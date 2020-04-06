GEN Band-XP

Desarrollador: Gede Egi

Visión general

GEN Band-XP es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que emplea una estrategia única basada en las Bandas de Bollinger (BB). A diferencia de las estrategias BB convencionales que se centran en los retrocesos de los toques de banda, este EA identifica los cambios en el impulso del mercado. Las señales de negociación se generan cuando se produce un "cruce" en la secuencia de toques de banda, por ejemplo, una señal de compra aparece cuando un toque de la banda superior es más reciente que el último toque de la banda inferior, lo que indica un cambio a un impulso alcista.

Características

Estrategia de Cruce de Momento: Una lógica de señal única basada en qué evento (toque de banda superior o inferior) ocurrió más recientemente, proporcionando una indicación de un cambio en el impulso del mercado.

Una lógica de señal única basada en qué evento (toque de banda superior o inferior) ocurrió más recientemente, proporcionando una indicación de un cambio en el impulso del mercado. Gestión de posiciones Stop-and-Reverse: Cuando se forma una nueva señal, el EA cierra automáticamente la posición contraria antes de abrir una nueva, asegurando que el EA siempre siga la dirección de la última señal.

Cuando se forma una nueva señal, el EA cierra automáticamente la posición contraria antes de abrir una nueva, asegurando que el EA siempre siga la dirección de la última señal. Modos SL/TP flexibles: Tres opciones para Stop Loss y Take Profit: (1) Sin SL/TP, (2) Manual con puntos fijos, y (3) Automático usando ATR para adaptarse a la volatilidad del mercado.

Tres opciones para Stop Loss y Take Profit: (1) Sin SL/TP, (2) Manual con puntos fijos, y (3) Automático usando ATR para adaptarse a la volatilidad del mercado. Tamaño de lote adaptable: Elija entre utilizar un tamaño de lote fijo o un tamaño de lote automático calculado en función de un porcentaje del riesgo de la renta variable.

Elija entre utilizar un tamaño de lote fijo o un tamaño de lote automático calculado en función de un porcentaje del riesgo de la renta variable. Control de la dirección de las operaciones: Los usuarios pueden restringir el EA para que tome sólo posiciones de Compra (Sólo Largas), Venta (Sólo Cortas), o ambos tipos de posiciones.

Funcionamiento

Seguimiento del toque de banda: El EA monitoriza y registra constantemente cuántas barras han pasado desde que el precio tocó o cruzó por última vez las Bandas de Bollinger superior e inferior. Generación de Señal de Compra (Larga): Se genera una señal de compra en la barra en la que el toque de la banda superior es más reciente (han pasado menos barras) que el último toque de la banda inferior. Esto indica que el impulso ha cambiado a alcista. Generación de Señal de Venta (Corto): Se genera una señal de venta en la barra en la que el toque de la banda inferior es más reciente que el último toque de la banda superior, lo que indica que el impulso ha cambiado a bajista. Ejecución de la operación: Cuando se detecta una señal, el EA cerrará primero cualquier posición contraria. Después, abrirá una nueva posición en la dirección de la señal con el tamaño del lote, SL y TP calculados según los ajustes seleccionados por el usuario.

Parámetros de entrada (Ajustes principales)