajustes seleccionados por el usuario.

Parámetros de entrada (Ajustes principales)

Configuración Breve Descripción
Ajustes de Estrategia
  • Número Mágico: Un ID único para rastrear las órdenes ejecutadas por este EA.
  • Dirección de la operación: Elija si desea operar sólo en Largo, sólo en Corto, o ambos.
  • Barras a Comprobar: El número de barras históricas que el EA comprobará para encontrar el último toque de banda.
Configuración del tamaño del lote
  • Modo de Lote: Elija entre los modos 'FIXED_LOT' o 'AUTO_LOT_RISK'.
  • Tamaño de Lote Fijo: El tamaño de lote que se utilizará si se selecciona el modo de lote fijo.
  • Porcentaje de riesgo: El porcentaje de capital a arriesgar por operación si se selecciona el modo de lote automático.
Configuración de las Bandas de Bollinger
  • Período BB: El periodo para el cálculo de las Bandas de Bollinger.
  • Desviación BB: La desviación estándar para las bandas superior e inferior.
  • Precio Aplicado: El tipo de precio utilizado para los cálculos (por ejemplo, Cierre, Apertura).
Ajustes de Stop Loss y Take Profit
  • Modo SL/TP: Seleccione el modo 'MANUAL' para puntos fijos o 'AUTOMATIC_ATR' para SL/TP basados en volatilidad.
  • Configuración Manual: Especifique la distancia SL y TP en puntos.
  • Ajustes ATR automáticos: Especifique el periodo ATR y los multiplicadores para calcular dinámicamente la distancia SL y TP.
Productos recomendados
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (9)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Asesores Expertos
Muchas gracias por su interés en nuestro producto. MustForex Bandas de Bollinger V1 Premium Asesor Experto Sigue una estrategia Swing determinada. Opera siguiendo y analizando el indicador de las Bandas de Bollinger para determinar los puntos de entrada y salida. Los beneficios pueden ser bloqueados por las entradas ajustables de trailing stop/Break Even. Cada operación está protegida por un stop loss dinámico automático y un take profit dinámico automático para proteger su cuenta. Dado que la
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Asesores Expertos
" Outro " es un experto en trading automatizado " multi símbolo " que requiere que el trader realice pruebas en el par de su elección y modifique las entradas según su conveniencia. Este Asesor Experto ha sido diseñado con entradas no optimizadas, y utiliza un sistema Martingala para la gestión de riesgos. Es muy importante leer la   publicación del blog   antes de comenzar. Entra al grupo privado. Outro utiliza dos indicadores principales, Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador estocástico ,
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Asesores Expertos
30 DÍAS DE PRUEBA COMPLETAMENTE FUNCIONAL - ¡EXPERIMENTE EL PODER DE BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid es el sistema de trading grid más avanzado y flexible para MetaTrader 5, ahora mejorado con nuestro Neural Model Brain impulsado por IA para decisiones de trading verdaderamente adaptativas e inteligentes. Tanto si es un trader algorítmico profesional como un novato ambicioso, Bitbot V6 le ofrece el rendimiento, la seguridad y la transparencia que necesita p
FREE
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Asesores Expertos
Por favor, dar revisión para apoyar el desarrollo de este Asesor Experto NeuroEdge EA es un avanzado scalper de seguimiento de tendencias diseñado para adaptarse dinámicamente al comportamiento del mercado. Construido con algoritmos de precisión y la lógica de promedios inteligentes, que mantiene la reducción mínima, mientras que la captura de configuraciones de alta probabilidad en condiciones de tendencia. NeuroEdge analiza continuamente el flujo del mercado para garantizar entradas y salidas
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Asesores Expertos
Bienvenido al futuro del trading algorítmico. El Nascore Scalper EA es un robot de scalping diseñado con precisión e inspirado en la IA y construido exclusivamente para operar con el NAS100 (US Tech 100 Index) . Analiza las huellas del dinero inteligente, las zonas de ruptura y el sesgo del marco temporal alto para capturar entradas de scalping de alta probabilidad. Características principales: Optimizado para NAS100 (US100) - Negociación de índices rápidos basados en el Nasdaq. Conceptos de di
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Asesores Expertos
