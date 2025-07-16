GEN OBMatrix Pro

OBMatrix Pro es un indicador profesional que combina la detección de estructuras de mercado (ruptura de estructura/BOS y cambio de carácter/CHoCH) con la identificación automatizada de bloques de órdenes (OB).

Construido para los operadores que utilizan Smart Money Concepts (SMC), esta herramienta ayuda a visualizar las zonas de precios institucionales y los cambios estructurales directamente en su gráfico.

Características principales:

  • ✅ Detecta automáticamente BOS (ruptura de estructura) y CHoCH (cambio de carácter).

  • ✅ Marca puntos de oscilación: HH, LL, HL, LH

  • ✅ Traza bloques de órdenes alcistas y bajistas con detección de mitigación en tiempo real

  • ✅ Soporta la lógica de mitigación utilizando Wick o Close

  • ✅ Filtra las OBs utilizando la confirmación de Pivote de Volumen para mayor fuerza

  • Línea de retroceso de 0,5 opcional que se muestra después de las rupturas estructurales

  • ✅ Totalmente personalizable: estilos de etiquetas, colores, número de OBs mostrados.

  • ✅ Código ligero y optimizado para un alto rendimiento

⚙️ Uso recomendado:

  • Funciona en todos los marcos temporales

  • Adecuado para pares de tendencia con un flujo estructural claro (por ejemplo, H1, H4, Diario)

🛠️ Principales parámetros de entrada:

  • Parámetros de estructura de mercado (tamaño de swing, tipo de confirmación BOS)

  • Lógica de bloqueo de órdenes (longitud de pivote de volumen, tamaño mínimo de OB)

  • Opciones de visualización (etiquetas de información, OBs máximos a mostrar)

  • Personalización del color de la OB alcista/bajista

Notas:

  • Esta es una herramienta de análisis manual, no un sistema de auto-negociación.

  • No coloca ni gestiona operaciones.

  • Todos los dibujos se crean automáticamente para apoyar su análisis de la acción del precio.


