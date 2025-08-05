GEN Sniper Entry

INDICADOR: GEN Sniper Entry

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN Sniper Entry es un indicador técnico para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar posibles puntos de entrada en el mercado basándose en la divergencia entre el precio y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este indicador busca específicamente divergencias agudas y precisas de "francotirador" en los máximos y mínimos de los precios. Una característica única es su capacidad para visualizar automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) calculados en función del Average True Range (ATR), lo que ayuda a los operadores a aplicar una gestión estructurada del riesgo.

Características principales

  • Detección de Señales de Divergencia: Utiliza el RSI para identificar divergencias tanto en periodos cortos como largos.
    • Señal de Venta (Divergencia Bajista): Ocurre cuando el precio forma un máximo superior, pero el RSI forma un máximo inferior.
    • Señal de compra (Divergencia alcista): Ocurre cuando el precio forma un mínimo más bajo, pero el RSI forma un mínimo más alto.
  • Visualización completa de la señal:
    • Flechas de señal: Muestra flechas de COMPRA y VENTA directamente en el gráfico cuando se detecta una señal.
    • Líneas de Divergencia: Se dibujan líneas de colores entre los picos/bajos correspondientes del precio y del RSI para indicar divergencia.
  • Gestión automática del riesgo:
    • Niveles SL/TP basados en ATR: El indicador dibuja automáticamente líneas horizontales para Entrada, Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) y Take Profit 2 (TP2) después de que aparezca una señal. Estos niveles se calculan utilizando multiplicadores ATR, ajustables por el usuario.
    • Líneas personalizables: Estas líneas permanecen en el gráfico hasta que aparece una nueva señal, y su longitud puede ajustarse para señales más antiguas.
  • Filtro de tendencia adicional: Los usuarios pueden activar un filtro de tendencia opcional que utiliza la Media Móvil Exponencial (EMA) para asegurarse de que las operaciones se toman en la dirección de la tendencia general.
  • Completo sistema de notificaciones: Ofrece varias opciones de notificación para asegurar que no se pierda ninguna señal de operación, incluyendo:
    • Alertas emergentes
    • Notificaciones Push a dispositivos móviles
    • Notificaciones por correo electrónico

Parámetros de entrada

Configuración del indicador

  • RsiLength: Periodo de cálculo del RSI.
  • ShortPeriod: Periodo para detectar divergencias a corto plazo.
  • LongPeriod: Periodo para detectar divergencia a largo plazo.
  • ShowLabel: Activar/desactivar las flechas de señal.

Ajustes SL/TP

  • ShowSLTP: Mostrar/ocultar líneas SL/TP.
  • AtrPeriod: Periodo ATR para el cálculo de SL/TP.
  • SL_Multiplier: Multiplicador ATR para Stop Loss.
  • TP1_Multiplier: Multiplicador ATR para Take Profit 1.
  • TP2_Multiplicador: Multiplicador ATR para Take Profit 2.
  • OldLineLengthBars: Longitud de las antiguas líneas SL/TP (en barras) después de que aparezca una nueva señal.
  • Line Colors: Configuración del color de las líneas para Entrada, SL, TP1 y TP2.

Configuración del filtro de tendencia

  • UseEmaFilter: Activa/desactiva el filtro EMA.
  • EmaPeriod: Periodo EMA.

Ajustes de notificación

  • EnableAlerts: Habilitar alertas emergentes.
  • ActivarNotificacionesPush: Habilitar notificaciones push móviles.
  • ActivarNotificacionesMail: Activar las notificaciones por correo electrónico.