Este Asesor Experto examina las señales de indicadores como el MACD, el Estocástico y el RSI para identificar las tendencias del mercado y los puntos de inflexión. Incorpora múltiples estrategias y funciona a la perfección. El Asesor analiza la situación del mercado en tiempo real y ejecuta automáticamente las operaciones a niveles predefinidos de stop loss y take profit. HydraAlchemist también es fácil de usar. La pantalla de configuración intuitiva y fácil de entender le permite ejecutar estra
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Asesores Expertos
Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de benef
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Asesores Expertos
MACD RSI Optimized EA es un robot de trading gratuito y totalmente automatizado diseñado para capturar tendencias utilizando una combinación clásica de indicadores. Mediante la fusión de las capacidades de seguimiento de tendencias del MACD (Moving Average Convergence Divergence) con el filtrado de impulso del RSI (Relative Strength Index), este EA tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y entrar en operaciones con mayor probabilidad. Esta versión se ha optimizado específicamente para e
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Asesores Expertos
DoubleOB es un EA automatizado diseñado para operar en EUR/USD M5. Utiliza Order Blocks, salidas dinámicas y trailing stop con gestión avanzada de riesgo. Ideal para scalping seguro y consistente. Compatible con optimización y VPS. Optimizado para EUR/USD (M5) Alta personalización de parámetros Detección de Order Blocks y FVGs Gestión dinámica de TP/SL con puntos pivote Trail Stop & Break Even automáticos Filtro horario de sesiones Gestión de riesgo diaria incorporada Herramientas y Paráme
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
ADX RSI Orion - Asesor Experto Inteligente de Alineación de Tendencias ADX RSI Orion es un Asesor Experto diseñado con precisión que combina dos de los indicadores más respetados en el comercio técnico - el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) - en un sistema de comercio inteligente y adaptable. Diseñado para operadores que buscan claridad y automatización, este EA identifica entradas de alta probabilidad sólo cuando el impulso y la fuerza de la
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Asesores Expertos
El Expert Advisor que presentamos es una herramienta de trading automatizada diseñada para operar en el mercado de divisas (Forex) utilizando dos indicadores técnicos ampliamente conocidos y respetados: las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda superior, una banda inferior y una media móvil simple en el medio. Estas bandas ayudan a identificar la volatilidad y posibles puntos de reversió
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Nikkei Breakout Zones
Tomas Vanek
Asesores Expertos
La JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX es una estrategia de trading algorítmica para MetaTrader, probada en JP usando el marco temporal M15 desde el 7 de diciembre de 2017 hasta el 2 de junio de 2023 . No hay necesidad de configurar parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Corredor recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Los deta
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto de red neuronal basado en dos medias móviles con el modo de entrenamiento. Entrene el Asesor Experto en ejemplos seleccionados y obtenga beneficios en la vida real. El EA puede trabajar en cualquier instrumento y en cualquier marco de tiempo. Algoritmo de negociación del EA Dos medias móviles son analizadas por el núcleo de la red neuronal, que produce comandos para comprar o vender. Los valores de dos medias móviles, rápida (FMA) y lenta (SMA), se proporcionan a la primera ca
FREE
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Asesores Expertos
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Sistema de Trading Algorítmico Avanzado El par EUR/USD es el instrumento de divisas más negociado del mundo , famoso por su liquidez y movimientos direccionales claros. Sin embargo, muchos traders pierden por cambios sutiles de tendencia y falsos rompimientos. EUR/USD TRIPLE FUSION AI es un expert advisor de última generación diseñado específicamente para dominar las características únicas del par euro-dólar. A diferencia de robots de una sola estrategia que fal
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (92)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 179 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Otros productos de este autor
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Asesores Expertos