Productos recomendados
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
Asesores Expertos
Hedging More X - Robot de Trading Avanzado de Control de Riesgo Hedging More X es un potente Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para aprovechar las estrategias de cobertura para gestionar el riesgo y maximizar los beneficios potenciales en condiciones de mercado volátiles. Ideal para operadores que desean diversificar su enfoque con técnicas inteligentes de equilibrio de operaciones, este EA opera sin problemas en los principales pares de divisas e índices sintéticos. Característica
FREE
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Asesores Expertos
Draggon es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para MetaTrader 5, con énfasis en la simplicidad, eficiencia y rentabilidad consistente. Este sistema de trading algorítmico sigue las tendencias del mercado y emplea una sofisticada combinación de indicadores para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el par EUR/USD en un gráfico de 4 minutos. Las pruebas retrospectivas desde el 01.01.2019 hasta hoy mostraron que, comenzando con un depósito inicial de $300, Draggon pudo
AW Fractals EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
AW Fractals EA funciona sobre la base de las señales del indicador AW Flexible Fractals. Los fractales se utilizan como niveles de soporte y resistencia y el asesor trabaja en la ruptura de los niveles. Al entrar en el mercado, el Asesor abre automáticamente órdenes de mercado y pendientes, y al salir de las posiciones, utiliza un sistema inteligente de arrastre y promediación con órdenes pendientes. El Asesor tiene una función integrada para el cálculo automático de la gestión del riesgo, ajust
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Asesores Expertos
AuricSkeeter - EA de ruptura profesional Asesor Experto totalmente automatizado que identifica y negocia oportunidades de ruptura utilizando indicadores personalizados. No requiere indicadores externos - todo está integrado para un máximo rendimiento y fiabilidad. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Detección Inteligente de Rupturas - Identifica automáticamente máximos y mínimos significativos, colocando órdenes pendientes en niveles óptimos. Filtro de Noticias Integrado - Protege sus operaciones durant
Aurifer Precision 100
Issam Kadhi
Asesores Expertos
Aurifer Precision 100 - Asesor Experto para MT5 Libere el poder del comercio de oro con un algoritmo finamente afinado construido para la consistencia, no sólo picos. Aurifer Precision 100 está diseñado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5, con el objetivo de obtener hasta un 100% de rentabilidad anual , manteniendo la reducción máxima en torno al 10% . Características principales: Dedicado al oro: operando sólo en XAUUSD M15 , beneficiándose de las caracterí
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
SkyNet EA utiliza utiliza la estrategia de retorno medio más filtros para generar un Señal de entrada al mercado. Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, SkyNet EA es para ti. SkyNet EA no utiliza IA o martingala, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho más confiables. El SkyNet EA ha sido sometido a un largo periodo de más de diez años de Back
Pip Titan Golden Edge Pro
Gabriel Oreoluwa James
Asesores Expertos
Pip Titan Golden Edge Pro 1.0 es un asesor experto (EA) de vanguardia diseñado para operar con XAU/USD en el marco temporal de 30 minutos . Diseñado con precisión y control en mente, este EA ofrece una protección robusta y una estrategia dinámica para prosperar en el entorno de alta volatilidad del oro. Características principales : Optimizado para XAU/USD : Diseñado para capturar oportunidades lucrativas en el comercio de oro. Filtro de noticias : Protege sus posiciones evitando operaciones dur
Efficient Zenith Basic
Dafit Kris Biantoro
Asesores Expertos
El EA es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para la negociación automatizada en la plataforma MetaTrader, optimizado exclusivamente para el mercado EURUSD. Desarrollado por Dafit Kris Biantoro, esta versión gratuita agiliza el proceso de negociación mediante la eliminación de las entradas de reconocimiento de patrones de velas sin dejar de ofrecer funciones esenciales de negociación y una sólida gestión de riesgos. Características principales Específica del mercado: Adaptada al mercado EU
FREE
Advanced Divergence EA
Jan Flodin
4.5 (2)
Asesores Expertos
Te recomiendo leer el   blog (manual) del producto   de principio a fin para que quede claro desde el principio lo que ofrece EA. Este Asesor Experto identifica cuando se produce una divergencia entre el precio y un oscilador/indicador. Identifica divergencias tanto regulares/clásicas (inversión de tendencia) como ocultas (continuación de tendencia). Tiene zona de oferta/demanda, RSI, Bollinger, estocástico, media móvil (MA regular y MA de casco), ADX y opciones de filtro de volumen que permite
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Good Wheel Pro MT5
Zhi Quan Xiao
Asesores Expertos
