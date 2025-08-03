GEN TradeZones
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.2
- Actualizado: 5 agosto 2025
- Activaciones: 20
INDICADOR: GEN TradeZones
Desarrollador: gedeegi
Descripción general
GEN TradeZones es un indicador basado en la acción del precio que identifica automáticamente zonas clave del mercado utilizando patrones de oscilación de precios y volatilidad (ATR). Está diseñado para detectar potenciales puntos de entrada de COMPRA o VENTA basados en rupturas de precios desde una zona media calculada dinámicamente.
Este indicador es adecuado para estrategias de ruptura, inversión o reversión a la media, tanto para operaciones intradía como swing.
Características principales
- Detección automática de zonas de oferta y demanda basadas en pivotes de precios.
- Opciones de modo de zona: sólo alcista, sólo bajista o ambas.
- Cálculo dinámico de take profit y stop loss mediante una combinación de ATR rápido y lento.
- Señales de confirmación para entradas de COMPRA o VENTA cuando el precio rompe la media de la zona.
- Visualización completa en el gráfico:
- Líneas de límite superior e inferior de la zona
- Zonas TP y SL visualizadas como recuadros
- Línea de entrada media visualizable
- Notificaciones de señales vía Push y Email.
- Ajustes flexibles para la visualización de zonas y operaciones.
- Opción para evitar la superposición de operaciones.
Parámetros de entrada
Configuración de Swings
- Longitud del Pivote: El número de barras para detectar un swing.
- Modo Zona: La elección de zonas a mostrar (Alcista, Bajista o Ambas).
- Multiplicador de umbral: El umbral mínimo de distancia entre zonas.
Configuración de Operaciones
- Distancia Máxima de la Zona: La distancia máxima desde la zona para la validación de la señal.
- Distancia mínima a la zona: La distancia mínima desde la zona para la validación de la señal.
- Multiplicador de Take Profit: El multiplicador ATR para TP.
- Multiplicador de Stop Loss: El multiplicador ATR para SL.
Configuración de Notificaciones
- Notificación Push: Habilita las notificaciones de señales a través de un dispositivo.
- Notificación por correo electrónico: Habilitar el envío de señales a través de correo electrónico.
Configuración de Estilo
- Opciones para mostrar u ocultar la zona, TP, SL y líneas de entrada.
- Ajustes de color para zonas alcistas/bajistas y zonas TP/SL.
- Opción para dibujar objetos en el fondo del gráfico.
Lógica de señales
- El indicador detecta un cambio de pierna (alcista/bajista) basado en patrones de oscilación (pivotes).
- Un área se forma cuando el precio crea un nuevo extremo.
- Cuando el precio rompe la media del área, se confirma una señal de entrada.
- Las operaciones visuales se marcan con casillas TP/SL y una línea de entrada.
- Se envía una señal a través de una notificación si la función está activada.
Utilización
- Análisis automático de la oferta y la demanda
- Estrategias de ruptura o inversión basadas en zonas
- Validación visual de entradas y salidas