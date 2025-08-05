GEN Sniper Entry
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.2
- Actualizado: 6 agosto 2025
- Activaciones: 10
INDICADOR: GEN Sniper Entry
Desarrollador: gedeegi
Descripción general
GEN Sniper Entry es un indicador técnico para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar posibles puntos de entrada en el mercado basándose en la divergencia entre el precio y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este indicador busca específicamente divergencias agudas y precisas de "francotirador" en los máximos y mínimos de los precios. Una característica única es su capacidad para visualizar automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) calculados en función del Average True Range (ATR), lo que ayuda a los operadores a aplicar una gestión estructurada del riesgo.
Características principales
- Detección de Señales de Divergencia: Utiliza el RSI para identificar divergencias tanto en periodos cortos como largos.
- Señal de Venta (Divergencia Bajista): Ocurre cuando el precio forma un máximo superior, pero el RSI forma un máximo inferior.
- Señal de compra (Divergencia alcista): Ocurre cuando el precio forma un mínimo más bajo, pero el RSI forma un mínimo más alto.
- Visualización completa de la señal:
- Flechas de señal: Muestra flechas de COMPRA y VENTA directamente en el gráfico cuando se detecta una señal.
- Líneas de Divergencia: Se dibujan líneas de colores entre los picos/bajos correspondientes del precio y del RSI para indicar divergencia.
- Gestión automática del riesgo:
- Niveles SL/TP basados en ATR: El indicador dibuja automáticamente líneas horizontales para Entrada, Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) y Take Profit 2 (TP2) después de que aparezca una señal. Estos niveles se calculan utilizando multiplicadores ATR, ajustables por el usuario.
- Líneas personalizables: Estas líneas permanecen en el gráfico hasta que aparece una nueva señal, y su longitud puede ajustarse para señales más antiguas.
- Filtro de tendencia adicional: Los usuarios pueden activar un filtro de tendencia opcional que utiliza la Media Móvil Exponencial (EMA) para asegurarse de que las operaciones se toman en la dirección de la tendencia general.
- Completo sistema de notificaciones: Ofrece varias opciones de notificación para asegurar que no se pierda ninguna señal de operación, incluyendo:
- Alertas emergentes
- Notificaciones Push a dispositivos móviles
- Notificaciones por correo electrónico
Parámetros de entrada
Configuración del indicador
- RsiLength: Periodo de cálculo del RSI.
- ShortPeriod: Periodo para detectar divergencias a corto plazo.
- LongPeriod: Periodo para detectar divergencia a largo plazo.
- ShowLabel: Activar/desactivar las flechas de señal.
Ajustes SL/TP
- ShowSLTP: Mostrar/ocultar líneas SL/TP.
- AtrPeriod: Periodo ATR para el cálculo de SL/TP.
- SL_Multiplier: Multiplicador ATR para Stop Loss.
- TP1_Multiplier: Multiplicador ATR para Take Profit 1.
- TP2_Multiplicador: Multiplicador ATR para Take Profit 2.
- OldLineLengthBars: Longitud de las antiguas líneas SL/TP (en barras) después de que aparezca una nueva señal.
- Line Colors: Configuración del color de las líneas para Entrada, SL, TP1 y TP2.
Configuración del filtro de tendencia
- UseEmaFilter: Activa/desactiva el filtro EMA.
- EmaPeriod: Periodo EMA.
Ajustes de notificación
- EnableAlerts: Habilitar alertas emergentes.
- ActivarNotificacionesPush: Habilitar notificaciones push móviles.
- ActivarNotificacionesMail: Activar las notificaciones por correo electrónico.
Lógica de la señal
- Señal de venta: Se activa cuando:
- Existe una divergencia bajista entre el precio (máximo superior) y el RSI (máximo inferior).
- La vela actual es bajista y la anterior es alcista.
- (Opcional) El precio de cierre está por debajo de la EMA, si el filtro está activado.
- Señal de compra: Se activa cuando:
- Existe una divergencia alcista entre el precio (mínimo inferior) y el RSI (mínimo superior).
- La vela actual es alcista y la anterior es bajista.
- (Opcional) El precio de cierre está por encima de la EMA, si el filtro está activado.
- Cálculo de SL/TP: La distancia desde el precio de entrada al SL, TP1 y TP2 se calcula utilizando múltiplos del valor ATR en el momento de aparición de la señal.
Funcionamiento
- Introducir Operaciones: Introduzca una operación cuando aparezca una flecha de señal en el gráfico.
- Gestión del riesgo: Utilice las líneas SL, TP1 y TP2 trazadas automáticamente como niveles de referencia para colocar sus órdenes, o ajuste los multiplicadores en la configuración del indicador para adaptarlos a su estrategia.
- Confirmación adicional: Utilice el filtro EMA para validar las señales y sólo tomar operaciones en la dirección de la tendencia más amplia, aumentando potencialmente las tasas de éxito.