Good Wheel Pro utiliza la idea de combinar tendencia y choque para intervenir en el mercado cuando se inicia la tendencia , y puede cerrar la orden si detecta que lo más probable es que la tendencia se invierta. Que es aplicable a múltiples pares de divisas. Cuando se utiliza, sólo es necesario cargar un par de divisas. Se ejecuta en el gráfico M1, EA detectará automáticamente tres pares de divisas, incluyendo EURUSD, GBPUSD y USDCAD. Marco de tiempo recomendado :M1 Características: > Configura
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
Asesor Experto XAURON es un Asesor Experto desarrollado para la negociación automatizada en el símbolo XAU/USD. Utiliza algoritmos adaptativos para detectar y gestionar posibles condiciones de ruptura en los marcos temporales M5 y M15, con reglas de gestión de riesgos incorporadas. Los resultados de las operaciones pueden variar significativamente en función de varios factores, como las condiciones del corredor, la ejecución de órdenes, el deslizamiento, la latencia, la calidad del VPS y la
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Asesores Expertos
El USDJPY Focused Breaker está diseñado específicamente para el marco temporal H1 (1 hora) del par de divisas USDJPY, basado en la tecnología Channel-Break FX. El canal de tendencia se identifica utilizando un modelo de IA, que emplea una red neuronal convolucional 1D (CNN) para reconocer las tendencias del mercado. Las principales características de esta versión son Optimización : Estrategias mejoradas para abrir y cerrar posiciones. Marcos temporales y pares : Utilizable en los marcos tempora
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
Asesores Expertos
Este experto se basa en patrones Los patrones principales de este especialista son patrones de velas Detecta tendencias con patrones de velas Tiene un límite de ganancias y un límite de pérdidas, por lo que tiene un riesgo bajo El mejor marco de tiempo para usar este experto es el marco de tiempo M30 Los mejores pares de divisas para usar con este experto son los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD Atributos: Se puede utilizar en los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
SpeedMachines
Chuang Liu
Asesores Expertos
AI Speed Machine (MT5) es un EA que utiliza el aprendizaje automático y la evaluación del riesgo derivado de las transacciones. Es una poderosa herramienta para sniping EURUSD. Puede hacer la mejor estrategia basada en la gestión de fondos, la gestión del riesgo de mercado y la evaluación de indicadores. Combina el aprendizaje automático y el análisis de datos para entrenar y aprender los datos históricos para predecir las tendencias de los precios del mercado e identificar con precisión las se
Gladiator Hedge
Felixs Triang Rosario Alves
Asesores Expertos
EA GLADIATOR: El mejor scalper de cobertura EA Gladiator es un sistema de trading automatizado de última generación (Asesor Experto) diseñado para dominar el mercado Forex a través de una ejecución de alta precisión. Al fusionar la velocidad del Scalping con la resistencia de la Cobertura , este EA proporciona una solución sofisticada para los operadores que buscan beneficios constantes con una gestión del riesgo de nivel profesional. Estrategia principal: El sistema de scalping de cobertura EA
Investmen Guru
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Descripción de Forex Bot Investment Guru: Herramienta de comercio altamente eficiente Introducción Entre las muchas herramientas para operar en el mercado de divisas, el bot de Forex Investment Guru destaca por su avanzada arquitectura interna y su mecánica de funcionamiento única. Su principal objetivo es proporcionar a los comerciantes la capacidad de maximizar la volatilidad del mercado sin prometer ganancias, pero con una estructura clara que fomenta la compra. Principio de funcionamiento In
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback Expert Advisor - Robot de Trading de Cuadrícula Adaptable Visión general: Volatility Pullback Expert Ad visor es un Asesor Experto avanzado de mercado neutral que se beneficia de los retrocesos basados en la volatilidad. Combina un motor de rejilla adaptable, recuperación inteligente, cobertura parcial y control dinámico del riesgo para automatizar las operaciones y minimizar los drawdowns. Perfecto para operadores principiantes y experimentados. Características principale
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
DrawMaster
Alex Orozco
5 (1)
Utilidades
¡IMPORTANTE!: ANTES DE COMPRAR EL INDICADOR, CONSIDERA CONTACTARME PARA OBTENER UN 20 % DE DESCUENTO TG: @SoyRauX DrawMaster - Herramientas Profesionales de Dibujo para MT5 Panel todo-en-uno con herramientas de dibujo avanzadas para traders serios. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: •   Rectángulos inteligentes   - Vacíos y rellenos con colores personalizables •   Líneas de tendencia   - Múltiples estilos y grosores configurables •   Estructuras de mercado   - MS y BOS con detección automátic
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Otros productos de este autor
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Asesores Expertos
GEN Hydra EA Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Hydra EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5. Su lógica central se basa en un sistema de confirmación multiindicador. El EA utiliza un conjunto de más de 30 indicadores técnicos estándar disponibles en MT5. Funciona según el principio de "votación", en el que cada indicador activo proporciona una señal alcista o bajista. Sólo se inicia una operación cuando el número de señales concurrentes alcanza u