Lógica de la señal

  • Señal de venta: Se activa cuando:
    • Existe una divergencia bajista entre el precio (máximo superior) y el RSI (máximo inferior).
    • La vela actual es bajista y la anterior es alcista.
    • (Opcional) El precio de cierre está por debajo de la EMA, si el filtro está activado.
  • Señal de compra: Se activa cuando:
    • Existe una divergencia alcista entre el precio (mínimo inferior) y el RSI (mínimo superior).
    • La vela actual es alcista y la anterior es bajista.
    • (Opcional) El precio de cierre está por encima de la EMA, si el filtro está activado.
  • Cálculo de SL/TP: La distancia desde el precio de entrada al SL, TP1 y TP2 se calcula utilizando múltiplos del valor ATR en el momento de aparición de la señal.

Funcionamiento

  • Introducir Operaciones: Introduzca una operación cuando aparezca una flecha de señal en el gráfico.
  • Gestión del riesgo: Utilice las líneas SL, TP1 y TP2 trazadas automáticamente como niveles de referencia para colocar sus órdenes, o ajuste los multiplicadores en la configuración del indicador para adaptarlos a su estrategia.
  • Confirmación adicional: Utilice el filtro EMA para validar las señales y sólo tomar operaciones en la dirección de la tendencia más amplia, aumentando potencialmente las tasas de éxito.
Productos recomendados
Macd Rd MT5
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
Indicadores
Este indicador se basa en el indicador MACD Además, algunos patrones de velas se utilizan en él para identificar mejores señales Se puede utilizar en todos los símbolos Se puede utilizar en todos los marcos de tiempo Método fácil de usar Ajustes adecuados Ajustes: Periodo: El número de velas utilizadas para calcular las señales. pFast: Como los ajustes del indicador MACD pLento: Como la configuración del indicador MACD alarmShow: Si desea recibir una alerta en Metatrader después de recibir l
FREE
ABC Trend Levels Pro MT5
Oleksandr Novosiadlyi
Indicadores
Descripción ABC Trend Levels Pro es un indicador que identifica las tendencias del mercado y los niveles importantes de soporte y resistencia de la tendencia. Recomendaciones Puede utilizar este indicador para determinar la tendencia y, en consecuencia, para determinar la dirección de apertura de una posición o de cierre de una posición contraria. Parámetros ===== _INDICATOR_SETTINGS_ ===== - ajustes del indicador Maximum History Bars - número máximo de barras históricas para calcular el i
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Asesores Expertos
Español - Descripción del producto (V1.42) SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG con confirmación BOS-CHOCH Asesor Experto de Smart-Money-Concepts que opera sólo cuando aparece una configuración SMC limpia: Order-Block retest tras confirmación de ruptura de estructura (BOS / CHOCH), con confluencia opcional de SR y Fair Value Gap (FVG). El EA utiliza órdenes limitadas pendientes, SL/TP fijos o salidas basadas en RR, trailing de bloqueo por pasos y estrictos controles de riesgo diseñados para pas
FREE
MACD Color Histogram
German David Nino Cifuentes
5 (1)
Indicadores
¿Buscando la versión para MT4? El Indicador MACD Histogram es una versión mejorada del indicador MACD tradicional, ofreciendo una visión superior de las tendencias del mercado y los cambios en el impulso. A diferencia del MACD predeterminado en MT5, esta versión incluye un histograma , lo que facilita la visualización e interpretación de las condiciones del mercado. Ventajas sobre el indicador MACD predeterminado: Visuales Mejorados: El histograma proporciona una representación en gráfico de ba
GoldenKeyTrendTrackerV1
Hicham Ait Taleb
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujado ni deriva. Aumento de precio de $20 cada 3 días, proceso de aumento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de 1000 $. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo, 3>4 se vuelve verde, 3<4 se vuelve rojo. Si usted no entiende,
MACD Alerts MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
KT MACD Alerts es una versión personalizada del indicador MACD estándar disponible en MetaTrader. Proporciona alertas y también dibuja líneas verticales cuando ocurren los siguientes dos eventos: Cuando el MACD cruza por encima de la línea cero. Cuando el MACD cruza por debajo de la línea cero. Características Incluye un escáner MTF incorporado que muestra la dirección del MACD en todos los marcos de tiempo.  Una excelente opción para traders que se enfocan en cruces del MACD con respecto a la
AI Pro Trader EA
Lucas Salinas Lozano