GEN Hydra EA Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Hydra EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5. Su lógica central se basa en un sistema de confirmación multiindicador. El EA utiliza un conjunto de más de 30 indicadores técnicos estándar disponibles en MT5. Funciona según el principio de "votación", en el que cada indicador activo proporciona una señal alcista o bajista. Sólo se inicia una operación cuando el número de señales concurrentes alcanza u
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN TARGET TREND Señal Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TARGET TREND Signal es un indicador avanzado de seguimiento de tendencias, diseñado para identificar potenciales señales de trading y proporcionar una visualización completa de objetivos. Este indicador utiliza una combinación de Media Móvil Simple (SMA) y Average True Range (ATR) para detectar cambios de tendencia, y luego genera señales claras de COMPRA o VENTA. Este sistema mejora la experiencia de negociación co
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Trend Sniper es un Asesor Experto diseñado para identificar potenciales inicios de tendencia o inversiones de precios. Su estrategia principal se basa en un canal de volatilidad construido a partir de una combinación de Media Móvil y Desviación Estándar. El EA cuenta con un sistema único de gestión de posiciones, incluyendo dos tipos de Take Profit (Fijo y Dinámico) y una lógica de inversión para adaptarse a los cambios del mercado. ¿Cómo funciona? Señal de entrada: El EA determina la direcc
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Pvp Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Pvp es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado con una estrategia de reversión a la media. Este EA combina dos indicadores clásicos -un RSI de periodo corto y unas Bandas de Bollinger de periodo largo- para encontrar fuertes señales de confluencia. Busca oportunidades de compra y venta mediante la identificación de potenciales puntos de reversión cuando ambos indicadores proporcionan una señal de cruce simultáneamente. Características
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
EA GEN ChronoBox es una potente solución de trading automatizado, diseñada específicamente para los traders que favorecen una estrategia de ruptura. Este EA trabaja incansablemente para escanear el mercado, identificando los momentos potenciales en los que el precio está listo para hacer un movimiento importante, y ejecuta las operaciones por usted. Es perfectamente adecuado para capturar el impulso del mercado que a menudo sigue a los períodos de consolidación, dándole una ventaja sin tener qu
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Línea de tendencia) detecta automáticamente los máximos y mínimos oscilantes, traza líneas de tendencia dinámicas superior e inferior con pendiente adaptable (ATR, desviación estándar o aproximación de regresión lineal) y marca visualmente los puntos de ruptura cuando el precio cruza los límites de la tendencia. Perfecto para estrategias de acción de precios, ruptura y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend combina conceptos de la física estadística (temperatura T y paso de energía alfa ) con una ponderación exponencial al estilo Boltzmann para producir una línea de tendencia más "adaptable al contexto" que las medias móviles tradicionales. A continuación, el resultado se suaviza con una EMA para ofrecer señales más limpias y fáciles de leer en todos los plazos. El indicador colorea automáticamente las velas y las líneas de tendencia
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indicadores
VERSIÓN COMPLETA https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals es un indicador de tendencia adaptativo basado en la volatilidad, diseñado para ayudar a los operadores a identificar las direcciones de las tendencias dominantes, los puntos clave de transición del impulso y las zonas de toma de beneficios proyectadas de una manera visual e intuitiva. El indicador utiliza una media móvil ponderada temporalmente combina
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN Zenith Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Zenith es un indicador técnico diseñado para identificar automáticamente patrones de reversión de precios (Zenith) basados en la detección del precio pivote y el movimiento del volumen delta. Este indicador busca puntos donde el precio forma un swing high o un swing low, y luego detecta una ruptura desde esa zona para confirmar una fuerte señal de reversión. Este indicador es muy adecuado para estrategias de inversión y ruptur
