INDICADOR: GEN TARGET TREND Señal

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN TARGET TREND Signal es un indicador avanzado de seguimiento de tendencias, diseñado para identificar potenciales señales de trading y proporcionar una visualización completa de objetivos. Este indicador utiliza una combinación de Media Móvil Simple (SMA) y Average True Range (ATR) para detectar cambios de tendencia, y luego genera señales claras de COMPRA o VENTA.

Este sistema mejora la experiencia de negociación con potentes funciones de visualización, incluido un panel de información en tiempo real, áreas coloreadas de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP), y un panel de estadísticas para realizar un seguimiento del rendimiento histórico de las señales. Es una herramienta ideal para los operadores que buscan un sistema de seguimiento de tendencias con gestión de riesgos integrada.

Características principales

Detección automática de tendencias: Identifica tendencias alcistas o bajistas utilizando un canal dinámico basado en SMA y ATR.

Identifica tendencias alcistas o bajistas utilizando un canal dinámico basado en SMA y ATR. Señales claras: Genera señales de COMPRA o VENTA cuando se produce un cambio de tendencia significativo.

Genera señales de COMPRA o VENTA cuando se produce un cambio de tendencia significativo. Visualización completa de objetivos: Muestra el riesgo (SL) y tres áreas de recompensa (TP1, TP2, TP3) como cuadros de colores con gradientes, proporcionando una visión intuitiva de la gestión del riesgo.

Muestra el riesgo (SL) y tres áreas de recompensa (TP1, TP2, TP3) como cuadros de colores con gradientes, proporcionando una visión intuitiva de la gestión del riesgo. Paneles de información en tiempo real: Tres paneles en el gráfico proporcionan datos clave al instante: Panel de información: Muestra un resumen de la señal, precio de entrada, P/L actual y niveles SL/TP con ratios R:R. Panel de estadísticas: Registra y muestra el número total de señales que alcanzan TP o SL, ofreciendo una visión histórica. Panel de Tendencias: Proporciona un contexto de tendencia a largo plazo utilizando una EMA de 100 periodos.

Tres paneles en el gráfico proporcionan datos clave al instante: Colores de Velas: Cambia los colores de las velas para que coincidan con la dirección de la tendencia detectada, lo que facilita a los operadores ver la dirección del mercado de un vistazo.

Cambia los colores de las velas para que coincidan con la dirección de la tendencia detectada, lo que facilita a los operadores ver la dirección del mercado de un vistazo. Notificaciones Push: Envía notificaciones push a su dispositivo móvil cuando aparece una nueva señal de trading.

Parámetros de entrada

Lógica central

InpTrendLength: El periodo para calcular la Media Móvil Simple (SMA).

El periodo para calcular la Media Móvil Simple (SMA). InpTargetOffset: Establece el desplazamiento para los niveles de Take Profit.

Establece el desplazamiento para los niveles de Take Profit. InpAtrPeriod: Periodo de cálculo del Average True Range (ATR).

Periodo de cálculo del Average True Range (ATR). InpAtrMultiplier: El multiplicador para determinar el ancho del canal de tendencia.

Ajustes visuales

InpShowCandleColors: Opción para activar la coloración de las velas.

Opción para activar la coloración de las velas. ShowVisualAreas: Opción para mostrar las cajas visuales para las áreas SL y TP.

Opción para mostrar las cajas visuales para las áreas SL y TP. UseGradientFills: Habilita los rellenos de gradiente para las áreas visuales.

Habilita los rellenos de gradiente para las áreas visuales. ProfitColor1/2/3: Colores para las áreas TP1, TP2 y TP3.

Colores para las áreas TP1, TP2 y TP3. LossColor: Color para el área de Stop Loss.

Ajustes de Notificación

InpSendPushNotification: Activa las notificaciones push cuando aparece una nueva señal.

--- Rendimiento de la señal ---

InpResetStats: Establezca `true` para restablecer todas las estadísticas de rendimiento de la señal.

Lógica de la señal

El indicador calcula dos líneas de tendencia dinámicas utilizando el SMA del Máximo y el Mínimo, y luego añade un tampón ATR como canal de tendencia. Se genera una señal de COMPRA cuando el precio rompe por encima del canal de tendencia bajista. Se genera una señal de VENTA cuando el precio rompe por debajo del canal de tendencia alcista. El nivel de Stop Loss (SL) se fija en la barrera del canal opuesto. Los tres niveles de Take Profit (TP1, TP2, TP3) se calculan a partir del precio de entrada de la señal y son múltiplos del valor ATR, que puede ajustarse mediante el parámetro InpTargetOffset.

Uso