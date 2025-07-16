GEN OBMatrix Pro

OBMatrix Pro es un indicador profesional que combina la detección de estructuras de mercado (ruptura de estructura/BOS y cambio de carácter/CHoCH) con la identificación automatizada de bloques de órdenes (OB).

Construido para los operadores que utilizan Smart Money Concepts (SMC), esta herramienta ayuda a visualizar las zonas de precios institucionales y los cambios estructurales directamente en su gráfico.

Características principales:

✅ Detecta automáticamente BOS (ruptura de estructura) y CHoCH (cambio de carácter).

✅ Marca puntos de oscilación: HH, LL, HL, LH

✅ Traza bloques de órdenes alcistas y bajistas con detección de mitigación en tiempo real

✅ Soporta la lógica de mitigación utilizando Wick o Close

✅ Filtra las OBs utilizando la confirmación de Pivote de Volumen para mayor fuerza

✅ Línea de retroceso de 0,5 opcional que se muestra después de las rupturas estructurales

✅ Totalmente personalizable: estilos de etiquetas, colores, número de OBs mostrados.

✅ Código ligero y optimizado para un alto rendimiento

⚙️ Uso recomendado:

Funciona en todos los marcos temporales

Adecuado para pares de tendencia con un flujo estructural claro (por ejemplo, H1, H4, Diario)

🛠️ Principales parámetros de entrada:

Parámetros de estructura de mercado (tamaño de swing, tipo de confirmación BOS)

Lógica de bloqueo de órdenes (longitud de pivote de volumen, tamaño mínimo de OB)

Opciones de visualización (etiquetas de información, OBs máximos a mostrar)

Personalización del color de la OB alcista/bajista

Notas:

Esta es una herramienta de análisis manual , no un sistema de auto-negociación.

No coloca ni gestiona operaciones .

Todos los dibujos se crean automáticamente para apoyar su análisis de la acción del precio.