Asesores Expertos
Presentación de AI Pro Trader EA - El mejor compañero de trading Conozca AI Pro Trader EA , una herramienta de trading diseñada por expertos para automatizar sus estrategias con precisión quirúrgica. Creado mediante la combinación de análisis técnicos avanzados con la eficiencia de una máquina, este EA no es sólo otro robot, es su asistente personal de trading, diseñado para ofrecer resultados. Por qué destaca el EA AI Pro Trader El EA AI Pro Trader combina tres potentes indicadores: la Media Mó
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicadores
Estrategia de bandas de Bollinger out/in Una estrategia creada por Joe Ross, y muy útil para encontrar operaciones cuando el mercado está sobrecargado. Indicador No necesitas encontrar donde hay entradas en el gráfico, este indicador las muestra por ti. La entrada La operación se confirma cuando el precio cierra fuera de las bandas de bollinger en una vela y en la vela siguiente el precio cierra dentro de las bandas. comentario Quiero mejorar este indicador, así que puedes ayudarme enviándome tu
FREE
Trend Arbitrage
Yan Jian Luo
Asesores Expertos
Recomendaciones Pares de divisas recomendados: XAUUSD, oro Ciclo temporal: H4 Capital operativo: recomendado por encima de $1000 Tipo de cuenta: Sin requisitos especiales, mejor efecto de baja diferencia Palancas: Sin requisitos especiales parámetro principal Typess - dirección de posición abierta comprar muchos, vender vacío Lotes - número de posiciones abiertas Tp_pips stop profit micropuntos Sl_pops Stop Loss micro puntos Profit_pips beneficio micro puntos iniciar stop loss mó
AutoChannels
Thekeunpie
Indicadores
¿"Dibujo manual de canales"? Ya no. Deje que la estructura del mercado se revele automáticamente". "Siga las zonas de precios a largo plazo 24/7, en tiempo real". Puntos débiles de los operadores reales Identificar puntos de pivote manualmente requiere mucho tiempo y esfuerzo Difícil adaptarse a la alta volatilidad y localizar canales fiables Ideas para copiar "Los mercados nunca duermen. Por qué debería parar tu análisis?". "Decenas de activos al día: ¿cómo sigues el ritmo?". Reclamación
TPM cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
TPM Cross (trend power moving cross) - es una estrategia de seguimiento de tendencia basada en puntos de señal personalizados. El indicador consiste en una línea de gráfico móvil personalizada principal y una línea de potencia de tendencia. El indicador define los movimientos al alza y a la baja por su poder de tendencia y dirección de movimiento personalizada. Cuando la tendencia actual del mercado pierde su fuerza y comienza la tendencia opuesta, la línea de fuerza de la tendencia cruza el mo
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar. Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min Características : Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios. un filtro de noticias para e
Simple MACD Expert
Abraao Moreira
3 (1)
Asesores Expertos
Estrategia de negociación MACD El cálculo del MACD se realiza una vez cada tick, y para su cálculo se tienen en cuenta los tres últimos resultados, con el fin de analizar el cruce de la línea cero, es decir, cuando el último resultado es mayor que 0 y el penúltimo no lo es, entonces se produce un cruce al alza y del mismo modo un cruce a la baja. Cuando se detecta un cruce, se cambia el estado de una variable de control de "falso" a "verdadero", lo que permite abrir una posición si la media de l
FREE
Solar Prediction
Dmitry Naumov
Indicadores
Solar Prediction - Indicador para el análisis de precios de mercado Solar Prediction es una herramienta diseñada para analizar los movimientos de precios del mercado. El indicador procesa la dinámica del mercado y ayuda a identificar posibles puntos de entrada y salida. Análisis de datos de mercado sin indicadores adicionales Aplicación flexible - funciona en diferentes marcos temporales Facilidad de uso - adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados Adaptab
Trend Confluence Indicator
Jamille De Jesus Velasco
Indicadores
Indicador de confluencia de tendencias Sistema de puntuación de confluencia multiindicador para el análisis de tendencias Trend Confluence combina cuatro indicadores técnicos populares (EMA, RSI, MACD y ADX) en una única puntuación numérica de 0 a 100, lo que ayuda a los operadores a identificar la dirección del mercado y la fuerza de la tendencia de un vistazo. Visión general Este indicador evalúa las condiciones del mercado analizando la concordancia entre cuatro componentes técnicos. Cuando l
