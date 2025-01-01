DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathSequence 

MathSequence

Bildet eine Sequenz der Werte basierend auf den gegebenen Werten: erstes Element, letztes Element, Schritt der Sequenz.

Version für das Arbeiten mit reellen Werten:

bool  MathSequence(
   const double  from,       // Anfangswert
   const double  to,         // Endwert
   const double  step,       // Schritt
   double&       result[]    // Array der Ergebnisse
   )

Version für das Arbeiten mit den Arrays ganzzahliger Werte:

bool  MathSequence(
   const int     from,       // Anfangswert
   const int     to,         // Endwert
   const int     step,       // Schritt
   int&          result[]    // Array der Ergebnisse
   )

Parameter

from

[in] Erster Wert der Sequenz 

to

[in] Letzter Wert der Sequenz 

step

[in] Schritt der Sequenz. 

result[]

[out] Array für die Ausgabe der Sequenz. 

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.