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN TARGET TREND Señal Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TARGET TREND Signal es un indicador avanzado de seguimiento de tendencias, diseñado para identificar potenciales señales de trading y proporcionar una visualización completa de objetivos. Este indicador utiliza una combinación de Media Móvil Simple (SMA) y Average True Range (ATR) para detectar cambios de tendencia, y luego genera señales claras de COMPRA o VENTA. Este sistema mejora la experiencia de negociación co
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Trend Sniper es un Asesor Experto diseñado para identificar potenciales inicios de tendencia o inversiones de precios. Su estrategia principal se basa en un canal de volatilidad construido a partir de una combinación de Media Móvil y Desviación Estándar. El EA cuenta con un sistema único de gestión de posiciones, incluyendo dos tipos de Take Profit (Fijo y Dinámico) y una lógica de inversión para adaptarse a los cambios del mercado. ¿Cómo funciona? Señal de entrada: El EA determina la direcc
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Pvp Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Pvp es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado con una estrategia de reversión a la media. Este EA combina dos indicadores clásicos -un RSI de periodo corto y unas Bandas de Bollinger de periodo largo- para encontrar fuertes señales de confluencia. Busca oportunidades de compra y venta mediante la identificación de potenciales puntos de reversión cuando ambos indicadores proporcionan una señal de cruce simultáneamente. Características
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
EA GEN ChronoBox es una potente solución de trading automatizado, diseñada específicamente para los traders que favorecen una estrategia de ruptura. Este EA trabaja incansablemente para escanear el mercado, identificando los momentos potenciales en los que el precio está listo para hacer un movimiento importante, y ejecuta las operaciones por usted. Es perfectamente adecuado para capturar el impulso del mercado que a menudo sigue a los períodos de consolidación, dándole una ventaja sin tener qu
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Línea de tendencia) detecta automáticamente los máximos y mínimos oscilantes, traza líneas de tendencia dinámicas superior e inferior con pendiente adaptable (ATR, desviación estándar o aproximación de regresión lineal) y marca visualmente los puntos de ruptura cuando el precio cruza los límites de la tendencia. Perfecto para estrategias de acción de precios, ruptura y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend combina conceptos de la física estadística (temperatura T y paso de energía alfa ) con una ponderación exponencial al estilo Boltzmann para producir una línea de tendencia más "adaptable al contexto" que las medias móviles tradicionales. A continuación, el resultado se suaviza con una EMA para ofrecer señales más limpias y fáciles de leer en todos los plazos. El indicador colorea automáticamente las velas y las líneas de tendencia
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indicadores
VERSIÓN COMPLETA https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals es un indicador de tendencia adaptativo basado en la volatilidad, diseñado para ayudar a los operadores a identificar las direcciones de las tendencias dominantes, los puntos clave de transición del impulso y las zonas de toma de beneficios proyectadas de una manera visual e intuitiva. El indicador utiliza una media móvil ponderada temporalmente combina
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Band-XP Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Band-XP es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que emplea una estrategia única basada en las Bandas de Bollinger (BB). A diferencia de las estrategias BB convencionales que se centran en los retrocesos de los toques de banda, este EA identifica los cambios en el impulso del mercado. Las señales de negociación se generan cuando se produce un "cruce" en la secuencia de toques de banda, por ejemplo, una señal de compra aparece cuando un t
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN Zenith Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Zenith es un indicador técnico diseñado para identificar automáticamente patrones de reversión de precios (Zenith) basados en la detección del precio pivote y el movimiento del volumen delta. Este indicador busca puntos donde el precio forma un swing high o un swing low, y luego detecta una ruptura desde esa zona para confirmar una fuerte señal de reversión. Este indicador es muy adecuado para estrategias de inversión y ruptur
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN RSI Hunter Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN RSI Hunter es un indicador técnico basado en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que detecta automáticamente señales potenciales de COMPRA y VENTA basadas en condiciones de sobrecompra/sobreventa y patrones de reversión de precios. Este indicador es perfecto para los operadores que desean captar oportunidades de giro a corto plazo utilizando la confirmación de la acción del precio y patrones de precios como Doble Techo y Do