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN RSI Hunter Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN RSI Hunter es un indicador técnico basado en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que detecta automáticamente señales potenciales de COMPRA y VENTA basadas en condiciones de sobrecompra/sobreventa y patrones de reversión de precios. Este indicador es perfecto para los operadores que desean captar oportunidades de giro a corto plazo utilizando la confirmación de la acción del precio y patrones de precios como Doble Techo y Do
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
JanusEA Pro: Un Asesor Experto en Estructura de Mercado Desarrollador: Gede Egi Visión general JanusEA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el concepto de estructura de mercado. El EA identifica automáticamente la oferta (Pivot High) y la demanda (Pivot Low) zonas en el gráfico. Basándose en estas zonas identificadas, JanusEA puede ejecutar operaciones utilizando una de las dos lógicas de negociación seleccionables: Breakout o Reversal. El nombre está inspirado en el dios romano Jan
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El diseño presenta un icono naranja de un temporizador de cuenta atrás sobre un fondo gris oscuro, con las agujas del reloj apuntando hacia la parte superior derecha. Debajo del temporizador, un gráfico de velas muestra barras verdes y rojas que representan los movimientos de los precios en diferentes periodos de tiempo, con detalles nítidos y una composición equilibrada. La cuenta atrás de "05:17" aparece junto al reloj, añadiendo un elemento dinámi
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El logotipo "RSI+ con 123 fractales" está diseñado para ofrecer una representación visual clara y profesional de un indicador técnico complejo, centrado en el análisis preciso del mercado y en patrones fiables. Cada elemento del diseño está elaborado para reflejar la filosofía y los puntos fuertes del indicador dentro del mundo del trading. Elementos de diseño: Texto "RSI+" en negrita y blanco: El texto principal "RSI+" se ha elegido como punto foca
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El indicador GEN es una herramienta multifuncional de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar y mostrar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (S&R ) y detectar señales de Falsa Ruptura , proporcionando señales de trading claras y visuales directamente en su gráfico. Su objetivo principal es ayudar a los operadores a identificar los posibles puntos de reversión de los precios y evitar las
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Smart Zone Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Smart Zone es un indicador de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar y visualizar automáticamente fuertes niveles de Soporte y Resistencia (S/R) . Analiza los movimientos de precios en un marco temporal superior para encontrar zonas S/R significativas y luego las proyecta en el gráfico actual. Su objetivo es proporcionar a los operadores una guía visual clara sobre las zonas clave que pueden utilizarse para la toma de
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Zonas de Fibra de Tendencia) GEN (Trend Fib Zones) es un indicador profesional de análisis técnico que detecta automáticamente los cambios en la estructura de tendencia utilizando los máximos/mínimos de swing y traza dinámicamente las zonas clave de retroceso y extensión de Fibonacci. Características principales: Detección automática de la estructura de tendencia Identifica cambios en la estructura del mercado utilizando la lógica CHoCH (Cambi
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
OBMatrix Pro es un indicador profesional que combina la detección de estructuras de mercado (ruptura de estructura/BOS y cambio de carácter/CHoCH) con la identificación automatizada de bloques de órdenes (OB) . Construido para los operadores que utilizan Smart Money Concepts (SMC) , esta herramienta ayuda a visualizar las zonas de precios institucionales y los cambios estructurales directamente en su gráfico. Características principales: Detecta automáticamente BOS (ruptura de estructura) y CH
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN F XTrendZones es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar zonas clave de precios utilizando los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci, a la vez que detecta cambios en la estructura del mercado como la ruptura de la estructura (BoS) y el cambio de carácter (CHoCH). El indicador ayuda a los operadores a visualizar las zonas críticas de giro y las posibles zonas de continuación o inversión de la tendencia.
