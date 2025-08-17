GEN Hydra EA

Desarrollador: Gede Egi

Visión general

GEN Hydra EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5. Su lógica central se basa en un sistema de confirmación multiindicador. El EA utiliza un conjunto de más de 30 indicadores técnicos estándar disponibles en MT5.

Funciona según el principio de "votación", en el que cada indicador activo proporciona una señal alcista o bajista. Sólo se inicia una operación cuando el número de señales concurrentes alcanza un umbral definido por el usuario. Este método está diseñado para filtrar las condiciones del mercado al requerir la confirmación de múltiples fuentes analíticas antes de ejecutar una operación.

Características

Motor multiindicador: Emplea una colección de indicadores estándar, incluyendo Medias Móviles, MACD, RSI, Bandas de Bollinger, Ichimoku, y otros para la generación de señales.

Emplea una colección de indicadores estándar, incluyendo Medias Móviles, MACD, RSI, Bandas de Bollinger, Ichimoku, y otros para la generación de señales. Entrada basada en umbrales: Abre operaciones basándose en un número configurable de señales de indicadores confirmatorios (por ejemplo, requiere 10 indicadores alcistas para abrir una operación de compra).

Abre operaciones basándose en un número configurable de señales de indicadores confirmatorios (por ejemplo, requiere 10 indicadores alcistas para abrir una operación de compra). Lógica de salida basada en señales: Las posiciones pueden cerrarse automáticamente cuando un número especificado de indicadores señalan en la dirección opuesta a la operación abierta.

Las posiciones pueden cerrarse automáticamente cuando un número especificado de indicadores señalan en la dirección opuesta a la operación abierta. Gestión monetaria: Incluye opciones para un tamaño de lote fijo o un cálculo automático del lote basado en un porcentaje del capital de la cuenta. Puede establecerse un tamaño máximo de lote para controlar el riesgo.

Incluye opciones para un tamaño de lote fijo o un cálculo automático del lote basado en un porcentaje del capital de la cuenta. Puede establecerse un tamaño máximo de lote para controlar el riesgo. Herramientas de gestión de posiciones: Equipado con Stop Loss, Take Profit, y una función Trailing Stop para gestionar las posiciones abiertas.

Equipado con Stop Loss, Take Profit, y una función Trailing Stop para gestionar las posiciones abiertas. Panel de información sobre el gráfico: Muestra un panel con datos en tiempo real, como el recuento actual de señales alcistas frente a bajistas y el estado de las operaciones activas.

Muestra un panel con datos en tiempo real, como el recuento actual de señales alcistas frente a bajistas y el estado de las operaciones activas. Selección de indicadores personalizable: Los usuarios pueden activar o desactivar individualmente cada uno de los más de 30 indicadores para construir un conjunto lógico personalizado.

Parámetros de entrada

El comportamiento del EA está controlado por un amplio conjunto de parámetros de entrada, agrupados para mayor claridad. De acuerdo con las reglas de MQL5 Market, todos los nombres y descripciones de los parámetros están en inglés.

Lógica de Entrada y Salida de Operaciones

BuyIndicatorsThreshold: El número mínimo de señales alcistas necesarias para abrir una operación de COMPRA.

El número mínimo de señales alcistas necesarias para abrir una operación de COMPRA. SellIndicatorsThreshold: El número mínimo de señales bajistas necesarias para abrir una operación de VENTA.

El número mínimo de señales bajistas necesarias para abrir una operación de VENTA. Umbral de indicadores de cierre: El número de señales opuestas necesarias para cerrar una operación existente.

Gestión monetaria y riesgo

UseAutoLot: Establézcalo a "true" para habilitar el tamaño de lote automático basado en el riesgo.

Establézcalo a "true" para habilitar el tamaño de lote automático basado en el riesgo. RiskPercentage: El porcentaje de riesgo del saldo de la cuenta utilizado para calcular el tamaño del lote si UseAutoLot es verdadero.

El porcentaje de riesgo del saldo de la cuenta utilizado para calcular el tamaño del lote si UseAutoLot es verdadero. TamañoLote: El tamaño de lote fijo a utilizar si UseAutoLot es falso.

El tamaño de lote fijo a utilizar si UseAutoLot es falso. MaxAllowedLot : El tamaño de lote máximo permitido para cualquier operación.

: El tamaño de lote máximo permitido para cualquier operación. StopLossPoints: La distancia de Stop Loss en puntos.

La distancia de Stop Loss en puntos. TakeProfitPoints: La distancia de Take Profit en puntos.

Gestión de posiciones

TrailingTriggerPips: El número de pips en ganancia a los que se activa el trailing stop.

El número de pips en ganancia a los que se activa el trailing stop. TrailingDistancePips: La distancia en pips que el trailing stop mantendrá desde el precio actual.

Configuración del Indicador

Use_[Nombre_del_indicador]: Una serie de alternancias verdadero/falso para activar o desactivar cada indicador específico en la lógica del EA (por ejemplo, Use_MA, Use_RSI, etc.).

Uso recomendado

Este EA es una herramienta que requiere una configuración y pruebas adecuadas.

El rendimiento puede variar significativamente entre diferentes instrumentos financieros y marcos temporales.

Se recomienda realizar pruebas y optimizaciones en el Probador de Estrategias para encontrar la configuración adecuada para un instrumento específico.

Siempre comience a probar en una cuenta demo antes de considerar el uso en una cuenta real.

Descargo de responsabilidad

Operar en los mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Este EA es una herramienta y no garantiza beneficios. El usuario es totalmente responsable de sus decisiones de trading y de cualquier resultado. Utilice una gestión de riesgos adecuada en todo momento.