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
JanusEA Pro: Un Asesor Experto en Estructura de Mercado Desarrollador: Gede Egi Visión general JanusEA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el concepto de estructura de mercado. El EA identifica automáticamente la oferta (Pivot High) y la demanda (Pivot Low) zonas en el gráfico. Basándose en estas zonas identificadas, JanusEA puede ejecutar operaciones utilizando una de las dos lógicas de negociación seleccionables: Breakout o Reversal. El nombre está inspirado en el dios romano Jan
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El diseño presenta un icono naranja de un temporizador de cuenta atrás sobre un fondo gris oscuro, con las agujas del reloj apuntando hacia la parte superior derecha. Debajo del temporizador, un gráfico de velas muestra barras verdes y rojas que representan los movimientos de los precios en diferentes periodos de tiempo, con detalles nítidos y una composición equilibrada. La cuenta atrás de "05:17" aparece junto al reloj, añadiendo un elemento dinámi
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El logotipo "RSI+ con 123 fractales" está diseñado para ofrecer una representación visual clara y profesional de un indicador técnico complejo, centrado en el análisis preciso del mercado y en patrones fiables. Cada elemento del diseño está elaborado para reflejar la filosofía y los puntos fuertes del indicador dentro del mundo del trading. Elementos de diseño: Texto "RSI+" en negrita y blanco: El texto principal "RSI+" se ha elegido como punto foca
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El indicador GEN es una herramienta multifuncional de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar y mostrar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (S&R ) y detectar señales de Falsa Ruptura , proporcionando señales de trading claras y visuales directamente en su gráfico. Su objetivo principal es ayudar a los operadores a identificar los posibles puntos de reversión de los precios y evitar las
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Smart Zone Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Smart Zone es un indicador de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar y visualizar automáticamente fuertes niveles de Soporte y Resistencia (S/R) . Analiza los movimientos de precios en un marco temporal superior para encontrar zonas S/R significativas y luego las proyecta en el gráfico actual. Su objetivo es proporcionar a los operadores una guía visual clara sobre las zonas clave que pueden utilizarse para la toma de
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Zonas de Fibra de Tendencia) GEN (Trend Fib Zones) es un indicador profesional de análisis técnico que detecta automáticamente los cambios en la estructura de tendencia utilizando los máximos/mínimos de swing y traza dinámicamente las zonas clave de retroceso y extensión de Fibonacci. Características principales: Detección automática de la estructura de tendencia Identifica cambios en la estructura del mercado utilizando la lógica CHoCH (Cambi
FREE
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN F XTrendZones es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar zonas clave de precios utilizando los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci, a la vez que detecta cambios en la estructura del mercado como la ruptura de la estructura (BoS) y el cambio de carácter (CHoCH). El indicador ayuda a los operadores a visualizar las zonas críticas de giro y las posibles zonas de continuación o inversión de la tendencia.
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps://www.mql5 .com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Niveles para MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels es un indicador visual diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de impulso a corto plazo y el sesgo direccional. Traza "niveles de pulso" dinámicos derivados de las transiciones de impulso de la media móvil de Hull (HMA). Estos niveles actúan como puntos de referencia adaptables que ayudan a leer la estructura del mercado, detectar posibles retrocesos y validar
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indicadores
VERSIÓN PRO https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Soporte & Resistencia (EGGII77) es un indicador MT5 que automáticamente detecta y dibuja niveles de Soporte & Resistencia basados en pivotes de máximos y mínimos. El indicador cuenta con dos conjuntos de S&R (estructura principal y niveles rápidos), un número máximo personalizable de líneas, colores ajustables y una pantalla de gráfico limpia para un análisis más claro de la acc
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Soporte y Resistencia Pro Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Support and Resistance Pro es un indicador técnico para MetaTrader que identifica automáticamente los niveles de soporte y resistencia (S&R) utilizando la lógica de pivote de precios. Soporta análisis multi-marco de tiempo e incluye un sistema de detección de impulso de tendencia que ayuda a los operadores a entender el sesgo actual del mercado con herramientas visuales y de alerta adicionales. Característica
