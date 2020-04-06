GEN UT Bot
- Asesores Expertos
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.0
GEN UT Bot
Desarrollador: Gede Egi
Visión general
GEN UT Bot es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que automatiza completamente la estrategia de trading basada en el popular indicador "UT Bot Alerts". Este EA está diseñado como un sistema de seguimiento de tendencia puro, donde las señales de trading se generan cuando el precio cruza por encima de una línea de tendencia dinámica calculada a partir del Average True Range (ATR). Con una amplia gestión de riesgos, este EA es adecuado para los operadores que buscan un enfoque sistemático para seguir las tendencias del mercado.
Características
- Estrategia de seguimiento de tendencias UT Bot: Implementa la lógica central del indicador UT Bot, utilizando una línea de tendencia basada en el ATR para identificar la dirección de la tendencia.
- Señales de cruce simples: Se genera una señal de compra cuando el precio cierra por encima de la línea UT Bot, y una señal de venta cuando cierra por debajo, proporcionando puntos de entrada claros.
- Lógica de Stop-and-Reverse: Cuando aparece una nueva señal contraria, el EA cerrará automáticamente la posición existente antes de abrir una nueva, asegurando que siempre se mantiene alineado con la tendencia más reciente.
- Gestión dinámica del riesgo: Ofrece un modo automático de Stop Loss & Take Profit (basado en ATR) que se adapta a la volatilidad del mercado, así como un modo manual con puntos fijos.
- Tamaño de lote flexible: Admite un tamaño de lote automático calculado en función del porcentaje de riesgo y la distancia de stop loss, o el uso de un lote de tamaño fijo.
- TrailingStop adicional: Se puede activar una función opcional de trailing stop basada en puntos para asegurar progresivamente los beneficios.
Funcionamiento
- Cálculo de la línea de tendencia: En cada nueva barra, el EA calcula el valor de la línea de tendencia UT Bot. Esta línea es un trailing stop que sigue al precio a una cierta distancia determinada por el valor ATR y un multiplicador (KeyValue).
- Detección de señal de cruce:
- Se detecta una Señal de Compra cuando la barra anterior cerró por debajo de la línea UT Bot, y la barra completada más recientemente cerró por encima de ella.
- Una señal de venta se detecta cuando la barra anterior cerró por encima de la línea UT Bot y la última barra completada cerró por debajo.
- Ejecución de la operación: Una vez confirmada la señal, el EA cerrará cualquier posición contraria (si existe). Luego, si no hay posiciones abiertas, abrirá una nueva operación en la dirección de la señal.
- Determinación del riesgo: El tamaño del lote, el Stop Loss y el Take Profit se determinan automáticamente en función del modo seleccionado por el usuario (Automático mediante ATR o Manual mediante Puntos).
Parámetros de entrada (Ajustes principales)
|Configuración
|Breve Descripción
|Parámetros de Estrategia
|
|Tamaño del Lote
|
|Stop Loss y Take Profit
|
|Tope dinámico
|