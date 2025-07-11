GEN Support and Resistance

https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El indicador GEN es una herramienta multifuncional de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar y mostrar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (S&R ) y detectar señales de Falsa Ruptura, proporcionando señales de trading claras y visuales directamente en su gráfico.

Su objetivo principal es ayudar a los operadores a identificar los posibles puntos de reversión de los precios y evitar las trampas del mercado cuando el precio no logra romper de forma decisiva los niveles clave.

Características principales

Doble sistema de detección S&R: El indicador incluye dos módulos independientes de S&R (S&R #1 y S&R #2), cada uno configurable con diferentes sensibilidades ( pivotBarsA y pivotBarsB ). Esto le permite controlar simultáneamente los niveles de S&R a largo y corto plazo.

Detección de falsas rupturas: Una poderosa característica que identifica cuando el precio rompe momentáneamente un nivel de soporte o resistencia, sólo para revertir rápidamente. Esta señal es muy eficaz para operar contra la dirección inicial de la ruptura.

Gestión dinámica de líneas: Las líneas de S&R recién formadas se dibujan más largas, mientras que las líneas más antiguas se acortan automáticamente. Esto le ayuda a centrarse en los niveles más relevantes en el momento actual.

Señales visuales claras: Los niveles de resistencia se marcan con líneas horizontales y flechas de puntos rojos/azules . Los niveles de soporte se marcan con líneas horizontales y flechas de puntos verdes/azules . Las señales de falsa ruptura bajista se indican con una línea de tendencia roja corta y una flecha grande apuntando hacia abajo . Las señales de falsa ruptura alcista se indican con una línea de tendencia verde lima corta y una flecha grande apuntando hacia arriba .

Personalización total: Casi todos los parámetros se pueden ajustar, desde la sensibilidad del pivote, el número de líneas mostradas y la longitud de la línea hasta los colores, lo que le permite adaptar el indicador a su estilo de negociación específico.

Cómo funciona

1. Detección de soportes y resistencias (S&R)

El indicador utiliza el método clásico de punto de pivote para encontrar niveles de S&R.

Un nivel de resistencia se identifica cuando el máximo de una vela es superior a los máximos de un número especificado de velas a su izquierda y derecha (determinado por la entrada pivotBarsA o pivotBarsB).

Un nivel de soporte se identifica cuando el mínimo de una vela es inferior a los mínimos de las velas circundantes.

Un valor mayor de pivotBars dará lugar a niveles de S&R más significativos y selectivos (adecuados para plazos más altos). Por el contrario, un valor menor detectará niveles de S&R más menores (ideales para scalping o timeframes inferiores).

2. Detección de falsa ruptura

Esta lógica es más compleja y constituye el punto fuerte de este indicador:

Identificación de Swing: El indicador busca los máximos y mínimos más recientes dentro de un periodo específico (prd de entrada). Condición de la señal: Una señal de "Falso Breakout" sólo aparecerá si ha habido al menos dos oscilaciones consecutivas en la misma dirección. Por ejemplo, una señal de compra (flecha hacia arriba) requiere dos mínimos confirmados. Acción de falsa ruptura: Señal de venta (falsa ruptura al alza): Se produce cuando el precio rompe temporalmente por debajo del último nivel de soporte ( val_supp ), pero la vela siguiente vuelve a cerrar por encima de ese nivel. Esto indica que los vendedores no han podido empujar el precio a la baja y los compradores han tomado el control.

Señal de compra (Falsa ruptura a la baja): Se produce cuando el precio rompe temporalmente por encima del último nivel de resistencia ( val_resist ), pero la vela siguiente vuelve a cerrar por debajo. Esto sugiere que los compradores se han quedado sin impulso y los vendedores están entrando en el mercado. Filtros temporales: Las señales también se filtran por minperiod (barras mínimas entre señales) y maxperiod (la duración durante la cual un nivel de oscilación es válido para activar una señal) para reducir las señales desordenadas.

Guía de entrada