DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathBitwiseAnd 

MathBitwiseAnd

Calcola il risultato di un'operazione AND di bit per gli array specificati.                          

bool  MathBitwiseAnd(
   const int&  array1[],  // il primo array di valori
   const int&  array2[],  // il secondo array di valori
   int&        result[]   // array dei risultati
  );

Parametri

array1[]

[in] Il primo array di valori. 

array2[]

[in] Il secondo array di valori.

result[]

[out] Array per dare in output i risultati.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.