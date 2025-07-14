GEN Trend Fib Zones
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.0
https:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller
GEN (Zonas de Fibra de Tendencia)
GEN (Trend Fib Zones) es un indicador profesional de análisis técnico que detecta automáticamente los cambios en la estructura de tendencia utilizando los máximos/mínimos de swing y traza dinámicamente las zonas clave de retroceso y extensión de Fibonacci.
Características principales:
-
Detección automática de la estructura de tendencia
-
Identifica cambios en la estructura del mercado utilizando la lógica CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura).
-
Destaca la dirección de la tendencia basada en pivotes altos/bajos de swing reales.
-
-
Visualización dinámica de zonas Fibonacci
-
Traza los niveles Fibonacci esenciales: 0,382, 0,5 (Equilibrio), 0,618 (Golden Ratio), 0,79 (OTE), junto con las extensiones -0,27 y -0,618.
-
Representa automáticamente la "Zona Dorada" (0,5-0,618) y la "Zona OTE" (0,618-0,79) con transparencia y colores ajustables.
-
-
Opciones de visualización flexibles
-
Opciones configurables para mostrar líneas de oscilación, etiquetas de precio alto/bajo y extensión del lado derecho para todas las líneas de Fibonacci.
-
Anchos y colores de línea ajustables para adaptarse a las preferencias del usuario.
-
-
Visualización limpia e informativa
-
Incluye etiquetas CHoCH y BOS con estilo personalizable, mejorando la claridad visual de los cambios de estructura.
-
⚙️ Ajustes de entrada principales:
-
Periodo de detección de la estructura y configuración del color de la línea de tendencia
-
Opción de seguir la última oscilación o ceñirse al punto de oscilación original
-
Activación de los niveles de Fibonacci, rellenos de zonas y visibilidad de las etiquetas de texto.
-
Posibilidad de activar o desactivar niveles individuales de retroceso/extensión
Nota:
Este indicador está diseñado para el análisis estructural y visual de la acción del precio. No proporciona señales de compra/venta ni garantiza resultados futuros. Utilícelo como una herramienta dentro de su plan de negociación y estrategia de gestión de riesgos.