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto de seguimiento de tendencias que actúa según los indicadores Ichimoku. Está programado para identificar momentos de tendencia fuertes y garantizar una mayor precisión en las decisiones de entrada para un mejor rendimiento en las operaciones. Ofrece control opcional de stop-loss basado en el porcentaje de cambio de precio, o "stop and reverse" entre estos momentos, y escalado de lotes basado en el crecimiento del saldo. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada
YY Multi Waves MT5
Yuryi Yatsenko
3.67 (3)
Indicadores
Este indicador muestra la estructura de ondas del mercado en forma de varios niveles de onda anidados entre sí. Para cada uno de estos niveles se crea automáticamente un marcado preliminar (borrador) de ondas al estilo de Elliott (123..., ABC... etc.). Este marcado es completamente automático y absolutamente unívoco. El indicador es especialmente útil para los analistas de ondas principiantes, porque entre todas las versiones posibles para el marcado de ondas, permite tomar inmediatamente como b
FXGrowth2
Ngoc Ha Le
Asesores Expertos
FXGrowth2 - Estrategia de negociación automatizada FXGrowth2 es una estrategia de negociación automatizada desarrollada con un objetivo principal: maximizar la relación rentabilidad/retirada manteniendo un estricto control del riesgo , con una reducción máxima de la cuenta inferior al 15% . Para garantizar la solidez y la coherencia, el sistema se ha sometido a pruebas retrospectivas durante 5 años de datos históricos en 28 pares de divisas , derivados de las 7 divisas principales: USD, EUR, GBP
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicadores
Bid Price Timer Indicator — ¡Precisión y control inteligente del precio! Mejora tu precisión en el trading con Bid Price Timer Indicator , una poderosa herramienta diseñada para traders que valoran la exactitud, el tiempo y la claridad en cada movimiento del mercado. Características principales: Temporizador fijo – Siempre visible en el lado derecho del gráfico (ajustable con X_Offset). Seguimiento dinámico del precio – El temporizador se mueve suavemente hacia arriba o abajo s
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indicadores
Ideas avanzadas del popular indicador MACD: Detecta y muestra divergencias clásicas e inversas (dos métodos de detección de divergencias). Utiliza colores diferentes para resaltar una tendencia alcista y una tendencia bajista. Dos métodos para determinar una tendencia: а) MACD cruza el nivel 0 (señal clásica); б) El MACD cruza su propia media (señal temprana). Este es un indicador multi-marco de tiempo: puede mostrar datos MACD de otros marcos de tiempo. Dos métodos de dibujo: histograma clásico
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Captura Cada Movimiento Explosivo / Picos con Precisión Quirúrgica "Solía ver los picos pasar volando - Ahora los atrapo consistentemente usando niveles de órdenes institucionales". ¿OBSERVANDO EL PICO DE 500 PUNTOS y no sacando provecho? ¿entrando demasiado tarde cuando ya se ha producido el gran movimiento? ¿HACIENDO STOP justo antes de la explosión? ¿Y si pudiera ver los picos ANTES de que se produzcan y saber exactamente dónde entrar? Presentamos el Detector de
Simple Long Term MACD
Stephen Carmody
Asesores Expertos
Estrategia Doble MACD a Largo Plazo con Confirmación de Tendencia EMA Esta estrategia utiliza un indicador MACD adelantado y otro atrasado. El indicador adelantado da las señales de entrada, y el indicador atrasado da las señales de salida. Este Experto no utiliza ninguna gestión de cuenta y, como tal, debe asegurarse de establecer un buen stop loss. Funciona mejor en plazos más largos en pares de baja volatilidad.
FREE
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
ROC acceleration deceleration indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
ROC aceleración-deceleración es el sistema manual para scalping a medio plazo. Indicador basado en el sistema ROC personalizado que define el mercado alcista/bajista y especialmente la aceleración-desaceleración de la tendencia en la dirección principal del mercado. La flecha de compra se traza durante el mercado bajista cuando la tendencia actual se desacelera y la flecha de venta se traza durante el mercado alcista cuando la tendencia actual se desacelera. Características principales del indic
AO unpaid divergences