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA es un indicador basado en EMA + ATR/StdDev , formando bandas de volatilidad de Fibonacci (0.618 - 2.618) para detectar la dirección de la tendencia (alcista/bajista) , señales de Entrada , Take Profit (Rechazo) , y Rebote (continuación de la tendencia) . Viene con alertas emergentes y notificaciones push , y una pantalla visual limpia con zonas de color de tendencia. Guía rápida de uso Identificar Tendencia Sólo Bandas Inferiores activas (v
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Vertex Trading System Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Vertex Trading System es un completo sistema de trading diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Este indicador combina dos potentes metodologías de análisis de mercado en una sola herramienta: un módulo de tendencia dinámica (TurboTrend ) y un módulo de análisis de la estructura del mercado (Market Structure ). Su propósito es proporcionar señales claras de tendencia, identificar niveles clave basados en Smart Money Co
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TradeZones Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TradeZones es un indicador basado en la acción del precio que identifica automáticamente zonas clave del mercado utilizando patrones de oscilación de precios y volatilidad (ATR). Está diseñado para detectar potenciales puntos de entrada de COMPRA o VENTA basados en rupturas de precios desde una zona media calculada dinámicamente. Este indicador es adecuado para estrategias de ruptura, inversión o reversión a la media, tant
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TriFactaX Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TriFactaX es un indicador técnico diseñado para identificar y visualizar automáticamente el patrón 1-2-3 o patrón de reversión de precios. Este patrón es una formación clásica de la acción del precio utilizada con frecuencia por los operadores para detectar posibles cambios de tendencia. Este indicador no sólo muestra el patrón 1-2-3 en el gráfico, sino que también identifica automáticamente la señal de ruptura desde el niv
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN SignalBunker Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN SignalBunker es un indicador diseñado para identificar fuertes señales de trading después de que el mercado haya pasado por un periodo de consolidación (lateral). Este indicador detecta automáticamente las condiciones de "oscilación" del mercado utilizando dos métodos seleccionables: el método ADX o el método de volatilidad . Una vez que se detecta una condición de oscilación, el indicador espera una señal de ruptura de
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN UT Bot Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN UT Bot es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que automatiza completamente la estrategia de trading basada en el popular indicador "UT Bot Alerts". Este EA está diseñado como un sistema de seguimiento de tendencia puro, donde las señales de trading se generan cuando el precio cruza por encima de una línea de tendencia dinámica calculada a partir del Average True Range (ATR). Con una amplia gestión de riesgos, este EA es adecuado para lo
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Sniper Entry Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Sniper Entry es un indicador técnico para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar posibles puntos de entrada en el mercado basándose en la divergencia entre el precio y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este indicador busca específicamente divergencias agudas y precisas de "francotirador" en los máximos y mínimos de los precios. Una característica única es su capacidad para visualizar automáticamente los niveles de
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN Señal Ichimoku Desarrollador: gedeegi Visión general GEN Ichimoku Signal es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Combina dos sistemas de análisis de tendencias diferentes, Ichimoku Kinko Hyo y HalfTrend, en una única herramienta visual. La función principal del indicador es colorear las velas del gráfico en función de si las condiciones de estos dos sistemas están alineadas. El indicador proporciona una representación visual de las condiciones del mercado mostrando uno de tr
FREE
GEN TrendPivot Hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN TrendPivot Hunter Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN TrendPivot Hunter es un indicador multifuncional para MetaTrader 5. Combina soporte y resistencia basados en pivotes, Fair Value Gaps (FVG) y líneas de tendencia en una sola herramienta analítica. El indicador ayuda a visualizar posibles áreas de reacción de precios y estructuras de mercado directamente en el gráfico. Todos los estilos de dibujo, alertas y notificaciones pueden personalizarse a través de los parámetros de entrada.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario