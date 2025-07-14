GEN (Zonas de Fibra de Tendencia)

GEN (Trend Fib Zones) es un indicador profesional de análisis técnico que detecta automáticamente los cambios en la estructura de tendencia utilizando los máximos/mínimos de swing y traza dinámicamente las zonas clave de retroceso y extensión de Fibonacci.

Características principales:

Detección automática de la estructura de tendencia Identifica cambios en la estructura del mercado utilizando la lógica CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura). Destaca la dirección de la tendencia basada en pivotes altos/bajos de swing reales.

Visualización dinámica de zonas Fibonacci Traza los niveles Fibonacci esenciales: 0,382, 0,5 (Equilibrio), 0,618 (Golden Ratio), 0,79 (OTE), junto con las extensiones -0,27 y -0,618. Representa automáticamente la "Zona Dorada" (0,5-0,618) y la "Zona OTE" (0,618-0,79) con transparencia y colores ajustables.

Opciones de visualización flexibles Opciones configurables para mostrar líneas de oscilación, etiquetas de precio alto/bajo y extensión del lado derecho para todas las líneas de Fibonacci. Anchos y colores de línea ajustables para adaptarse a las preferencias del usuario.

Visualización limpia e informativa Incluye etiquetas CHoCH y BOS con estilo personalizable, mejorando la claridad visual de los cambios de estructura.



⚙️ Ajustes de entrada principales:

Periodo de detección de la estructura y configuración del color de la línea de tendencia

Opción de seguir la última oscilación o ceñirse al punto de oscilación original

Activación de los niveles de Fibonacci, rellenos de zonas y visibilidad de las etiquetas de texto.

Posibilidad de activar o desactivar niveles individuales de retroceso/extensión

Nota:

Este indicador está diseñado para el análisis estructural y visual de la acción del precio. No proporciona señales de compra/venta ni garantiza resultados futuros. Utilícelo como una herramienta dentro de su plan de negociación y estrategia de gestión de riesgos.