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ MT4 Version ]  AO divergencias abiertas MT5 AO divergencias abiertas/sin pagar es el primer indicador desarrollado para realizar un análisis detallado de Divergencias Regulares y Ocultas. Dicho análisis proporciona posibles puntos de entra y zonas de Take Profit. Algunas de las características del indicador son las siguientes: Ahorro de tiempo Altamente personalizable Funcional en todos los pares (Criptos, Forex, Acciones, Índices, Materials primas...) Perfecto para Scalping o Swing trading Po
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Indicadores
** Todos los Símbolos x Todos los Plazos escanean con solo presionar el botón del escáner ** *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte al "grupo Wolfe Wave Scanner" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Una Onda de Wolfe se crea con patrones de cinco ondas en el precio. Muestra la oferta y la demanda y una lucha hacia un precio de equilibrio. Estas ondas de acciones de precios pueden ayudar a los operadores a identificar los límites de la
Ruby Scalper EA MT5
Telio Ivan Ezequiel Macie
Asesores Expertos
# Ruby Scalper EA - Robot de Trading Automatizado Ruby Scalper EA está diseñado para traders que desean una herramienta automatizada que siga reglas de trading estructuradas con velocidad y precisión. El sistema aplica un proceso de confirmación multi-marco de tiempo, donde las entradas se alinean a través de diferentes marcos de tiempo para una confluencia adicional. Se puede aplicar a múltiples mercados, aunque se ha utilizado con mayor frecuencia en **Oro (XAU/USD)** en el gráfico de 1
Daily Volatility Tracker MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Daily Volatility Tracker es un indicador práctico y ligero diseñado para ayudar a los operadores a controlar y analizar la volatilidad del mercado basándose en los movimientos históricos diarios de los precios. Si usted es un comerciante del día, comerciante del oscilación, o scalper, entendiendo cuánto un mercado se mueve por día es crítico para: Elegir los pares adecuados para operar Establecer niveles precisos de stop-loss y take-profit Adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado Versi
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Otros productos de este autor
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Asesores Expertos
GEN Hydra EA Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Hydra EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5. Su lógica central se basa en un sistema de confirmación multiindicador. El EA utiliza un conjunto de más de 30 indicadores técnicos estándar disponibles en MT5. Funciona según el principio de "votación", en el que cada indicador activo proporciona una señal alcista o bajista. Sólo se inicia una operación cuando el número de señales concurrentes alcanza u
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN TARGET TREND Señal Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TARGET TREND Signal es un indicador avanzado de seguimiento de tendencias, diseñado para identificar potenciales señales de trading y proporcionar una visualización completa de objetivos. Este indicador utiliza una combinación de Media Móvil Simple (SMA) y Average True Range (ATR) para detectar cambios de tendencia, y luego genera señales claras de COMPRA o VENTA. Este sistema mejora la experiencia de negociación co
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Trend Sniper es un Asesor Experto diseñado para identificar potenciales inicios de tendencia o inversiones de precios. Su estrategia principal se basa en un canal de volatilidad construido a partir de una combinación de Media Móvil y Desviación Estándar. El EA cuenta con un sistema único de gestión de posiciones, incluyendo dos tipos de Take Profit (Fijo y Dinámico) y una lógica de inversión para adaptarse a los cambios del mercado. ¿Cómo funciona? Señal de entrada: El EA determina la direcc
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Pvp Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Pvp es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado con una estrategia de reversión a la media. Este EA combina dos indicadores clásicos -un RSI de periodo corto y unas Bandas de Bollinger de periodo largo- para encontrar fuertes señales de confluencia. Busca oportunidades de compra y venta mediante la identificación de potenciales puntos de reversión cuando ambos indicadores proporcionan una señal de cruce simultáneamente. Características
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