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps://www.mql5 .com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Niveles para MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels es un indicador visual diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de impulso a corto plazo y el sesgo direccional. Traza "niveles de pulso" dinámicos derivados de las transiciones de impulso de la media móvil de Hull (HMA). Estos niveles actúan como puntos de referencia adaptables que ayudan a leer la estructura del mercado, detectar posibles retrocesos y validar
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indicadores
VERSIÓN PRO https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Soporte & Resistencia (EGGII77) es un indicador MT5 que automáticamente detecta y dibuja niveles de Soporte & Resistencia basados en pivotes de máximos y mínimos. El indicador cuenta con dos conjuntos de S&R (estructura principal y niveles rápidos), un número máximo personalizable de líneas, colores ajustables y una pantalla de gráfico limpia para un análisis más claro de la acc
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Soporte y Resistencia Pro Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Support and Resistance Pro es un indicador técnico para MetaTrader que identifica automáticamente los niveles de soporte y resistencia (S&R) utilizando la lógica de pivote de precios. Soporta análisis multi-marco de tiempo e incluye un sistema de detección de impulso de tendencia que ayuda a los operadores a entender el sesgo actual del mercado con herramientas visuales y de alerta adicionales. Característica
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA es un indicador basado en EMA + ATR/StdDev , formando bandas de volatilidad de Fibonacci (0.618 - 2.618) para detectar la dirección de la tendencia (alcista/bajista) , señales de Entrada , Take Profit (Rechazo) , y Rebote (continuación de la tendencia) . Viene con alertas emergentes y notificaciones push , y una pantalla visual limpia con zonas de color de tendencia. Guía rápida de uso Identificar Tendencia Sólo Bandas Inferiores activas (v
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Vertex Trading System Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Vertex Trading System es un completo sistema de trading diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Este indicador combina dos potentes metodologías de análisis de mercado en una sola herramienta: un módulo de tendencia dinámica (TurboTrend ) y un módulo de análisis de la estructura del mercado (Market Structure ). Su propósito es proporcionar señales claras de tendencia, identificar niveles clave basados en Smart Money Co
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TradeZones Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TradeZones es un indicador basado en la acción del precio que identifica automáticamente zonas clave del mercado utilizando patrones de oscilación de precios y volatilidad (ATR). Está diseñado para detectar potenciales puntos de entrada de COMPRA o VENTA basados en rupturas de precios desde una zona media calculada dinámicamente. Este indicador es adecuado para estrategias de ruptura, inversión o reversión a la media, tant
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TriFactaX Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TriFactaX es un indicador técnico diseñado para identificar y visualizar automáticamente el patrón 1-2-3 o patrón de reversión de precios. Este patrón es una formación clásica de la acción del precio utilizada con frecuencia por los operadores para detectar posibles cambios de tendencia. Este indicador no sólo muestra el patrón 1-2-3 en el gráfico, sino que también identifica automáticamente la señal de ruptura desde el niv
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN SignalBunker Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN SignalBunker es un indicador diseñado para identificar fuertes señales de trading después de que el mercado haya pasado por un periodo de consolidación (lateral). Este indicador detecta automáticamente las condiciones de "oscilación" del mercado utilizando dos métodos seleccionables: el método ADX o el método de volatilidad . Una vez que se detecta una condición de oscilación, el indicador espera una señal de ruptura de
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN UT Bot Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN UT Bot es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que automatiza completamente la estrategia de trading basada en el popular indicador "UT Bot Alerts". Este EA está diseñado como un sistema de seguimiento de tendencia puro, donde las señales de trading se generan cuando el precio cruza por encima de una línea de tendencia dinámica calculada a partir del Average True Range (ATR). Con una amplia gestión de riesgos, este EA es adecuado para lo
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Sniper Entry Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Sniper Entry es un indicador técnico para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar posibles puntos de entrada en el mercado basándose en la divergencia entre el precio y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este indicador busca específicamente divergencias agudas y precisas de "francotirador" en los máximos y mínimos de los precios. Una característica única es su capacidad para visualizar automáticamente los niveles de
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN Señal Ichimoku Desarrollador: gedeegi Visión general GEN Ichimoku Signal es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Combina dos sistemas de análisis de tendencias diferentes, Ichimoku Kinko Hyo y HalfTrend, en una única herramienta visual. La función principal del indicador es colorear las velas del gráfico en función de si las condiciones de estos dos sistemas están alineadas. El indicador proporciona una representación visual de las condiciones del mercado mostrando uno de tr
FREE
GEN TrendPivot Hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN TrendPivot Hunter Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN TrendPivot Hunter es un indicador multifuncional para MetaTrader 5. Combina soporte y resistencia basados en pivotes, Fair Value Gaps (FVG) y líneas de tendencia en una sola herramienta analítica. El indicador ayuda a visualizar posibles áreas de reacción de precios y estructuras de mercado directamente en el gráfico. Todos los estilos de dibujo, alertas y notificaciones pueden personalizarse a través de los parámetros de entrada.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario