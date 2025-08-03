INDICADOR: GEN TradeZones

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN TradeZones es un indicador basado en la acción del precio que identifica automáticamente zonas clave del mercado utilizando patrones de oscilación de precios y volatilidad (ATR). Está diseñado para detectar potenciales puntos de entrada de COMPRA o VENTA basados en rupturas de precios desde una zona media calculada dinámicamente.

Este indicador es adecuado para estrategias de ruptura, inversión o reversión a la media, tanto para operaciones intradía como swing.

Características principales

Detección automática de zonas de oferta y demanda basadas en pivotes de precios.

Opciones de modo de zona: sólo alcista, sólo bajista o ambas.

Cálculo dinámico de take profit y stop loss mediante una combinación de ATR rápido y lento.

Señales de confirmación para entradas de COMPRA o VENTA cuando el precio rompe la media de la zona.

Visualización completa en el gráfico: Líneas de límite superior e inferior de la zona Zonas TP y SL visualizadas como recuadros Línea de entrada media visualizable

Notificaciones de señales vía Push y Email.

Ajustes flexibles para la visualización de zonas y operaciones.

Opción para evitar la superposición de operaciones.

Parámetros de entrada

Configuración de Swings

Longitud del Pivote: El número de barras para detectar un swing.

El número de barras para detectar un swing. Modo Zona: La elección de zonas a mostrar (Alcista, Bajista o Ambas).

La elección de zonas a mostrar (Alcista, Bajista o Ambas). Multiplicador de umbral: El umbral mínimo de distancia entre zonas.

Configuración de Operaciones

Distancia Máxima de la Zona: La distancia máxima desde la zona para la validación de la señal.

La distancia máxima desde la zona para la validación de la señal. Distancia mínima a la zona: La distancia mínima desde la zona para la validación de la señal.

La distancia mínima desde la zona para la validación de la señal. Multiplicador de Take Profit: El multiplicador ATR para TP.

El multiplicador ATR para TP. Multiplicador de Stop Loss: El multiplicador ATR para SL.

Configuración de Notificaciones

Notificación Push: Habilita las notificaciones de señales a través de un dispositivo.

Habilita las notificaciones de señales a través de un dispositivo. Notificación por correo electrónico: Habilitar el envío de señales a través de correo electrónico.

Configuración de Estilo

Opciones para mostrar u ocultar la zona, TP, SL y líneas de entrada.

Ajustes de color para zonas alcistas/bajistas y zonas TP/SL.

Opción para dibujar objetos en el fondo del gráfico.

Lógica de señales

El indicador detecta un cambio de pierna (alcista/bajista) basado en patrones de oscilación (pivotes). Un área se forma cuando el precio crea un nuevo extremo. Cuando el precio rompe la media del área, se confirma una señal de entrada. Las operaciones visuales se marcan con casillas TP/SL y una línea de entrada. Se envía una señal a través de una notificación si la función está activada.

Utilización