EA GEN ChronoBox es una potente solución de trading automatizado, diseñada específicamente para los traders que favorecen una estrategia de ruptura. Este EA trabaja incansablemente para escanear el mercado, identificando los momentos potenciales en los que el precio está listo para hacer un movimiento importante, y ejecuta las operaciones por usted. Es perfectamente adecuado para capturar el impulso del mercado que a menudo sigue a los períodos de consolidación, dándole una ventaja sin tener qu
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Línea de tendencia) detecta automáticamente los máximos y mínimos oscilantes, traza líneas de tendencia dinámicas superior e inferior con pendiente adaptable (ATR, desviación estándar o aproximación de regresión lineal) y marca visualmente los puntos de ruptura cuando el precio cruza los límites de la tendencia. Perfecto para estrategias de acción de precios, ruptura y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend combina conceptos de la física estadística (temperatura T y paso de energía alfa ) con una ponderación exponencial al estilo Boltzmann para producir una línea de tendencia más "adaptable al contexto" que las medias móviles tradicionales. A continuación, el resultado se suaviza con una EMA para ofrecer señales más limpias y fáciles de leer en todos los plazos. El indicador colorea automáticamente las velas y las líneas de tendencia
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indicadores
VERSIÓN COMPLETA https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals es un indicador de tendencia adaptativo basado en la volatilidad, diseñado para ayudar a los operadores a identificar las direcciones de las tendencias dominantes, los puntos clave de transición del impulso y las zonas de toma de beneficios proyectadas de una manera visual e intuitiva. El indicador utiliza una media móvil ponderada temporalmente combina
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Band-XP Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Band-XP es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que emplea una estrategia única basada en las Bandas de Bollinger (BB). A diferencia de las estrategias BB convencionales que se centran en los retrocesos de los toques de banda, este EA identifica los cambios en el impulso del mercado. Las señales de negociación se generan cuando se produce un "cruce" en la secuencia de toques de banda, por ejemplo, una señal de compra aparece cuando un t
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN Zenith Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Zenith es un indicador técnico diseñado para identificar automáticamente patrones de reversión de precios (Zenith) basados en la detección del precio pivote y el movimiento del volumen delta. Este indicador busca puntos donde el precio forma un swing high o un swing low, y luego detecta una ruptura desde esa zona para confirmar una fuerte señal de reversión. Este indicador es muy adecuado para estrategias de inversión y ruptur
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN RSI Hunter Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN RSI Hunter es un indicador técnico basado en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que detecta automáticamente señales potenciales de COMPRA y VENTA basadas en condiciones de sobrecompra/sobreventa y patrones de reversión de precios. Este indicador es perfecto para los operadores que desean captar oportunidades de giro a corto plazo utilizando la confirmación de la acción del precio y patrones de precios como Doble Techo y Do
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
JanusEA Pro: Un Asesor Experto en Estructura de Mercado Desarrollador: Gede Egi Visión general JanusEA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el concepto de estructura de mercado. El EA identifica automáticamente la oferta (Pivot High) y la demanda (Pivot Low) zonas en el gráfico. Basándose en estas zonas identificadas, JanusEA puede ejecutar operaciones utilizando una de las dos lógicas de negociación seleccionables: Breakout o Reversal. El nombre está inspirado en el dios romano Jan
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El diseño presenta un icono naranja de un temporizador de cuenta atrás sobre un fondo gris oscuro, con las agujas del reloj apuntando hacia la parte superior derecha. Debajo del temporizador, un gráfico de velas muestra barras verdes y rojas que representan los movimientos de los precios en diferentes periodos de tiempo, con detalles nítidos y una composición equilibrada. La cuenta atrás de "05:17" aparece junto al reloj, añadiendo un elemento dinámi
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El logotipo "RSI+ con 123 fractales" está diseñado para ofrecer una representación visual clara y profesional de un indicador técnico complejo, centrado en el análisis preciso del mercado y en patrones fiables. Cada elemento del diseño está elaborado para reflejar la filosofía y los puntos fuertes del indicador dentro del mundo del trading. Elementos de diseño: Texto "RSI+" en negrita y blanco: El texto principal "RSI+" se ha elegido como punto foca
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El indicador GEN es una herramienta multifuncional de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar y mostrar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (S&R ) y detectar señales de Falsa Ruptura , proporcionando señales de trading claras y visuales directamente en su gráfico. Su objetivo principal es ayudar a los operadores a identificar los posibles puntos de reversión de los precios y evitar las
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Smart Zone Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Smart Zone es un indicador de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar y visualizar automáticamente fuertes niveles de Soporte y Resistencia (S/R) . Analiza los movimientos de precios en un marco temporal superior para encontrar zonas S/R significativas y luego las proyecta en el gráfico actual. Su objetivo es proporcionar a los operadores una guía visual clara sobre las zonas clave que pueden utilizarse para la toma de
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Zonas de Fibra de Tendencia) GEN (Trend Fib Zones) es un indicador profesional de análisis técnico que detecta automáticamente los cambios en la estructura de tendencia utilizando los máximos/mínimos de swing y traza dinámicamente las zonas clave de retroceso y extensión de Fibonacci. Características principales: Detección automática de la estructura de tendencia Identifica cambios en la estructura del mercado utilizando la lógica CHoCH (Cambi
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
OBMatrix Pro es un indicador profesional que combina la detección de estructuras de mercado (ruptura de estructura/BOS y cambio de carácter/CHoCH) con la identificación automatizada de bloques de órdenes (OB) . Construido para los operadores que utilizan Smart Money Concepts (SMC) , esta herramienta ayuda a visualizar las zonas de precios institucionales y los cambios estructurales directamente en su gráfico. Características principales: Detecta automáticamente BOS (ruptura de estructura) y CH
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN F XTrendZones es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar zonas clave de precios utilizando los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci, a la vez que detecta cambios en la estructura del mercado como la ruptura de la estructura (BoS) y el cambio de carácter (CHoCH). El indicador ayuda a los operadores a visualizar las zonas críticas de giro y las posibles zonas de continuación o inversión de la tendencia.
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps://www.mql5 .com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Niveles para MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels es un indicador visual diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de impulso a corto plazo y el sesgo direccional. Traza "niveles de pulso" dinámicos derivados de las transiciones de impulso de la media móvil de Hull (HMA). Estos niveles actúan como puntos de referencia adaptables que ayudan a leer la estructura del mercado, detectar posibles retrocesos y validar
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indicadores
VERSIÓN PRO https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Soporte & Resistencia (EGGII77) es un indicador MT5 que automáticamente detecta y dibuja niveles de Soporte & Resistencia basados en pivotes de máximos y mínimos. El indicador cuenta con dos conjuntos de S&R (estructura principal y niveles rápidos), un número máximo personalizable de líneas, colores ajustables y una pantalla de gráfico limpia para un análisis más claro de la acc
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Soporte y Resistencia Pro Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Support and Resistance Pro es un indicador técnico para MetaTrader que identifica automáticamente los niveles de soporte y resistencia (S&R) utilizando la lógica de pivote de precios. Soporta análisis multi-marco de tiempo e incluye un sistema de detección de impulso de tendencia que ayuda a los operadores a entender el sesgo actual del mercado con herramientas visuales y de alerta adicionales. Característica
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA es un indicador basado en EMA + ATR/StdDev , formando bandas de volatilidad de Fibonacci (0.618 - 2.618) para detectar la dirección de la tendencia (alcista/bajista) , señales de Entrada , Take Profit (Rechazo) , y Rebote (continuación de la tendencia) . Viene con alertas emergentes y notificaciones push , y una pantalla visual limpia con zonas de color de tendencia. Guía rápida de uso Identificar Tendencia Sólo Bandas Inferiores activas (v
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Vertex Trading System Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Vertex Trading System es un completo sistema de trading diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Este indicador combina dos potentes metodologías de análisis de mercado en una sola herramienta: un módulo de tendencia dinámica (TurboTrend ) y un módulo de análisis de la estructura del mercado (Market Structure ). Su propósito es proporcionar señales claras de tendencia, identificar niveles clave basados en Smart Money Co
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TradeZones Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TradeZones es un indicador basado en la acción del precio que identifica automáticamente zonas clave del mercado utilizando patrones de oscilación de precios y volatilidad (ATR). Está diseñado para detectar potenciales puntos de entrada de COMPRA o VENTA basados en rupturas de precios desde una zona media calculada dinámicamente. Este indicador es adecuado para estrategias de ruptura, inversión o reversión a la media, tant
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TriFactaX Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TriFactaX es un indicador técnico diseñado para identificar y visualizar automáticamente el patrón 1-2-3 o patrón de reversión de precios. Este patrón es una formación clásica de la acción del precio utilizada con frecuencia por los operadores para detectar posibles cambios de tendencia. Este indicador no sólo muestra el patrón 1-2-3 en el gráfico, sino que también identifica automáticamente la señal de ruptura desde el niv
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN SignalBunker Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN SignalBunker es un indicador diseñado para identificar fuertes señales de trading después de que el mercado haya pasado por un periodo de consolidación (lateral). Este indicador detecta automáticamente las condiciones de "oscilación" del mercado utilizando dos métodos seleccionables: el método ADX o el método de volatilidad . Una vez que se detecta una condición de oscilación, el indicador espera una señal de ruptura de
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN UT Bot Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN UT Bot es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que automatiza completamente la estrategia de trading basada en el popular indicador "UT Bot Alerts". Este EA está diseñado como un sistema de seguimiento de tendencia puro, donde las señales de trading se generan cuando el precio cruza por encima de una línea de tendencia dinámica calculada a partir del Average True Range (ATR). Con una amplia gestión de riesgos, este EA es adecuado para lo
FREE
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN Señal Ichimoku Desarrollador: gedeegi Visión general GEN Ichimoku Signal es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Combina dos sistemas de análisis de tendencias diferentes, Ichimoku Kinko Hyo y HalfTrend, en una única herramienta visual. La función principal del indicador es colorear las velas del gráfico en función de si las condiciones de estos dos sistemas están alineadas. El indicador proporciona una representación visual de las condiciones del mercado mostrando uno de tr
FREE
GEN TrendPivot Hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN TrendPivot Hunter Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN TrendPivot Hunter es un indicador multifuncional para MetaTrader 5. Combina soporte y resistencia basados en pivotes, Fair Value Gaps (FVG) y líneas de tendencia en una sola herramienta analítica. El indicador ayuda a visualizar posibles áreas de reacción de precios y estructuras de mercado directamente en el gráfico. Todos los estilos de dibujo, alertas y notificaciones pueden personalizarse a través de los parámetros de entrada.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario